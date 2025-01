Tết yêu thương đến với trẻ em miền Tây

Tham dự Chương trình "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương" và Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, trao bảo trợ dài hạn cho học sinh mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19 ẢNH: TRẦN NGỌC

Trao 48 suất bảo trợ cho học sinh mồ côi do Covid-19

Theo Hội đồng Đội T.Ư, nhằm mang đến niềm vui và sự chia sẻ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo tết với chủ đề "Xuân sẻ chia - Tết yêu thương". Thông qua chương trình, đã có hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi khắp cả nước, trong đó trao bảo trợ dài hạn cho 735 thiếu nhi mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19 đến năm 18 tuổi.

Tại chương trình tổ chức ở An Giang, Hội đồng Đội T.Ư đã trao 48 suất bảo trợ, mỗi suất 24 triệu đồng/năm, cho học sinh mồ côi do Covid-19 của các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp. Đồng thời, tặng thêm mỗi em một phần quà tết gồm bánh mứt, sữa, quần áo mới trị giá 1 triệu đồng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thăm hỏi và tặng quà tết cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam trao tặng 40 suất quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 30 suất học bổng (mỗi suất quà và học bổng trị giá 1 triệu đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn An Giang; trao quà tết cho 20 giáo viên là Tổng phụ trách Đội khối tiểu học có nhiều nỗ lực cố gắng trên địa bàn An Giang.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, chăm lo tết cho thiếu nhi

Ngoài quà tết của Hội đồng Đội T.Ư và Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, gần 1.500 thiếu nhi và giáo viên các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp được tham gia chuỗi hoạt động của Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" gồm 6 nhóm nội dung: Thi đua học tốt; Vận động khỏe mạnh; Bảo vệ môi trường; Đọc sách mỗi ngày; Chia sẻ yêu thương; Rèn luyện kỹ năng. Tham gia chuỗi hoạt động này, các em thiếu nhi được giao lưu, rèn luyện những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sống tích cực, lành mạnh, biết chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn để từ đó trở thành công dân có ích.

Lê Phước Thọ, học lớp 5C, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Long Xuyên, cho biết: "Tham gia chương trình này thật bổ ích, em không chỉ được vui chơi mà còn biết được nhiều bạn bè, anh chị có hoàn cảnh khó khăn để biết chia sẻ, giúp đỡ vươn lên".

Thay mặt Hội đồng Đội T.Ư, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho biết: "Cuộc sống đôi khi có những khó khăn, thử thách nhưng các em hãy luôn vững tin rằng, hành trình của các em sẽ không bao giờ đơn độc, luôn có những vòng tay yêu thương, đùm bọc đến từ các anh chị cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhà trường, gia đình và xã hội. Các em hãy mạnh dạn tham gia, khám phá và phát huy hết tiềm năng của mình. Hãy biến những ước mơ thành động lực, để mỗi bước đi của các em đều là bước tiến của tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Nhân chuyến công tác tại An Giang, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và đại diện Tỉnh đoàn An Giang đã đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang trao tặng quà tết cho 30 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Chị Trang ân cần động viên các bệnh nhi và gia đình cần lạc quan, cố gắng tuân thủ quy trình điều trị của bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh về nhà vui xuân, đón tết.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cũng tham dự buổi lễ khánh thành, bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh An Giang, nhằm giúp các bệnh nhi khi điều trị tại bệnh viện có thêm địa điểm vui chơi, giúp các em phát triển toàn diện thể chất và tinh thần.