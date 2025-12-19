Những công trình trọng điểm của VRG chào mừng Đại hội XIV của Đảng

VRG mở rộng không gian phát triển, đầu tư chiến lược tại Campuchia

Nổi bật trong các công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng là dự án VRG đầu tư, mở rộng phát triển cao su và nông nghiệp tại Vương quốc Campuchia, với tổng diện tích gần 38.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Dự án được triển khai trên địa bàn 7 tỉnh vùng sâu, vùng xa, khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, thể hiện rõ vai trò tiên phong của VRG trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hợp tác phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường quan hệ hữu nghị 2 nước.

Không chỉ tập trung quản lý, chăm sóc và đưa vào khai thác hiệu quả diện tích cao su hiện hữu, dự án còn mở ra hướng phát triển mới với việc đầu tư trồng mới cao su, đồng thời nghiên cứu triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông - lâm nghiệp tuần hoàn bền vững.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm ổn định cho hơn 6.000 lao động địa phương, cải thiện sinh kế, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội nước bạn, đồng thời khẳng định năng lực quản trị và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Rừng cao su ngút ngàn của Công ty CP cao su Chư Sê - Kampong Thom tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia ẢNH: PHẠM NGUYỄN

Tiên phong nông nghiệp công nghệ cao, mở động lực tăng trưởng mới

Bám sát định hướng đa dạng hóa sản xuất, giảm phụ thuộc vào ngành nghề truyền thống, VRG đã triển khai dự án trồng chuối Cavendish quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao với diện tích khoảng 5.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Đây được xem là bước đi đột phá, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chuyển dịch sang nông nghiệp hiện đại, giá trị cao.

Dự án ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống cảm biến thời tiết thông minh, tưới tiết kiệm nước, quản lý dịch hại bằng trí tuệ nhân tạo, truy xuất nguồn gốc và dự báo sản lượng.

Với sản lượng trung bình khoảng 240.000 tấn chuối thương phẩm mỗi năm, dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.

Phát triển khu công nghiệp "xanh - thông minh - tuần hoàn"

Cùng với nông nghiệp công nghệ cao, VRG tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp thông qua dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) theo tiêu chuẩn "xanh - thông minh - tuần hoàn". Với quy mô gần 500 ha, tổng vốn đầu tư 2.350 tỉ đồng, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ngày 19.12, VRG và tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Về định hướng thu hút đầu tư, khu công nghiệp Hiệp Thạnh ưu tiên các ngành nghề thuộc hệ sinh thái năng lượng tái tạo, năng lượng mới, khí thiên nhiên hóa lỏng, công nghiệp hỗ trợ điện tử, sản xuất chip - dữ liệu, cùng các ngành công nghệ cao, ít phát thải, thân thiện môi trường.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh (tỉnh Tây Ninh) của VRG ẢNH: VRG CUNG CẤP

Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp Hiệp Thạnh dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, gia tăng nguồn thu ngân sách và hình thành hệ sinh thái sản xuất thân thiện môi trường.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 với quy mô gần 500 ha không chỉ là một dự án trọng điểm mà còn là cam kết mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng cho khu vực Nam bộ và cả nước trong giai đoạn mới.

Dấu mốc chiến lược cho ngành cao su vùng cực tây Tổ quốc

Ngày 19.12, VRG cũng sẽ tổ chức lễ khánh thành nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty CP cao su Điện Biên, nhà máy chế biến mủ cao su đầu tiên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ cao su tại địa phương, mà còn mở ra chặng đường phát triển mới cho ngành cao su nơi cực tây Tổ quốc.

Các công ty thành viên của VRG gắn bảng nhiều công trình chào mừng mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc ẢNH: VRG CUNG CẤP

Việc đưa nhà máy vào vận hành có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm mủ cao su, giảm chi phí vận chuyển, ổn định đầu ra cho người lao động và các vùng nguyên liệu, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên.

Công trình là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của VRG, Công ty CP cao su Điện Biên cùng sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện khát vọng vươn lên, bền bỉ bám đất, bám rừng, làm giàu chính đáng từ cây cao su trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.

Có thể khẳng định, các công trình trọng điểm của VRG không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn hàm chứa giá trị chính trị, xã hội sâu sắc. Đó là sự kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động toàn tập đoàn.

Thông qua việc đăng ký, triển khai và gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, VRG đã lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.