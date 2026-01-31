Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng con đi tiếp cuộc đời

Trao quà tết cho trẻ mồ côi do Covid-19

Kim Phượng
Kim Phượng
31/01/2026 06:02 GMT+7

Ngày 30 và 31.1.2026, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên phối hợp với Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát tổ chức đi thăm và trao quà tết cho 50 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đang được tập đoàn bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi.

Kể từ khi ký bảo trợ tháng 10.2022, ngoài việc hỗ trợ tài chính hằng tháng theo cam kết, Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên thường xuyên đến tận nhà để thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần và trao những phần quà ấm áp nghĩa tình vào các dịp lễ, tết cho các em. Và đây là năm thứ tư, Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục nghĩa cử này đến với các em, phần quà bao gồm: 1 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi, 10 quyển tập và bao lì xì với 500.000 đồng tiền mặt.

Trao quà tết cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 1.

Đại diện Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên đến thăm, tặng quà cho bà cháu Phạm Đăng Khánh ở P.Gò Vấp (TP.HCM)

ảnh: KIM PHƯỢNG

Lần nào cũng vậy, để đến tận nhà 50 trẻ đang cư ngụ khắp các phường trong thành phố, ban tổ chức đều phải sắp xếp 3 đoàn và đi trong 2 ngày để cố gắng gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư tình cảm và trao quà tận tay cho các em.

Nhận được những phần quà tết, bà Nguyễn Thị Thu (61 tuổi, P.Gò Vấp, TP.HCM), bà ngoại nuôi của em Phạm Đăng Khánh, 10 tuổi, xúc động chia sẻ: "Tôi biết ơn các cô chú ở Tập đoàn Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ tiền hằng tháng cho 2 cháu là anh em song sinh Phạm Đăng Khánh và Phạm Hồng Khánh An từ khi ba các cháu mất do Covid-19. Số tiền này giúp các cháu rất nhiều trong việc học hành và những lúc ốm đau. Riêng bé Khánh đang điều trị bệnh tự kỷ nên thường xuyên ốm vặt và phải học ở trường chuyên biệt. Mẹ cháu làm bảo mẫu ở trường mầm non nên cũng rất khó khăn cả về thời gian và tiền bạc. Nhưng từ khi 2 cháu được bảo trợ lâu dài đến năm 18 tuổi và thường xuyên được các cô chú đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ như thế này tôi thấy được an ủi và vui lắm".

Trao quà tết cho trẻ mồ côi do Covid-19- Ảnh 2.

Ba anh em Thiên Bảo - Quốc Bảo - Gia Bảo vui mừng khi được nhận quà từ đại diện Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên

ảnh: KIM PHƯỢNG

Chị Kim Thị Sa Ren (50 tuổi, P.Xóm Củi, TP.HCM), chồng mất do Covid-19 vào tháng 6.2021 để lại cho chị 4 đứa con: Lê Hoàng Kim Bảo (sinh năm 2013) và 3 trẻ sinh ba, sinh vào năm 2017 là Lê Hoàng Thiên Bảo, Lê Hoàng Quốc Bảo, Lê Hoàng Gia Bảo trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân chị không biết chữ, chỉ biết đi giúp việc nhà nhưng từ khi chồng và mẹ chồng mất thì chị không thể đi làm được nữa vì không biết gửi con cho ai. Một mình chị xoay xở với việc chăm sóc, đưa đón 3 đứa con đi học mỗi ngày 2 buổi với khung giờ khác nhau. Do vậy, chị phải chuyển qua đi phụ việc ở quán cháo từ thiện và nhận hàng gia công về nhà làm thêm nhưng thu nhập cũng rất bấp bênh. Chị tâm sự: "Tôi may mắn được Tập đoàn Tân Hiệp Phát bảo trợ 3 bé, với số tiền bảo trợ hằng tháng tôi để dành đóng tiền học và chi phí cho các bé, còn tôi đi phụ nấu cháo từ thiện thì họ cho mấy mẹ con mỗi tháng 10 ký gạo. Năm nào nghe các anh chị xuống thăm các cháu là tôi mừng lắm, có quà, có lì xì tôi tranh thủ đi mua cho mỗi bé 1 bộ đồ mới để mặc tết. Tôi cảm ơn các anh chị ở Tập đoàn Tân Hiệp Phát rất nhiều".

Chia sẻ sau chuyến đi, chị Vũ Phương Thanh, đại sứ thương hiệu Tập đoàn Tân Hiệp Phát, cho biết: "Cứ qua mỗi năm chúng tôi lại chứng kiến sự đổi thay và lớn dần của các em từ thể chất đến tinh thần. Nếu như cách đây 2 năm khi tiếp xúc với chúng tôi,các em còn e dè, u buồn khi giao tiếp thì bây giờ các em đã bắt đầu thoải mái, vui vẻ và gần gũi hơn. Các em khoe thành tích học tập, vui chơi cùng với các anh chị khi đến thăm và tự tin hơn. Chúng tôi nghĩ rằng đó chính là món quà vô giá mà công ty chúng tôi được nhận lại sau một hành trình cùng các em vượt qua những khó khăn, mất mát và lan tỏa những năng lượng tích cực để vươn lên trong cuộc sống".

