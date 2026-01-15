Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tôn vinh những doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững

Thúy Liễu
Thúy Liễu
15/01/2026 05:00 GMT+7

Tại CEO Circle Forum 2026 với chủ đề 'Nghĩ lớn. Làm chuẩn - Think Big. Do It Right', diễn ra vừa qua, Ban tổ chức công bố Top 9 Next Gen CEO 2026, nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo kế cận tiêu biểu, có tư duy quản trị hiện đại và định hướng phát triển bền vững.

CEO Circle Forum là chương trình do Cafebiz (thuộc VCCorp) tổ chức, quy tụ các doanh nhân, chuyên gia và nhà đầu tư, nhằm tôn vinh các nhà lãnh đạo kế cận tiêu biểu, có tư duy quản trị hiện đại và định hướng phát triển bền vững. Việc bình chọn Next Gen CEO không chỉ dựa trên kết quả kinh doanh mà còn xét đến tầm nhìn dài hạn, năng lực quản trị, chuẩn mực đạo đức và tác động xã hội.

Trong danh sách được tôn vinh, ông Vũ Ngọc Tâm đại diện Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (Công ty Sài Gòn Xanh) nhận danh hiệu Top 9 nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo lĩnh vực ESG - Phát triển bền vững. Đây là nhóm lãnh đạo trẻ tiên phong đưa các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị vào chiến lược vận hành doanh nghiệp.

Thành lập từ năm 2001, Công ty Sài Gòn Xanh hiện vận hành 3 nhà máy xử lý chất thải tại TP.HCM, Tây Ninh và Lâm Đồng. Doanh nghiệp phát triển mô hình xử lý theo hướng không chôn lấp, tăng cường tái chế - tái sử dụng, biến chất thải thành các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và công nghiệp.

Trong 3 năm gần đây, doanh nghiệp triển khai tự động hóa dây chuyền xử lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư công nghệ tái chế. Mô hình xử lý chất thải công nghiệp của Công ty Sài Gòn Xanh được đánh giá cao về hiệu quả giảm thiểu rủi ro môi trường và tăng cường an toàn cho cộng đồng.

Tôn vinh doanh nghiệp phát triển bền vững tại CEO Circle Forum 2026 - Ảnh 1.

Ông Vũ Ngọc Tâm đại diện Công ty Sài Gòn Xanh nhận danh hiệu Top 9 nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo lĩnh vực ESG - Phát triển bền vững

ẢNH: NVCC

Chia sẻ về danh hiệu, ông Vũ Ngọc Tâm cho biết đây là sự ghi nhận cho nỗ lực tập thể của doanh nghiệp trong việc theo đuổi con đường phát triển gắn với kinh tế tuần hoàn. Theo ông, chính trực là giá trị cốt lõi của người lãnh đạo, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức trong bối cảnh nhiều biến động.

Công ty Sài Gòn Xanh có trụ sở tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực xử lý môi trường và tái chế chất thải. Công ty áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

