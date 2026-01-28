Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Theo dõi các biến thể Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
28/01/2026 07:11 GMT+7

Theo cập nhật mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Covid-19, WHO đang theo dõi một số biến thể của SARS-CoV-2 (vi rút gây bệnh Covid-19) gồm: các biến thể đáng quan tâm JN.1; các biến thể đang được theo dõi: XFG, NB.1.8.1, KP.3.1.1, BA.3.2 và LP.8.1.

Ở cấp độ toàn cầu, biến thể phổ biến nhất là XFG, chiếm 75% (theo báo cáo giám sát đến cuối tháng 12.2025) so với 68% (trong tuần cuối của tháng 11.2025). 

Ngoài ra, NB.1.8.1 chiếm 9% tổng số trình tự được gửi, giảm từ 15%, và BA.3.2 vẫn ổn định, chiếm 3% tổng số trình tự được gửi báo cáo. 

Theo dõi các biến thể Covid-19 - Ảnh 1.

Biến thể phổ biến nhất là XFG, chiếm 75% (theo báo cáo giám sát đến cuối tháng 12.2025) so với 68% (trong tuần cuối của tháng 11.2025)

Ảnh: AI

Trong giai đoạn báo cáo này, tất cả biến thể khác đều cho thấy xu hướng giảm hoặc ổn định. Bằng chứng hiện có cho thấy XFG, NB.1.8.1 và BA.3.2 không gây ra thêm rủi ro nào cho sức khỏe cộng đồng so với các biến thể SARS-CoV-2 đang lưu hành khác.

Trong nước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đầu tiên ngay trong các tuần đầu năm 2026, tăng so với cùng kỳ năm 2025 (0 ca).


Vắc xin Covid-19 có thể kích hoạt hệ miễn dịch chống lại ung thư

Vắc xin Covid-19 có thể kích hoạt hệ miễn dịch chống lại ung thư

Vắc xin Covid-19 có thể giúp kích hoạt hệ miễn dịch chống lại ung thư. Đây là phát hiện bất ngờ từ một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Nature (Anh).

