Tết yêu thương, ấm áp nghĩa tình

Sáng 27.1, Hội Sinh viên tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng xã Đăk Ơ tổ chức Hành trình "Xuân biên giới - Tết yêu thương".

Tại UBND xã, hành trình diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm áp với nhiều hoạt động ý nghĩa như: gói bánh tét trao tặng các hộ gia đình khó khăn, tổ chức gian hàng 0 đồng, trò chơi dân gian, chuyên đề kỹ năng sống cho thiếu nhi, góp phần mang đến không khí tết vui tươi, đầm ấm cho bà con và gần 300 em thiếu nhi vùng biên giới tham gia chương trình.

Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo - Thắm tình quân dân - Chào xuân Bính Ngọ 2026” tại đặc khu Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng ẢNH: WEBSITE T.Ư ĐOÀN

Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 60 bộ đồng phục nghi thức Đội, 20 suất học bổng và 50 phần quà tết cho các em thiếu nhi; trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã, tổng trị giá 70 triệu đồng.

Tiếp nối hành trình, đoàn công tác đã đến Đồn Biên phòng Đắk Ơ để tham quan cột mốc biên giới, tìm hiểu về ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ quốc gia và lắng nghe những chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc trong những ngày tết đến, xuân về. Tại đây, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà tết đến cán bộ, chiến sĩ biên phòng, gồm 100 lá cờ Tổ quốc, 2 bộ dụng cụ thể thao và các nhu yếu phẩm góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Cùng ngày, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Ủy ban MTTQ VN P.Tân Triều và Công ty TNHH Changshin Việt Nam tổ chức Chương trình "Xuân yêu thương - Vui tết cùng thanh niên công nhân" năm 2026, với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động. Chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên công nhân như: giao lưu văn nghệ chào xuân, trình diễn ảo thuật và tổ chức không gian vui chơi, trải nghiệm các trò chơi dân gian cho thiếu nhi, trao tặng 200 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 200 phần quà cho thiếu nhi và tổ chức vòng chung kết giải bóng đá nam thanh niên công nhân năm 2026.

Trước đó, trong hai ngày 24 và 25.1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Hải Phòng, Thành đoàn Hải Phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động mang chủ đề "Xuân biên cương - Tết hải đảo - Thắm tình quân dân - Chào xuân Bính Ngọ 2026" tại đặc khu Bạch Long Vĩ, TP.Hải Phòng.