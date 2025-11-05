Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

VRG đặt mục tiêu doanh thu 32.007 tỉ đồng, kiện toàn bộ máy để phát triển bền vững

Thúy Liễu
Thúy Liễu
05/11/2025 16:20 GMT+7

Ngày 5.11, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của Tập đoàn.

Tại đại hội, cổ đông đã bầu bổ sung ông Trương Minh Trung và bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách VRG nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội cũng thông qua các nội dung quan trọng như: sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động; quy chế làm việc của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG nhấn mạnh: "Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và thúc đẩy sự phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của VRG, với mục tiêu chung là gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông".

Theo báo cáo tại đại hội, trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chịu tác động của thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan, VRG vẫn hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh. Doanh thu hợp nhất ước đạt 25.888 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.420 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.367 tỉ đồng; doanh thu riêng công ty mẹ đạt 5.440 tỉ đồng; lợi nhuận trước/sau thuế riêng công ty mẹ đạt 2.698 tỉ đồng, bằng 109,9% kế hoạch năm.

VRG đặt mục tiêu doanh thu 32.007 tỉ đồng,kiện toàn bộ máy hướng tới phát triểnbềnvững - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và VRG tặng hoa 2 thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách và Trưởng ban Kiểm soát vừa miễn nhiệm

ẢNH: ĐÀO PHONG

Các chỉ tiêu tài chính đều cao hơn cùng kỳ 2024, chủ yếu nhờ giá bán mủ cao su duy trì ở mức 47 - 47,5 triệu đồng/tấn, cao nhất kể từ năm 2014. Nhờ đó, VRG đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2025 được Bộ Tài chính thỏa thuận và đại hội thường niên thông qua, đồng thời chuẩn bị đủ nguồn lực chi trả cổ tức 4% vốn điều lệ (tương đương 1.600 tỉ đồng) cho cổ đông.

Ông Trần Công Kha khẳng định, kết quả này thể hiện năng lực điều hành hiệu quả, khả năng thích ứng nhanh và bản lĩnh vượt khó của toàn hệ thống VRG.

Bước vào giai đoạn cuối năm, VRG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tối thiểu 32.007 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.929 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 5.682 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ, doanh thu dự kiến 5.819 tỉ đồng và lợi nhuận trước/sau thuế 2.770 tỉ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, VRG sẽ tập trung tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị minh bạch, tinh gọn bộ máy; phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa nguồn thu, đặc biệt trong khu công nghiệp, chế biến gỗ, năng lượng tái tạo; đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển khách hàng lớn và kênh thương mại điện tử.

Song song, VRG tiếp tục triển khai mô hình "sản xuất xanh - phát thải thấp - kinh tế tuần hoàn", hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện cam kết Net Zero 2050.

Cũng trong ngày 5.11, VRG tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Như Hùng và ông Phạm Văn Hỏi Em giữ chức Phó tổng giám đốc VRG.

VRG đặt mục tiêu doanh thu 32.007 tỉ đồng,kiện toàn bộ máy hướng tới phát triểnbềnvững - Ảnh 2.

Tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó tổng giám đốc VRG

ẢNH: ĐÀO PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Lê Thanh Hưng chúc mừng 2 tân Phó tổng giám đốc, khẳng định đây là bước kiện toàn quan trọng trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn VRG đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Ông bày tỏ tin tưởng 2 lãnh đạo sẽ phát huy năng lực quản trị, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của VRG.

Tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương, Phó cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính đánh giá cao những nỗ lực của VRG trong duy trì tăng trưởng, đảm bảo nghĩa vụ ngân sách giữa bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Ông Dương nhấn mạnh, năm 2026 sẽ là năm bản lề trong quá trình thực hiện các định hướng tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Tài chính đang phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trong đó VRG được xác định là tập đoàn kinh tế lớn nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, với tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

