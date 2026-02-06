Cây mùa xuân 2026: Trao 20 phần quà tết cho người lao động

Sáng 5.2, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình Cây mùa xuân 2026 trao 20 phần quà tết cho các hộ khó khăn, là công nhân vệ sinh, giao báo, giao thư... Mỗi phần quà 1 triệu đồng do bạn đọc của báo đóng góp, giúp bà con có thêm điều kiện để đón tết, vui xuân.

Ông Võ Thành Tâm, Trưởng phòng Hành chính trị sự, Báo Thanh Niên, trao quà cho các hộ dân ẢNH: THANH ĐÔNG

Ông Võ Thành Tâm, Trưởng phòng Hành chính trị sự Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Chương trình Cây mùa xuân - trao quà tết cho các hộ dân, công nhân... có hoàn cảnh khó khăn đón tết, vui xuân là chương trình diễn ra hằng năm do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tài trợ, đồng hành của các đơn vị và bạn đọc. Xuân Bính Ngọ 2026, chương trình Cây mùa xuân trao gần 1.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn TP.HCM. Với tinh thần luôn sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn, Báo Thanh Niên trích một phần trong tổng thể chương trình, dành tặng món quà xuân đến các cô chú, anh chị em có mặt hôm nay, góp thêm một chút để đón tết, vui xuân".

Ông Ngô Văn Lũy, 56 tuổi, nhà ở P.Bình Quới, TP.HCM, là một trong số 20 hộ nhận quà lần này. Ông Lũy làm công việc thu gom rác thải của các hộ dân, đơn vị trú đóng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM, trong đó có Báo Thanh Niên. Ông Lũy xúc động tâm tình: "Món quà là niềm vui đối với tôi và gia đình, thể hiện sự quan tâm đối với những công nhân như chúng tôi. Cảm ơn quý báo và bạn đọc của báo đã trao món quà ý nghĩa để tôi có một cái tết vui hơn".