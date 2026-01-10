Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Doanh nghiệp và trường học ‘bắt tay’ thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ

Bảo Hân
Bảo Hân
10/01/2026 19:39 GMT+7

Trường ĐH Luật TP.HCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Doanh nghiệp và trường học ‘bắt tay’ thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ - Ảnh 1.

Trường ĐH Luật TP.HCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

ảnh: ULAW

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành diễn ra ngày 9.1 vừa qua. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ sở đào tạo – nghiên cứu pháp luật trọng điểm và doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục và sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc triển khai các chương trình đào tạo, hoạt động tư vấn mang tính ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như: sở hữu trí tuệ, trí tuệ nhân tạo, tài sản số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Cụ thể, trong giai đoạn sắp tới, hai bên cam kết phối hợp tổ chức các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng quan tâm. Đồng thời, các hoạt động tư vấn chuyên sâu sẽ được thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi, đặc biệt là sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, 2 bên cũng sẽ đồng tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề và các sự kiện khác nhằm trao đổi kiến thức, cập nhật thông tin trong các lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ tối đa cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Để góp phần giải quyết những thách thức trong việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, hai đơn vị sẽ tăng cường các hoạt động đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, được thực hiện thông qua việc kết nối các chuyên gia, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, cũng như phối hợp truyền thông một cách hiệu quả về các sự kiện, dự án tiêu biểu nhằm lan tỏa giá trị đến cộng đồng.

Phía Công ty truyền thông Trường Thành đang tích cực xây dựng các giải pháp nhằm kết nối hiệu quả giữa kết quả nghiên cứu, các sáng chế với cộng đồng doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong môi trường ĐH. Việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo được xác định là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc hình thành các dự án khả thi từ các sáng chế, từ đó tạo cơ hội kết nối với sinh viên có mong muốn khởi nghiệp, dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia và nhà quản lý.

Nội dung hợp tác giữa Trường ĐH Luật TP.HCM và Công ty cổ phần truyền thông Trường Thành bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị, trong đó khẳng định sở hữu trí tuệ là động lực then chốt cho đổi mới sáng tạo.

Tin liên quan

Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt tạp chí khoa học 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp

Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt tạp chí khoa học 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp

Tạp chí 'Khoa học Pháp lý Việt Nam' của Trường ĐH Luật TP.HCM ra mắt phiên bản mới, trong đó loại hình tạp chí điện tử được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh và Pháp.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp trường học Thương mại hóa Trường ĐH Luật TP.HCM sở hữu trí tuệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận