Ngành cao su Việt Nam xuất khẩu dự kiến đạt 11,6 tỉ USD

Tối 12.12, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) tổ chức hội nghị quốc tế ngành cao su tại Việt Nam 2025. Sự kiện kết hợp đón đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam mua hàng, đồng thời tôn vinh các hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025 và các hội viên đạt danh hiệu Doanh nghiệp bền vững năm 2025.

Năm 2025, kinh tế toàn cầu phục hồi tích cực hơn dự báo, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ xu hướng bảo hộ thương mại, căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến ngành cao su, đặt ra nhiều sức ép về thương mại, chi phí và yêu cầu chuyển đổi xanh trong bối cảnh thị trường biến động và niềm tin chưa thực sự vững chắc.

Theo đánh giá của VRA, thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, chính sách thuế quan của Mỹ, biến động tỷ giá, chi phí logistics và năng lượng tăng cao, cùng tâm lý thận trọng của cả nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, có thể kìm hãm đà phục hồi giá cao su.

Về dài hạn, xu hướng chuyển sang vật liệu thay thế, cao su tổng hợp cũng như sự phát triển mạnh của các phương tiện giao thông thân thiện môi trường như xe điện tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu cao su thiên nhiên.

Tôn vinh hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025 ẢNH: VRG

Dù đối mặt nhiều thách thức, ngành cao su Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu chiến lược và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Dự kiến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tăng khoảng 3%, đạt 11,6 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt hơn 3,2 tỉ USD, sản phẩm cao su khoảng 5,3 tỉ USD và gỗ cao su hơn 3,1 tỉ USD.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng, Chủ tịch VRA, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), cho biết trong thách thức vẫn mở ra nhiều cơ hội nếu ngành cao su tận dụng tốt xu hướng phát triển bền vững.

Các định hướng trọng tâm trong thời gian tới gồm thúc đẩy chuyển đổi xanh và truy xuất nguồn gốc, đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải, tăng cường liên kết với địa phương và nông hộ, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh sản phẩm chế biến sâu, đồng thời chủ động theo dõi, thích ứng kịp thời với biến động chính sách toàn cầu. Với các giải pháp này, ngành cao su Việt Nam có cơ sở để củng cố vị thế và đóng góp bền vững hơn cho nền kinh tế.

Đánh giá cao nỗ lực của hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, ông Lê Hoàng Tài, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), nhận định giai đoạn 2026 - 2030 sẽ xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới cho ngành cao su.

Trong đó, nhu cầu tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi được dự báo tăng trưởng, ưu đãi thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do tiếp tục được mở rộng, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong khu vực vẫn diễn ra mạnh mẽ.

Cục Xúc tiến Thương mại sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành cao su hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng ưu đãi FTA (thương mại tự do - chủ yếu là việc giảm/loại bỏ thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất khẩu, giúp sản phẩm cạnh tranh hơn ở thị trường đối tác, mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư, và tạo cơ hội kinh doanh mới), mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu và xây dựng chuỗi cung ứng đáp ứng yêu cầu xanh, bền vững.

Tại hội nghị, VRA đã tôn vinh 23 hội viên hoàn thành xuất sắc việc sử dụng nhãn hiệu Cao su Việt Nam 2025 và 12 hội viên đạt danh hiệu Doanh nghiệp bền vững 2025.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngành cao su cũng thể hiện trách nhiệm xã hội khi kêu gọi các doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên chịu thiệt hại do mưa lũ.

Ông Lê Thanh Hưng (thứ 3 từ trái qua) tặng quà lưu niệm cho các diễn giả ẢNH: VRG

Trước đó, chiều 12.12, VRA tổ chức hội thảo với chủ đề "Ngành cao su trước những chuyển động mới của thị trường", thu hút hơn 120 đại biểu tham dự.

Hội thảo tập trung đánh giá tổng quan ngành cao su Việt Nam, cập nhật thông tin mới, đồng thời trao đổi các cơ hội và chiến lược phát triển của ngành trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.

Tại đây, các chuyên gia và đại diện tổ chức quốc tế đã phân tích những động lực mới đang tái định hình cung - cầu cao su thiên nhiên, cơ hội và thách thức từ thị trường tín chỉ carbon, cũng như vai trò của đổi mới công nghệ và sản phẩm.

Đặc biệt, đại diện VRG đã chia sẻ lộ trình và kết quả triển khai thích ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cùng các sản phẩm VRG GREEN.

Tổng số tiền quyên góp gần 1,16 tỉ đồng, Ban tổ chức trao trước số tiền tượng trưng 1 tỉ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng ẢNH: VRG

Theo ông Lê Thanh Hưng, việc Việt Nam được xếp vào nhóm "rủi ro thấp" theo EUDR từ tháng 5.2025 là tín hiệu tích cực, giúp giảm áp lực kiểm tra cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Bên cạnh đó, thị trường tín chỉ carbon mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp bền vững. Với diện tích rừng trồng lớn và khả năng hấp thụ carbon đáng kể, ngành cao su có tiềm năng tạo thêm nguồn thu, song cần xây dựng hệ thống đo đạc, kiểm chứng minh bạch và sự tham gia của các tổ chức thẩm định uy tín.

Thông qua hội thảo, cộng đồng doanh nghiệp ngành cao su có thêm góc nhìn toàn diện về tương lai ngành, từ đó chủ động xây dựng chiến lược phù hợp nhằm vượt qua thách thức, khai thác cơ hội và hướng tới phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.