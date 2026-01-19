Từng được NSƯT Vũ Linh giúp đỡ, cuộc sống của Lâm Hùng giờ ra sao?

Ca sĩ Lâm Hùng từng được nhiều khán giả yêu mến qua những ca khúc như Kẻ đa tình, Hát cho một dòng sông, Ký túc xá chiều mưa, Phi trường phút biệt ly, Đừng để tôi biết em dối gian… Song để có được thành quả này, nam ca sĩ từng thừa nhận quãng thời gian đầu, anh gặp không ít khó khăn và được NSƯT Vũ Linh hỗ trợ trong nghề.

Trong một chương trình, Lâm Hùng chia sẻ anh từng làm công việc lái tàu, sau đó nhờ mối duyên gặp gỡ NSƯT Vũ Linh và được hỗ trợ để chuyển sang ca hát. Thời gian đầu khi khăn gói lên TP.HCM, nam ca sĩ ở cùng nhà với giọng ca cải lương. Nhớ lại giai đoạn đó, Lâm Hùng bộc bạch: "Anh ấy kêu tôi đi để nhìn cách anh làm việc. Sau này anh ấy cho tôi đi học và người thầy khi đó khuyên tôi hát nhạc trẻ".

Lâm Hùng chấm thi Tỏa sáng sao đôi, lên sóng trên THVL1 ngày 21.1 Ảnh: NSX

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Hùng ở tuổi U.50 vẫn miệt mài làm nghề. Ngoài công việc biểu diễn, nam ca sĩ còn làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Mới đây, giọng ca Kẻ đa tình xác nhận ngồi ghế nóng Tỏa sáng sao đôi cùng với ca sĩ Dương Hồng Loan. Lâm Hùng cho biết các thí sinh đều là những ca sĩ không chỉ vững chuyên môn mà còn thể hiện sự tự tin, cá tính âm nhạc hiện đại. Dù đảm nhiệm vị trí cầm cân nảy mực nhưng anh không khắt khe mà luôn thể hiện tinh thần cởi mở, khiêm nhường.

Đến hiện tại, nam ca sĩ định nghĩa thành công chính là việc không ngủ quên trên chiến thắng. Giọng ca 7X tâm sự: “Ai cũng có thể thành công nhưng để giữ được thành công đó lâu dài còn phụ thuộc vào nghị lực và bản lĩnh của mỗi người. Ngày xưa có những lúc tôi trượt dài, tôi nghĩ mình nổi tiếng nên từ từ hoạt động tiếp nhưng chính suy nghĩ đó lại giết mình. Chúng ta không thể buông lơi sự nghiệp mà phải luôn luôn lắng nghe, học hỏi, nếu không sẽ bị bỏ lại”.

“Nghệ thuật như đường cao tốc, nếu chạy chậm sẽ bị những chiếc xe khác qua mặt, thậm chí nếu chạy quá chậm cũng không đúng với quy định giao thông. Tôi đã từng thấy những bạn khác đang tỏa sáng và tự mình thấy thẹn trong lòng”, ca sĩ Lâm Hùng chia sẻ. Từ quan điểm đó nên ở hiện tại, Lâm Hùng vẫn dành thời gian tìm hiểu thị hiếu khán giả. Anh cho rằng nếu không làm điều đó, bản thân sẽ bị bỏ lại và vì nghệ thuật vốn chỉ có một thời nên nam ca sĩ càng trân trọng và cống hiến để không thấy hối tiếc.

Lâm Hùng không ngại học hỏi trong nghề dù ở tuổi U.50 Ảnh: NSX

Tiếc nuối lớn nhất của Lâm Hùng

Ca sĩ Lâm Hùng tiết lộ, sau những thăng trầm, một trong những thay đổi lớn nhất mà anh cảm nhận được ở bản thân chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ và thái độ sống biết ơn, hiếu đạo. Giọng ca Ký túc xá chiều mưa bộc bạch: “Khi bản thân có lòng biết ơn thì những lúc thăng hoa càng trở nên ý nghĩa và những lúc trầm sẽ có người giúp đỡ. Có những lúc tôi ngông, bất cần thì đến lúc trầm không ai bên cạnh”.

Chính trải nghiệm sâu sắc ấy giúp Lâm Hùng lựa chọn cách sống luôn cho đi, luôn động viên, khích lệ các thí sinh thay vì chỉ trích nặng nề. Bởi anh tin rằng, những lời động viên hôm nay có thể trở thành nền tảng cho thành công của họ trong tương lai, còn những lời làm tổn thương đôi khi chỉ khiến người trẻ chùn bước.

Nhắc đến nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời, ca sĩ Lâm Hùng tiết lộ đó là anh chưa kịp lo cho mẹ một cuộc sống an nhàn khi bà còn sống. “Ngày xưa tôi có hứa với mẹ rằng lên thành phố lập nghiệp 3 năm nếu không thành công thì sẽ trở về và không uống rượu bia hay thuốc lá. Đến bây giờ, thậm chí ngay cả những lúc khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân bê tha vào rượu chè", giọng ca 7X bộc bạch.