Báo Thanh Niên giành giải đặc biệt Giải báo chí viết về ngành cao su năm 2025

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) vừa tổ chức chương trình "Họp mặt báo chí - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026". Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo TP.HCM, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí trung ương, địa phương cùng lãnh đạo Tập đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, VRG đã trao giấy khen công tác truyền thông năm 2025; đồng thời trao Giải Báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ V – năm 2025.

Sau một năm phát động, ban tổ chức đã nhận được 162 tác phẩm dự thi của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị thành viên Tập đoàn. Kết quả, ban giám khảo thống nhất trao 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 9 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, giải đặc biệt được trao cho Báo Thanh Niên với tác phẩm với loạt video: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam: Đoàn kết - Quyết tâm - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên còn nhận 1 giải A, 1 giải B và 2 giải khuyến khích.

Nhóm BTV, PV Báo Thanh Niên nhận giải đặc biệt Giải Báo chí viết về ngành Cao su Việt Nam lần thứ V – năm 2025 ẢNH: NGUYÊN ANH

Tải buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ trách nhiệm và nghĩa tình của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của ngành cao su Việt Nam trong suốt thời gian qua. Báo chí đã kịp thời phản ánh những kết quả tích cực, lan tỏa hình ảnh ngành cao su phát triển bền vững, đồng thời chia sẻ cùng Tập đoàn trong những giai đoạn khó khăn, thách thức.

Theo báo cáo của VRG, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Tập đoàn vẫn hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu chủ yếu. Doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt hơn 32.000 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 6.500 tỉ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 4.500 tỉ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định trên 6 lĩnh vực ngành nghề chính, đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, năm 2025, VRG đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quá trình phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.