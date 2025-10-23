Vắc xin Covid-19 có thể kích hoạt hệ miễn dịch chống lại ung thư

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas và Đại học Florida (Mỹ).

Kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư

Khi nghiên cứu trên động vật, nhóm nghiên cứu nhận thấy “vắc xin mRNA Covid-19 (Pfizer và Moderna) hoạt động như một hồi chuông báo động, kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư, giúp vượt qua cơ chế mà ung thư dùng để vô hiệu hóa miễn dịch”.

Họ cũng đã phân tích dữ liệu của hơn 1.000 bệnh nhân ung thư phổi và ung thư hắc tố giai đoạn muộn – những người đang được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch immune checkpoint inhibitors. Đây là phương pháp giúp kích hoạt hệ miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư, bằng cách ngăn chặn các protein gây hại mà tế bào ung thư dùng để “vô hiệu hóa” tế bào miễn dịch.

Điều đáng chú ý là, những bệnh nhân được tiêm vắc xin Covid-19 của Pfizer hoặc Moderna trong vòng 100 ngày kể từ khi bắt đầu liệu pháp miễn dịch có khả năng sống sót sau 3 năm cao gấp hơn 2 lần so với những người không tiêm.

Bất ngờ hơn, ngay cả những bệnh nhân có khối u vốn khó đáp ứng với liệu pháp miễn dịch cũng ghi nhận lợi ích rất lớn, với tỷ lệ sống sót sau 3 năm cao gần gấp 5 lần. Mối liên hệ này vẫn mạnh ngay cả khi các nhà nghiên cứu kiểm soát các yếu tố như mức độ nặng của bệnh hay các bệnh lý đi kèm.

“Bộ đôi” tiềm năng trong tiêu diệt tế bào ung thư

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của phát hiện này: “Liệu pháp miễn dịch với immune checkpoint inhibitors đã cách mạng hóa điều trị ung thư trong thập kỷ qua, nhưng lại kém hiệu quả với các khối u “lạnh” - vốn né tránh được hệ miễn dịch. Kết quả nghiên cứu mới gợi ý rằng vắc xin mRNA có thể biến các khối u 'lạnh' thành 'nóng'”.

Khi kết hợp với immune checkpoint inhibitors, vắc xin mRNA phối hợp để giải phóng toàn bộ sức mạnh của hệ miễn dịch nhằm tiêu diệt tế bào ung thư.

Hiện, nhóm nghiên cứu chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng quy mô toàn quốc trên bệnh nhân ung thư phổi. Những người đang điều trị bằng immune checkpoint inhibitors sẽ được chia ngẫu nhiên để tiêm hoặc không tiêm vắc xin mRNA Covid-19 trong quá trình điều trị. Nghiên cứu này sẽ cho biết liệu vắc xin Covid-19 có nên được đưa vào chăm sóc cho bệnh nhân dùng liệu pháp miễn dịch hay không.