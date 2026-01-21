VRG triển khai kế hoạch năm bản lề 2026, hướng tới tăng trưởng bền vững

Năm 2026 không chỉ là năm bản lề của chiến lược phát triển trung hạn, mà còn là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối cảnh kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, việc tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư được VRG xác định là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định đối với sự phát triển ổn định và bền vững của toàn tập đoàn.



Ngày 15.1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VRG đã ban hành Chỉ thị số 20 về triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026. Chỉ thị yêu cầu toàn hệ thống phát huy truyền thống gần 97 năm của ngành cao su, tăng cường đoàn kết, đổi mới tư duy quản trị, chủ động thích ứng và nỗ lực vượt qua thách thức để hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tập trung thực hiện đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, VRG yêu cầu các đơn vị thành viên khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, giải pháp phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận; đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng hiệu quả vốn và đất đai, tránh lãng phí tài nguyên.

Song song với tổ chức sản xuất, tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng giảm đầu mối, giảm trung gian, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là giải pháp mang tính chiến lược nhằm hiện đại hóa công tác quản trị, điều hành, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh của VRG.

VRG tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản trị và sản xuất ẢNH: VRG CUNG CẤP

Trong lĩnh vực nông nghiệp, VRG tập trung nâng cao hiệu quả quản lý vườn cây và tổ chức khai thác mủ cao su. Mục tiêu đặt ra là nâng năng suất lao động tối thiểu 10%, phấn đấu sản lượng mủ thu hoạch vượt ít nhất 5% so với kế hoạch; đồng thời quản lý chặt chẽ chi phí, giảm giá thành sản xuất khoảng 5%. Công tác chăm sóc, bảo vệ vườn cây, tái canh và phòng trừ sâu bệnh được triển khai đồng bộ, bảo đảm vườn cây sinh trưởng ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Phát triển các lĩnh vực trụ cột theo hướng xanh, hiện đại và bền vững

Bên cạnh sản xuất cao su truyền thống, VRG tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên những diện tích đất cao su kém hiệu quả, đặc biệt tại khu vực Đông Nam bộ và Tây nguyên.

Tập đoàn cũng chú trọng thực hiện quản lý rừng bền vững, tái kết nối các chứng chỉ quốc tế như FSC, PEFC; ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, trong đó có quy định EUDR của Liên minh Châu Âu.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, VRG định hướng phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới theo mô hình xanh, thông minh và tuần hoàn trên quỹ đất cao su chuyển đổi. Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Đối với lĩnh vực chế biến gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su, VRG tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành, phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ nguyên liệu cao su thiên nhiên; đồng thời sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp theo chuỗi liên kết mủ - gỗ hiệu quả.

VRG ứng dụng công nghệ số hiện đại trong quản lý đất đai, vườn cây ẢNH: VRG CUNG CẤP

Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai các dự án thủy điện, năng lượng tái tạo phù hợp Quy hoạch điện VIII và cơ chế mua bán điện trực tiếp. Mục tiêu năm 2026 đạt sản lượng điện thương phẩm trên 480,5 triệu kWh, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.

Xuyên suốt các lĩnh vực hoạt động, VRG xác định phát triển bền vững và ESG là trụ cột chiến lược; từng bước đẩy mạnh số hóa trong quản lý đất đai, vườn cây và giám sát sản xuất, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt, lãnh đạo VRG kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn tập đoàn chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới 2026 - 2030.



