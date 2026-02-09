Tết 'ấm' từ nhà trường

Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày cuối năm, các trường đại học (ĐH) lại thực hiện những chương trình ý nghĩa dành cho sinh viên nhân dịp tết đến xuân về.

Nhận lì xì, kết nối, giao lưu để tết xa nhà thật "ấm"

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, cho biết với nỗ lực mang đến cho sinh viên khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết vẫn có một mùa tết đong đầy yêu thương, trường tổ chức chương trình đồng hành "Sinh viên đón tết xa nhà" với số lượng khoảng 150 sinh viên.

"Mỗi em sẽ được nhận 1 phần quà tết và 1 bao lì xì trị giá tương đương 800.000 đồng. Tại chương trình, các em được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, giao lưu kết nối và trò chuyện đầu năm với lãnh đạo trường cùng các thầy cô, anh chị cựu sinh viên", thạc sĩ Xuân Dung chia sẻ.

Một góc chợ xuân tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ẢNH: X.D

Những gương mặt háo hức, vui tươi tham gia các hoạt động chào xuân của trường ẢNH: X.D

Trường cũng đã tổ chức "chợ xuân" và nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu tại chương trình Chào Xuân 2026, với những không gian trang trí rực rỡ với mai, đào, bánh chưng, bánh tét, mâm quả, các gian hàng mang đặc trưng của tết...

Song song đó, chiến dịch Xuân tình nguyện 2026 được trường tổ chức để trong dịp tết sinh viên cùng thực hiện các hoạt động thiết thực như ngày hội hiến máu tình nguyện; thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên địa bàn thành phố, khu vực biên giới, hải đảo; ra quân dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường...

Sinh viên Trường ĐH FPT thích thú tham gia ngày hội xuân do trường tổ chức ẢNH: N.B

Sinh viên chuẩn bị lên chuyến xe của trường để về nhà ăn tết ẢNH: N.B

Trong khi đó, trước khi nghỉ tết, hàng ngàn sinh viên Trường ĐH FPT được tham gia nhiều trò chơi dân gian, gian hàng trải nghiệm, giao lưu, kết nối đầy sôi nổi và thú vị tại hội xuân diễn ra ngay tại sân trường.

Trong ngày 8.2, nhiều sinh viên đã lên chuyến xe "F-Trip 2026" được trường tài trợ để về nhà đón Tết bên gia đình.

Đưa về quê ăn tết, đón trở lại trường

Năm nay, Trường ĐH Sài Gòn hỗ trợ 142 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết trên "chuyến xe đoàn viên". Trong đó, các tỉnh miền Bắc có 5 sinh viên, khu vực miền Trung 122 sinh viên và khu vực Tây nguyên 15 sinh viên.

Đối với sinh viên các khu vực còn lại, chương trình tặng vé xe theo giá vé thực tế. Ngoài ra, mỗi sinh viên được nhận 1 phần quà tết và 1 phần lì xì trị giá hơn 500.000 đồng.

Được biết, đi cùng với sinh viên trên các chuyến xe là cán bộ - viên chức của trường nhằm chăm lo, hỗ trợ hoàn toàn về ăn uống, nghỉ qua đêm tại các khu vực lưu trú nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho sinh viên trong suốt quá trình tham gia chuyến xe.

Theo lãnh đạo Trường ĐH Sài Gòn, chương trình "Chuyến xe đoàn viên - Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán" là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên thuộc vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, vùng sâu vùng xa đang học tập tại trường.

Bên cạnh "Chuyến xe đoàn viên" đưa sinh viên về quê ăn tết, Trường ĐH Sài Gòn còn tổ chức "Chuyến xe mùa xuân" dự kiến với 3 chuyến xe đón 95 sinh viên khó khăn quay trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ tết, xuất phát từ ngày 26.2 tại điểm xa nhất là tỉnh Nghệ An.



