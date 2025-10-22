VRG kỷ niệm 96 năm ngành cao su Việt Nam, công bố nhãn hiệu VRG GREEN

Ngày 22.10, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức kỷ niệm 96 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025).

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, Bộ Tài chính.

Đại diện địa phương có ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang Đồng Nai. Cùng dự còn có đại diện các tổ chức quốc tế như Oxfarm, Control Union, Intertek Việt Nam và Campuchia.

Về phía VRG có ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc tập đoàn, ông Hà Văn Khương, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy tập đoàn cùng các nguyên lãnh đạo tập đoàn qua các thời kỳ, Công đoàn Cao su Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Buổi lễ ôn lại truyền thống 96 năm Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập đêm 28.10.1929 tại làng 3, đồn điền Phú Riềng, mốc son khai mở trang sử hào hùng của ngành cao su Việt Nam.

Từ phong trào Phú Riềng Đỏ đến hôm nay, VRG đã trở thành một trong những tập đoàn nông nghiệp hàng đầu, hoạt động trên 6 lĩnh vực: trồng, chế biến cao su; chế biến gỗ; sản xuất công nghiệp cao su; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; năng lượng tái tạo.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Huân chương Lao động hạng ba cho các cá nhân của VRG ẢNH: THÚY LIỄU

Hiện VRG quản lý hơn 380.000 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tạo việc làm ổn định cho 87.000 lao động, trong đó gần 30% là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các dự án của VRG còn góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ vững quốc phòng - an ninh, với 42 Ban chỉ huy quân sự cơ sở và hơn 5.000 dân quân tự vệ đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới.

Với những đóng góp to lớn, tập đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1996), Huân chương Sao Vàng (2012) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh: "Với hơn 250.000 ha cao su, Đồng Nai hiện là địa phương có diện tích cao su lớn nhất cả nước, trong đó 30% là cao su tiểu điền. Cây cao su không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần ổn định xã hội, giải quyết việc làm và thúc đẩy an sinh. 5 công ty cao su của VRG đang hoạt động tại địa phương đã đóng góp bền bỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn trân trọng và tạo điều kiện để VRG chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững trong thời gian tới".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn biểu dương VRG đã giữ vững đà tăng trưởng dù chịu tác động của biến động kinh tế, khí hậu và dịch bệnh: "Tập đoàn duy trì tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao, bảo toàn và phát triển tốt vốn nhà nước, chăm lo đời sống cho hơn 87.000 người lao động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Với truyền thống anh hùng, tinh thần sáng tạo, tôi tin tưởng VRG sẽ tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho đất nước".

Ông Wouter Melis Van Ravenhorst, Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam và ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG trao giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom, thuộc VRG ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG khẳng định: "Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, VRG xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là trụ cột chiến lược. Tập đoàn đang đẩy mạnh hiện đại hóa quản trị, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi cung ứng xanh tuần hoàn. Với tinh thần Phú Riềng Đỏ, VRG sẽ tiếp tục vươn lên, phát triển xanh và bền vững".

Tại lễ kỷ niệm, VRG công bố nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN, biểu tượng cho sản phẩm cao su xanh - phát thải thấp - bền vững, thể hiện cam kết "Chất lượng - Bền vững - Minh bạch".

Nhãn hiệu này đánh dấu bước tiến mới của ngành cao su Việt Nam trên hành trình phát triển xanh.

VRG công bố nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN, đánh dấu bước tiến mới của ngành cao su Việt Nam trên hành trình phát triển xanh ẢNH: THÚY LIỄU

Hai đơn vị đầu tiên đạt tiêu chuẩn VRG GREEN được vinh danh gồm: Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, sản xuất hai dòng sản phẩm SVR 3L và SVR10 đạt yêu cầu VRG GREEN; Công ty cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom (Campuchia), đơn vị đầu tiên tại khu vực nước ngoài (thuộc VRG) đạt chứng nhận VRG GREEN cho sản phẩm SCR10.

Buổi lễ cũng ghi nhận nhiều tập thể, cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng ba, Giải thưởng Phú Riềng Đỏ, Giải thưởng Cao su Việt Nam vì thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và phát triển bền vững.

