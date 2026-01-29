Trao quà tết cho 83 trẻ mồ côi do Covid-19

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó bí thư thường trực Đảng ủy P.Chánh Hưng (hàng sau, bên phải), và nhà tài trợ trao quà cho các trẻ ẢNH: D.K

P.Chánh Hưng được sáp nhập từ P.Rạch Ông, P.Hưng Phú, P.4 và một phần P.5 (Q.8 trước đây). Sau khi sáp nhập, Ủy ban MTTQ VN phường đã phân công cán bộ, công chức rà soát và nắm tình hình về công tác chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN phường hiện có danh sách 84 trẻ có cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp mất do dịch Covid-19 cần chăm lo hỗ trợ kinh phí, an sinh lâu dài. Trong số đó, có 8 trẻ đủ 18 tuổi và 1 trẻ đã chuyển đi khỏi địa phương. Còn lại 83 trẻ đang cư ngụ trên địa bàn phường, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên nhận bảo trợ lâu dài 12 trẻ và 18 trẻ do các đơn vị khác bảo trợ như Công ty CP Dược phẩm An Thiên (3 trẻ); Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (3 trẻ); Bệnh viện Chợ Rẫy (2 trẻ); Đảng bộ Ban Tổ chức Thành ủy (1 trẻ)… Các trẻ còn lại do 31 đảng/chi bộ trực thuộc Đảng bộ P.Chánh Hưng bảo trợ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN phường còn phối hợp các cá nhân, đơn vị tổ chức trao tặng học bổng, tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các trẻ nhân dịp tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi…

Sau phần trao kỷ niệm chương tri ân đến các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ chăm lo lâu dài cho các trẻ đến năm 18 tuổi, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN P.Chánh Hưng đã trao quà Tết Bính Ngọ cho 83 trẻ, mỗi trẻ nhận được bao lì xì 1 triệu đồng cùng gạo, nhu yếu phẩm và tập học sinh. Tổng kinh phí cho đợt trao quà này là hơn 120 triệu đồng do các cá nhân, đơn vị tài trợ.