Cây mùa xuân 2026: Tiếp tục trao 300 phần quà tết cho người dân

Mùa xuân yêu thương ở xã Bình Hưng

Cũng như các năm trước, những ngày cận Tết Nguyên đán năm nay trụ sở UBND xã Bình Hưng (trước là xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, ngập tràn sắc xuân với những tiểu cảnh trang trí rực rỡ, tươi vui. Trong không gian ấy, Ban thường vụ Đảng ủy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ VN xã Bình Hưng phối hợp cùng Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tổ chức trao 200 phần quà tết cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã (trong đó 100 phần quà do Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tài trợ, 100 phần quà do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng).

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, bà Lê Thái Họa Mi, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh cùng bà con xã Bình Hưng, TP.HCM ẢNH: DUY KHANG

Bà Lê Thái Họa Mi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng, chia sẻ: "Đây là mùa xuân thứ 3 chương trình Cây mùa xuân của Báo Thanh Niên, với sự tài trợ của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, đến với bà con xã Bình Hưng mỗi khi tết đến, xuân về. Đây là niềm vui rất lớn của bà con đang còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà là sự quan tâm, động viên đối với bà con trong những ngày tết. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đã đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng bà con xã nhà sẽ được đón Báo Thanh Niên và Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo trong nhiều mùa xuân tới".

Bà Chung Thị Dung, đang ở trọ tại ấp 64, xã Bình Hưng, bị bệnh về não, hằng ngày ai thuê gì làm đó, một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn học. Nhận phần quà tết, bà xúc động nói: "Tôi nhận được sự quan tâm như thế này là vui lắm. Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn quá, chỉ mong con học hành thành tài, đời sống đỡ vất vả, nếu có điều kiện sẽ giúp lại những hoàn cảnh khó khăn hơn".

Bà Lê Thái Họa Mi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Hưng, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Hoàn cảnh anh Võ Văn Nhẫn, ngụ tại khu phố 26, xã Bình Hưng, còn khó khăn hơn. Vợ đã bỏ đi, một mình anh nuôi 3 con nhỏ bằng công việc phụ hồ. "Cha con tôi cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự sẻ chia, quan tâm như thế này, nhất là ngày tết đang đến. Cảm ơn chương trình nhiều lắm".

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao quà tết cho bà con xã Bình Hưng ẢNH: DUY KHANG

Trong chương trình Cây mùa xuân năm Bính Ngọ, Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tài trợ 400 phần quà ở 4 phường, xã. Đây là điểm trao quà cuối cùng mà Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo đồng hành với chương trình trong dịp tết này. Bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp khi đến với bà con. Món quà tết là tấm lòng của lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên bệnh viện gửi trao đến bà con, là sự sẻ chia, là trách nhiệm với cộng đồng mà bệnh viện cam kết thực hiện. Mong bà con đón một năm mới nhiều sức khỏe, an khang".

Ông Lê Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Bình Hưng, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Niềm vui ngày sắp tết

Cũng trong sáng 6.2, chương trình Cây mùa xuân 2026 đã trao 100 phần quà (500 ngàn đồng/phần) tới các cô bác nhiễm chất độc da cam và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại P.Chánh Hưng, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Giám đốc công ty trực thuộc Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Bà Nguyễn Thị Nhung, 84 tuổi, chia sẻ: "Tôi quý lắm những tình cảm này, thấy mình được quan tâm, không bị bỏ quên. Đối với tôi, đây không chỉ là món quà mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, nhất là trong cảnh bệnh tật của tôi".

Bác sĩ Lê Ngọc Tuấn Anh, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà cho bà con ẢNH: DUY KHANG

Tham dự buổi trao quà tết tại xã Bình Hưng và P.Chánh Hưng, nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, bày tỏ: "Xin thay mặt những người thực hiện chương trình Cây mùa xuân 2026 của Báo Thanh Niên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN xã Bình Hưng và P.Chánh Hưng đã tạo điều kiện để chương trình trao những phần quà tết đến với bà con. Mong bà con đón nhận tình cảm của những người làm chương trình và nhà tài trợ thông qua những phần quà. Kính chúc bà con có một năm mới nhiều sức khỏe, bình an".