Theo dõi các biến thể Covid-19

Ngoài ra, NB.1.8.1 chiếm 9% tổng số trình tự được gửi, giảm từ 15%, và BA.3.2 vẫn ổn định, chiếm 3% tổng số trình tự được gửi báo cáo.

Biến thể phổ biến nhất là XFG, chiếm 75% (theo báo cáo giám sát đến cuối tháng 12.2025) so với 68% (trong tuần cuối của tháng 11.2025) Ảnh: AI

Trong giai đoạn báo cáo này, tất cả biến thể khác đều cho thấy xu hướng giảm hoặc ổn định. Bằng chứng hiện có cho thấy XFG, NB.1.8.1 và BA.3.2 không gây ra thêm rủi ro nào cho sức khỏe cộng đồng so với các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành khác.

Trong nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ngay trong các tuần đầu năm 2026, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (0 ca).



