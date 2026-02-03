Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lâm Đồng: Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền

Lâm Viên
Lâm Viên
03/02/2026 11:11 GMT+7

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 tỉnh Lâm Đồng mở rộng không gian đến các vùng trong tỉnh, nhằm lan tỏa sắc xuân và giá trị văn hóa đọc.

Ngày 3.2, tại Thư viện Lâm Đồng, Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh khai mạc Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề "Mùa xuân - khởi đầu thắng lợi".

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 1.

Tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Khác với những năm trước, hội sách, báo năm nay của tỉnh Lâm Đồng được triển khai đồng thời tại 3 địa phương P.Xuân Hương - Đà Lạt, P.Phan Thiết và P. Bắc Gia Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 là một sự kiện văn hóa đẹp, hấp dẫn đối với bạn đọc, bạn nghe, bạn xem và nhân dân trong tỉnh; là sự kiện có nét đẹp và sự hấp dẫn riêng mỗi khi tết đến, xuân về.

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 2.

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 là một sự kiện văn hóa đẹp, hấp dẫn...

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng trưng bày hàng chục ấn phẩm xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và 34 địa phương, kết hợp trưng bày hình ảnh về đất nước, mùa xuân và con người mỗi vùng đất.

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 3.

Người dân Đà Lạt đến khu vực trưng bày ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026

ẢNH: LÂM VIÊN

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 4.

Học sinh trên địa bàn P.Xuân Hương - Đà Lạt đến với Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ

ẢNH: LÂM VIÊN

Ban tổ chức còn trưng bày, giới thiệu khoảng 2.500 bản sách, báo, tạp chí với nội dung phong phú về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; lịch sử, văn hóa, địa chí; phong tục, lễ Tết cổ truyền của dân tộc; các tác phẩm văn học, văn học thiếu nhi; cùng những thành tựu nổi bật về kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Trung bộ – Tây nguyên.

Bên cạnh không gian trực tiếp, triển lãm báo xuân trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được duy trì, mở rộng khả năng tiếp cận cho bạn đọc trên nền tảng số.

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 5.

Viết thư pháp tặng bạn đọc

ẢNH: LÂM VIÊN

Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ 2026 Lâm Đồng lan tỏa sắc xuân đến nhiều vùng miền- Ảnh 6.

Xin chữ đầu xuân tại Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ

ẢNH: Lâm VIÊN

Hội sách, báo xuân không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày ấn phẩm mà còn chú trọng tính tương tác và trải nghiệm văn hóa. Nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như xếp mô hình sách nghệ thuật, không gian ông đồ viết thư pháp tặng bạn đọc với các chủ đề mừng Đảng – mừng xuân, chúc phúc đầu năm; vẽ chân dung miễn phí, hoạt động "Mừng tuổi sách"… tạo nên không khí xuân gần gũi, sinh động.

Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ năm 2026 tỉnh Lâm Đồng kéo dài từ nay đến ngày 28.2. Việc mở rộng không gian tổ chức không chỉ tạo điều kiện để đông đảo bạn đọc, người dân và du khách tiếp cận báo chí, ấn phẩm xuân, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa trong bối cảnh liên kết vùng ngày càng được chú trọng.

Lâm Đồng khai Hội báo xuân 2025

Lâm Đồng khai Hội báo xuân 2025

Hội báo xuân Ất Tỵ 2025 của tỉnh Lâm Đồng trưng bày trên 120 loại báo, tạp chí xuân với gần 1.000 ấn phẩm. Đây cũng là ngày hội của những người làm báo với bạn đọc.

Xem thêm bình luận