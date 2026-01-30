Trao quà tết cho bà con vùng rốn lũ hạ du sông Bàn Thạch

D ÀNH MUA THUỐC TRỊ BỆNH

Cơn lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng nề cho các xã phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu dân cư bị cô lập, tài sản trôi theo dòng nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chiến dịch "Quang Trung thần tốc", lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã hoàn tất xây dựng, bàn giao hơn 600 căn nhà cho người dân vùng lũ kịp đón Tết Nguyên đán trong mái ấm mới. Dù vậy, với những người già neo đơn, những gia đình vừa gượng dậy sau thiên tai thì cái tết vẫn còn nhiều lo toan.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Thanh Niên phối hợp với Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt cùng chính quyền các xã Hòa Xuân, Bình Kiến và P.Đông Hòa trao quà tết, mang yêu thương đến với bà con.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, đại diện Tập đoàn TH tại Phú Yên, trao quà tết cho bà con P.Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: ĐỨC HUY

Đại diện Báo Thanh Niên trao quà tết bà con vùng lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân, chia sẻ niềm vui với bà con vùng lũ khi nhận quà tết ẢNH: ĐỨC HUY

Ở thôn Phước Lộc (xã Hòa Xuân), căn nhà nhỏ của cụ Huỳnh Thị Thưng (năm nay hơn 70 tuổi) nằm lặng lẽ giữa làng. Con cái đã có gia đình riêng, cụ sống một mình. Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi đàn vịt, gà mà cụ nuôi để bán tết. Hàng xóm sau đó gom góp giúp cụ gây đàn trở lại, nhưng cái khó vẫn đè nặng. Nhận phần quà từ đoàn công tác, cụ Thưng giọng run run: "Nhận quà tết của Báo Thanh Niên, Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt, tôi để dành mua thuốc. Tuổi già đau bệnh liên miên, có được phần quà này mừng lắm".

Cách đó không xa, cụ Hồ Thị Sáu (71 tuổi, thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân) vẫn chưa quên khoảnh khắc nước lũ dâng ngập tới nóc nhà. Ngôi nhà nằm ở vùng trũng thấp, cụ phải sang nhà cao tầng bên cạnh tránh lũ. Sống một mình, khi nước rút, cụ lặng lẽ dọn dẹp bùn non, phơi lại từng vật dụng, gom góp từng đồng để ổn định cuộc sống. Cầm món quà tết trên tay, cụ cười hiền: "Lúc khó khăn mà nhận được quà tết thì vui lắm. Tôi già rồi, chẳng sắm sửa gì, quà này để mua thuốc mấy ngày trái gió trở trời".

X UÂN VỀ TRÊN VÙNG RỐN LŨ

Trong đợt này, Báo Thanh Niên phối hợp với Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt trao 500 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng số tiền 500 triệu đồng được phân bổ cho xã Hòa Xuân 200 triệu đồng, P.Đông Hòa 200 triệu đồng và xã Bình Kiến 100 triệu đồng.

Thôn Phước Giang (xã Hòa Xuân) được ví như ốc đảo mỗi khi lũ về. Đợt lũ cuối năm 2025 cao hơn lũ lịch sử năm 1993 khoảng 1 m nước. Nhà ông Cao Gò bị ngập sâu, cả gia đình phải di chuyển lên tầng cao của trường học trong thôn để tránh lũ. Sau khi nước rút, nhà bị nứt, phải sửa chữa nhiều ngày mới có thể ở lại. Nhận quà từ đoàn công tác, ông Gò xúc động: "Cảm ơn Báo Thanh Niên, Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt đã mang quà tết đến với bà con, món quà này rất ý nghĩa trong lúc khó khăn".

Đại diện Bắc Á Bank trao biểu trưng tặng quà tết bà con P.Đông Hòa ẢNH: ĐỨC HUY

Ông Đoàn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, trao quà cho bà con vùng lũ ẢNH: ĐỨC HUY

Đại diện đoàn công tác xã hội, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Trưởng đại diện Tập đoàn TH tại Phú Yên, chia sẻ: "Những phần quà này là tình nghĩa gửi đến bà con vùng rốn lũ để tết thêm ấm lòng. Mong bà con tiếp tục đồng hành, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài".

Ông Đoàn Minh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, bày tỏ lời cảm ơn Báo Thanh Niên, Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt đã mang xuân yêu thương, tết đến mọi nhà. "Đây là động lực to lớn thể hiện truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Thay mặt chính quyền địa phương và bà con, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao đóng góp thiết thực của Báo Thanh Niên, Bắc Á Bank và Quỹ Tầm vóc Việt trong công tác xã hội. Đặc biệt là sự đồng hành cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, người yếu thế khi tết đến xuân về", ông nói.