VRG bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng trên 10% trong năm 2025

Năm 2025 mở ra với những dự báo không mấy sáng sủa cho nền kinh tế thế giới khi xung đột địa chính trị kéo dài, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn liên tục thay đổi và USD duy trì mức tăng mạnh đã làm gia tăng áp lực lên các quốc gia có độ mở cao. Trong nước, tiến trình sắp xếp đơn vị hành chính và các yêu cầu về cải cách thể chế tạo sức ép không nhỏ lên hoạt động điều hành ở nhiều cấp.

Với ngành cao su, lĩnh vực phụ thuộc sâu vào thời tiết và thị trường xuất khẩu, những bất thường khí hậu kéo dài từ đầu vụ, cùng chuỗi bão lũ xuất hiện dồn dập từ giữa đến cuối năm, khiến ngành càng thêm khó khăn. VRG vì vậy đối diện một năm chất chứa cả thách thức lẫn cơ hội, đòi hỏi năng lực thích ứng vượt trội.

Dấu ấn vượt khó

Trong bối cảnh nói trên, việc VRG duy trì tốc độ tăng trưởng như yêu cầu của Chính phủ không chỉ thể hiện bản lĩnh lãnh đạo mà còn phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, quản trị rủi ro và điều hành linh hoạt. Từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, tập đoàn đồng loạt áp dụng nhiều giải pháp nhằm ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động, kiểm soát chi phí và thích ứng với biến động khí hậu. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tập đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và việc tổ chức hiệu quả Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường trong năm đã tạo thêm động lực để VRG bước vào giai đoạn mới với chiến lược phát triển rõ nét hơn.

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tìm hiểu các sản phẩm của VRG khi tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: VRG

Kết quả tài chính ghi nhận một năm bứt phá của VRG. Riêng công ty mẹ ước đạt hơn 5.800 tỉ đồng doanh thu, tăng hơn 10% so với 2024 và vượt kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận trước và sau thuế đạt 2.770 tỉ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Khoản nộp ngân sách ước hơn 1.660 tỉ đồng tiếp tục được đảm bảo, trong khi cổ tức duy trì ở mức 4% vốn điều lệ như cam kết với cổ đông.

Trên quy mô hợp nhất, VRG ghi nhận doanh thu hơn 32.000 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt gần 6.930 tỉ đồng, cao hơn 23% so với 2024; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 5.682 tỉ đồng. Đây là mức tăng trưởng có ý nghĩa, nhất là khi nhiều ngành sản xuất đang đối mặt tình trạng sụt giảm đơn hàng và chi phí đầu vào leo thang.

Vững vàng nhờ tổ chức lại mô hình và nâng chất quản lý

Bất chấp những cơn bão liên tiếp gây thiệt hại hơn 880.000 cây cao su, các đơn vị thành viên vẫn duy trì được sản lượng khai thác ổn định nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nông nghiệp ngay từ đầu vụ. Sản lượng mủ toàn tập đoàn đạt 456.520 tấn, cao hơn kế hoạch và tăng 2,6% so với 2024. Năng suất bình quân đạt 1,56 tấn/ha, vượt mức của cả kế hoạch và năm trước, cho thấy hiệu quả của việc tái cấu trúc mô hình quản lý từ nông trường xuống đội sản xuất, đồng thời nâng cao vai trò giám sát kỹ thuật ở cấp cơ sở.

Trong năm 2025 VRG công bố sản phẩm VRG Green - dấu hiệu nhận diện sản phẩm xanh, phát thải thấp - phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cam kết phát triển bền vững ẢNH: VRG

Công tác tái canh được đẩy nhanh với hơn 6.500 ha trồng mới, nhiều mô hình mật độ cao từ 600 - 750 cây/ha được áp dụng nhằm tìm kiếm tổ hợp tối ưu giữa mủ và trữ lượng gỗ. Bên cạnh đó, 16 đơn vị dự kiến vào Câu lạc bộ 2 tấn/ha tiếp tục phản ánh chất lượng thâm canh ngày một cải thiện trong toàn hệ thống.

Cùng với sự phục hồi của giá mủ, công tác chế biến và tiêu thụ của tập đoàn ghi nhận nhiều tín hiệu sáng. Sản lượng chế biến ước đạt gần 528.000 tấn, tăng hơn 7% so với 2024, riêng cao su mang thương hiệu VRG chiếm gần 94% tổng sản lượng. Lượng tiêu thụ vượt kế hoạch hơn 10.000 tấn, đạt trên 535.000 tấn. Giá bán bình quân tăng lên 47,7 triệu đồng mỗi tấn đã hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh của khối cao su, đưa doanh thu lên mức gần 27.000 tỉ đồng. VRG cũng đã chính thức công bố nhãn hiệu "VRG Green" - dấu hiệu nhận diện sản phẩm xanh, phát thải thấp - phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và cam kết phát triển bền vững.

Những mảnh ghép quan trọng của chiến lược đa ngành

Trong lĩnh vực gỗ, dù thị trường có nhiều thời điểm khó khăn, đặc biệt với các sản phẩm giá trị gia tăng, khối MDF đã giúp doanh thu toàn ngành giữ ổn định trên 6.000 tỉ đồng. Lợi nhuận giảm nhẹ do chi phí đầu vào tăng, nhưng các kế hoạch tái cấu trúc mảng gỗ đang được triển khai hứa hẹn đưa lĩnh vực này trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong các năm tới.

Công nhân khai thác mủ cao su ẢNH: VRG

Ngành công nghiệp cao su đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng với 3 trong 5 công ty hoàn thành vượt kế hoạch. Các sản phẩm từ cây cao su như găng tay, bóng thể thao, băng tải tiếp tục được nghiên cứu cải tiến nhằm mở rộng thị trường. Mảng khu công nghiệp duy trì vai trò "điểm sáng" với 128 ha cho thuê mới, doanh thu đạt khoảng 2.770 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế ước 1.250 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch. Tỷ lệ lấp đầy đạt gần 87%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và sức hút của các khu công nghiệp VRG. Tập đoàn cũng chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - tuần hoàn, phù hợp các chuẩn mực môi trường mới.

Các nhà máy thủy điện của VRG vận hành ổn định, đóng góp hơn 510 triệu kWh điện thương phẩm, vượt hơn 6% kế hoạch. Điện mặt trời cũng tăng trưởng khi tổng sản lượng đạt hơn

16 triệu kWh, góp phần giảm hơn 10.600 tấn CO₂. Tập đoàn đang tích cực đề xuất bổ sung nhiều dự án năng lượng sạch vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, mở rộng hướng đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển mới

Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh của VRG trong thực hiện các tiêu chí ESG. Việc chuyển đổi nhiên liệu sang Biomass tại 27 công ty giúp giảm hơn 25.000 tấn CO₂ và tiết kiệm 41 tỉ đồng. Diện tích đạt chứng chỉ rừng VFCS/PEFC-FM đã vượt kế hoạch 8%, đạt hơn 147.000 ha. 54 nhà máy đạt chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm và gần 40 đơn vị đã bắt kịp yêu cầu EUDR, thể hiện sự thích ứng nhanh với các tiêu chuẩn thị trường EU - khu vực tiêu thụ cao su quan trọng của Việt Nam. Báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn GRI cũng được triển khai, đưa VRG vào nhóm doanh nghiệp tiên phong về minh bạch quản trị.

Việc nâng cấp toàn diện hệ thống eOffice, áp dụng chữ ký số và triển khai chiến dịch "Không giấy tờ" đã đưa VRG tiến gần hơn tới mô hình quản trị hiện đại. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, nhân viên giúp hệ thống sẵn sàng cho các thay đổi lớn về công nghệ trong tương lai.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy VRG không chỉ vượt qua một năm đầy biến động mà còn xây dựng vững chắc nền móng cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030. Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 tăng khoảng 4,6%, lợi nhuận tăng 5%; riêng công ty mẹ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Chính phủ. Với chiến lược tập trung vào 3 trụ cột cao su - khu công nghiệp - năng lượng tái tạo, cùng định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số mạnh mẽ và củng cố nguồn lực nội tại, VRG đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều kỳ vọng.