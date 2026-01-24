Sinh viên quốc tế lúng túng lần đầu gói bánh tét, đón Tết Việt giữa giảng đường

Trong khuôn khổ Ngày hội mừng xuân Bính Ngọ "Tết sum vầy" năm 2026, diễn ra ngày 24.1 tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, sinh viên đến từ Lào, Cuba, Myanmar… đã cùng sinh viên Việt Nam tham gia các hoạt động gói bánh tét, trang trí mâm ngũ quả, mâm cơm ngày tết, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa sống động ngay trong giảng đường.

Ngày hội thu hút hơn 2.000 sinh viên của Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cùng sinh viên Trường trung cấp Công nghiệp Bình Dương, Trường trung cấp Công nghệ kỹ thuật Phước Lập với hàng chục gian hàng rực rỡ sắc đỏ, vàng – những gam màu quen thuộc của ngày t ết cổ truy ền Việt Nam.

Lúng túng với bánh tét, háo hức với Tết Việt

Giữa không khí rộn ràng, cuộc thi gói bánh tét thu hút sự chú ý đặc biệt khi có sự tham gia của nhiều sinh viên quốc tế .

Boris, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ, đến từ Cuba, chia sẻ đây là lần đầu tiên bạn gói bánh tét. "Em thấy gói bánh khá khó, từ việc xếp lá chuối đến buộc lạt đều cần sự khéo léo. Nhưng điều thú vị là mọi người xung quanh rất nhiệt tình chỉ dẫn", Boris nói. Theo nam sinh này, trước khi học chuyên ngành, bạn đã dành một năm để học tiếng Việt, nên ngày hội cũng là dịp để thực hành ngôn ngữ và hiểu hơn đời sống văn hóa bản địa.

Sinh viên Boris đến từ Cuba (áo đỏ) lần đầu tiên gói bánh tét ẢNH: YẾN THI

Không kém phần bối rối là Thuzar Hlaing , 24 tuổi, sinh viên khoa Đông phương học đến từ Myanmar , đang theo học ngành tiếng Nhật. Thuzar Hlaing cho biết cảm thấy hào hứng khi lần đầu được đón Tết cổ truyền Việt Nam. "Ngồi gói bánh cùng các bạn sinh viên Việt Nam rất vui, nhưng cũng rất khó. Mọi thứ đều cần sự tỉ mỉ", Thuzar Hlaing chia sẻ.

Cùng tham gia cuộc thi còn có nhóm sinh viên Myanmar, Lào thuộc khoa Đông phương học. Dù chưa quen với các công đoạn gói bánh, nhưng sự hào hứng, tiếng cười xen lẫn những phút lúng túng đã khiến khu vực thi gói bánh trở thành một trong những điểm sôi động nhất của ngày hội.

Thuzar Hlaing (sinh viên đến từ Myanmar, áo hồng) bối rối khi lần đầu gói bánh tét ẢNH: YẾN THI

Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn đang đào tạo hơn 500 sinh viên quốc tế đến từ Myanmar, Cuba, Lào và Thái Lan. Các sinh viên theo học chủ yếu ở các ngành ngôn ngữ Nhật, quản trị kinh doanh, logistics… với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Riêng sinh viên đến từ Lào còn được học thêm tiếng Việt để thuận tiện trong sinh hoạt và giao tiếp hằng ngày.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết trong thời gian sinh viên Việt Nam nghỉ Tết cổ truyền, phần lớn sinh viên quốc tế không về nước mà ở lại Việt Nam. Nhà trường tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình văn nghệ và buổi tiệc thân mật để sinh viên quốc tế hiểu hơn về phong tục, tập quán ngày Tết của người Việt.

"Trong thời gian này, nhiều bạn sinh viên quốc tế cũng lựa chọn đi làm thêm hoặc thực tập tại các doanh nghiệp để có thêm thu nhập và trải nghiệm thực tế, nhất là trong giai đoạn cận tết", bà Lành cho hay.

Sinh viên Myanmar tham gia gói bánh tét ẢNH: YẾN THI

Tết sum vầy trong giảng đường

Tại ngày hội, sinh viên còn tham gia trang trí mâm ngũ quả và chế biến mâm cơm ngày tết với các món ăn truyền thống như bánh chưng, bánh tét, dưa hành, thịt heo kho trứng, khổ qua nhồi thịt… Những mâm cơm được chuẩn bị công phu, chú trọng cả hương vị lẫn hình thức trình bày.

Đại diện nhóm sinh viên khoa Du lịch cho biết toàn bộ các món ăn đều do sinh viên trong khoa tự tay chuẩn bị. "Từ tỉa trái cây, trang trí mâm ngũ quả đến nấu ăn, trình bày món, nhóm đã chuẩn bị rất kỹ và trong thời gian khá dài. Chúng tôi muốn mang đến ngày hội một mâm cơm ngày tết thật chỉn chu và hấp dẫn", đại diện nhóm chia sẻ.

Ngoài gói bánh, nấu ăn, ngày hội còn có nhiều hoạt động khác như trò chơi dân gian, nhảy dân vũ, flashmob, hội thi trang phục tái chế… thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo nên không khí tết sôi động, trẻ trung ngay trong khuôn viên trường.

Sinh viên tự tay chuẩn bị, trang trí mâm trái cây và chế biến món ăn ngày tết ẢNH: YẾN THI

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, ngày hội còn dành sự quan tâm cho sinh viên xa nhà, không có điều kiện về quê đón tết. Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường đã trao tặng vé xe tết "Chuyến xe mùa xuân" cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội sum vầy cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Phát biểu tại ngày hội, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết mong muốn thông qua các hoạt động mừng xuân, sinh viên và giảng viên có dịp giao lưu, sum họp và cảm nhận trọn vẹn không khí tết cổ truyền ngay tại mái trường. Đây cũng là dịp để nhìn lại một năm học với nhiều nỗ lực, cố gắng và dấu ấn đáng nhớ.

TS Phúc nhắn nhủ sinh viên trước kỳ nghỉ tết cần giữ gìn an toàn cho bản thân, chấp hành tốt pháp luật và an toàn giao thông; sau tết trở lại trường đúng thời gian quy định, nhanh chóng ổn định nền nếp học tập để đạt kết quả tốt trong năm học mới.



