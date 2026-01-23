Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Liên kết đào tạo GDNN với nước ngoài: Ngành, nghề nào đủ điều kiện?

Yến Thi
Yến Thi
23/01/2026 05:55 GMT+7

Bộ GD-ĐT đưa ra dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Liên kết đào tạo với nước ngoài được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng khả năng hội nhập quốc tế của hệ thống GDNN, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển dịch lao động xuyên biên giới.

Dự thảo Nghị định đã cụ thể hóa các nội dung về phạm vi liên kết, chương trình đào tạo, phương thức tổ chức, cơ chế tự chủ, cũng như điều kiện bảo đảm chất lượng khi triển khai liên kết đào tạo với tổ chức giáo dục, cơ sở GDNN nước ngoài.

Không được liên kết ngành nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo

Theo dự thảo, liên kết đào tạo với nước ngoài là việc phối hợp đào tạo giữa cơ sở GDNN được thành lập ở Việt Nam với tổ chức giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài, nhằm thực hiện chương trình đào tạo theo quy định để cấp văn bằng, chứng chỉ.

Dự thảo cũng nêu rõ quy định: Không thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

Về chương trình đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài được thực hiện theo hai nhóm chương trình chính. Thứ nhất là chương trình đào tạo của nước ngoài, trong đó người học được cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài. Thứ hai là chương trình đào tạo do hai bên xây dựng, có thể cấp văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài hoặc cấp đồng thời văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài và của Việt Nam.

Dự thảo cho phép linh hoạt về địa điểm đào tạo, theo đó liên kết đào tạo có thể được thực hiện toàn phần tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài, trên cơ sở thỏa thuận và quyết định của các bên liên kết đào tạo.

Các phương thức tổ chức đào tạo bao gồm: đào tạo trực tiếp, từ xa, và trực tiếp kết hợp từ xa.

Liên kết đào tạo GDNN với nước ngoài: Những ngành, nghề nào đủ điều kiện? - Ảnh 1.

Dự thảo quy định các ngành nghề không được liên kết đào tạo với nước ngoài

ẢNH: YẾN THI


Nhà giáo là người nước ngoài phải có bằng cử nhân trở lên

Một điểm quan trọng của dự thảo nghị định là quy định về tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài. Theo đó, cơ sở hoạt động GDNN được tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài đối với chương trình đào tạo do hai bên xây dựng, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, cơ sở GDNN phải bảo đảm các điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định, đồng thời được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN. Ngành, nghề thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài phải có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Ngành, nghề này và địa điểm đào tạo thực hiện tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài phải nằm trong nhóm, ngành nghề, địa điểm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động GDNN.

Công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, kết quả kiểm định chất lượng GDNN, tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ cấp cho người học, các thông tin khác trên trang thông tin điện tử của cơ sở

Bên cạnh đó, dự thảo cũng xác định rõ các trường hợp không được thực hiện tự chủ, mà phải đề nghị cấp phép hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài trước khi triển khai. Các trường hợp này bao gồm: chương trình đào tạo của nước ngoài; chương trình chưa có trong danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; chương trình chưa được cập nhật trong cơ sở dữ liệu hoặc chưa công khai thông tin theo quy định; chương trình thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe.

Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo được quy định chặt chẽ, yêu cầu phải đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo, quy mô đào tạo và pháp luật của nước cấp văn bằng, chứng chỉ. Các hạng mục như phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm phải bảo đảm diện tích và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Đối với đào tạo thực hiện một phần ở nước ngoài, cơ sở vật chất áp dụng theo pháp luật nước sở tại.

Về chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, dự thảo yêu cầu đầy đủ học liệu, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Đối với đội ngũ nhà giáo, phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, số lượng và cơ cấu theo yêu cầu chương trình. Nhà giáo giảng dạy bằng ngoại ngữ phải đạt trình độ ngoại ngữ theo thỏa thuận liên kết; nhà giáo là người nước ngoài phải có bằng cử nhân trở lên, chứng chỉ giảng dạy phù hợp và đáp ứng quy định pháp luật về lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Về ngôn ngữ giảng dạy, dự thảo cho phép sử dụng tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc thông qua phiên dịch; đồng thời mở ra khả năng tổ chức các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ để người học đủ điều kiện tham gia chương trình liên kết đào tạo.

Lần đầu bổ sung công nhận học tập trước, liên thông và chuyển đổi

Lần đầu bổ sung công nhận học tập trước, liên thông và chuyển đổi

Dự thảo phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam do Bộ GD-ĐT công bố lần đầu tiên bổ sung nguyên tắc công nhận học tập trước, liên thông và chuyển đổi. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm đưa Khung trình độ quốc gia từ vai trò mô tả trình độ thuần túy trở thành công cụ vận hành học tập suốt đời và phát triển thị trường kỹ năng.

