Ca mắc Covid-19 lâu nhất, kéo dài 776 ngày

Trường hợp trên cho thấy hệ miễn dịch suy yếu có thể tạo điều kiện cho virus SARS-CoV-2 tồn tại, đột biến và thích nghi theo những cách hiếm khi xảy ra ở người khỏe mạnh.

Các chuyên gia y tế tại Đại học Boston cho biết bệnh nhân là nam giới 41 tuổi, nhiễm HIV. Ông bắt đầu có triệu chứng ho, đau đầu và mệt mỏi từ giữa tháng 5.2020, ngay sau khi tiếp xúc gần với một ca Covid-19.

Đến tháng 9.2020, khi tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng và phải nhập viện, ông mới chính thức được chẩn đoán mắc Covid-19.

Những ca bệnh Covid-19 kéo dài cho thấy mức độ nguy hiểm khi virus tấn công cơ thể có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng Ảnh minh họa: AI

Bệnh nhân này nhiễm HIV/AIDS từ năm 2002, nhưng không tuân thủ điều trị kháng virus để ức chế HIV và bảo tồn chức năng miễn dịch. Do không dùng thuốc đều đặn, hệ miễn dịch của ông suy yếu nghiêm trọng, không thể tạo ra phản ứng đủ mạnh để loại bỏ SARS-CoV-2.

Trong nhiều tháng, virus trong cơ thể ông đã phát triển hàng loạt đột biến, bao gồm một số đột biến tương tự như Omicron. Mặc dù những thay đổi này tạo ra một hỗn hợp chủng virus trong cơ thể bệnh nhân, nhưng dường như không lây lan ra ngoài, có lẽ vì đã thích nghi quá mức với môi trường miễn dịch của ông.

Đáng chú ý, các xét nghiệm PCR liên tục có kết quả dương tính cho đến tận khi ông qua đời sau 776 ngày mắc bệnh. Thậm chí, 2 ngày trước khi qua đời, xét nghiệm PCR vẫn cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, theo trang tin khoa học IFL Science.

Các bác sĩ cho biết, trong những ca mắc Covid kéo dài như thế này, tiền sử bệnh phức tạp và hệ miễn dịch suy yếu thường là yếu tố chính. Đồng thời, những ca bệnh đặc biệt này cũng có thể trở thành "lò ấp" cho các biến chủng mới với nhiều đột biến.

Tháng 4.2024, các bác sĩ tại Hà Lan từng báo cáo một bệnh nhân nam 72 tuổi bị suy giảm miễn dịch, nhiễm Covid-19 trong 613 ngày. Năm 2022, một bệnh nhân khác tại bệnh viện ở London (Anh) cũng dương tính với Covid-19 suốt 505 ngày trước khi qua đời.

Trong khi đa số bệnh nhân khỏe mạnh chỉ mắc Covid-19 trong vài ngày đến vài tuần, những ca bệnh kéo dài bất thường vừa nêu cho thấy mức độ nguy hiểm khi virus tấn công cơ thể có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng, theo IFL Science.