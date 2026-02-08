Xuân tình nguyện của những người trẻ Báo Thanh Niên đến với các mảnh đời khó khăn

Những ngày cận tết, các đoàn viên Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đã mang những phần quà từ tấm lòng bạn đọc gửi trao đến với người già neo đơn ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS và những bệnh nhi đang điều trị tại

Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2). Không chỉ là quà tết, đó còn là những cái nắm tay, những lời động viên và sự sẻ chia.

Tết đến sớm với những cụ già neo đơn

Hơn 100 phần quà tết đã được người trẻ Báo Thanh Niên trao tận tay những cụ già đang sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (TP.HCM). Đây là mái nhà chung của nhiều cụ già không gia đình, không nơi nương tựa. Có người đã gắn bó với trung tâm suốt hàng chục năm, quen với những buổi sáng dậy sớm, những bữa cơm đúng giờ. Bởi vậy, những ngày cận tết với các cụ trở nên vui hơn khi có thêm người đến thăm, ngồi lại trò chuyện, hỏi han.

Người trẻ Báo Thanh Niên mang không khí tết đến sớm với các cụ già ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Buổi chiều cuối năm, khi đoàn viên Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên mang những phần quà tết do bạn đọc đóng góp đến trao tận tay từng cụ, không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn. Nhiều cụ vui vẻ nói: "Các cháu thanh niên đến thăm vui như tết vậy đó".

Không chỉ là những phần quà được trao, chuyến thăm còn mang theo những cái nắm tay, những lời chúc và nhiều câu chuyện được chia sẻ. Cụ Đoàn Thị Luân (93 tuổi) là một trong những người đã sống ở đây hơn 30 năm. Khi chúng tôi đến, cụ rành mạch kể lại những câu chuyện cũ, về thời làm giao liên, những năm tháng bị đày ra Côn Đảo...

Khi được hỏi: "Hôm nay có các bạn trẻ đến thăm, cụ có vui không?", cụ Luân nắm tay tôi, cười hiền: "Mỗi lần có đoàn đến thăm hỏi, trò chuyện thế này chúng tôi vui lắm. Hôm nay các cháu tới, tôi có cảm giác cứ như con cháu của mình về thăm vậy".

Các đoàn viên còn dành thời gian ngồi lại bên các cụ, nghe kể chuyện đời, chuyện ngày xưa, gửi những lời thăm hỏi và chúc sức khỏe. Chuyến thăm diễn ra trong không khí ấm áp, gần gũi và thân tình.

"Tôi và các cháu rất biết ơn Báo Thanh Niên"

Đó là chia sẻ của ông Hoàng Long, Giám đốc Làng trẻ em SOS TP.HCM, trong buổi trao quà của Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên vào ngày 7.2.

Theo ông Long, mô hình gia đình tại làng giúp các em được sống trong môi trường gần gũi, có nhiều anh chị em, được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Các "bà mẹ" trực 24/7, gần như không có ngày nghỉ tết để đảm bảo trẻ luôn có người bên cạnh.

Thăm và tặng quà tết các bé ở Làng trẻ em SOS ẢNH: AN VY

Không khí buổi gặp gỡ rộn ràng bởi những câu chào hỏi, những cái nắm tay và những ánh mắt háo hức. "Anh chị đến chơi, tụi em thấy vui lắm", bé Mèo (6 tuổi) nói, rồi chia sẻ em càng vui hơn khi nhận được quà tết từ các anh chị Báo Thanh Niên.

Với bé Mèo và các em nhỏ, làng SOS là mái ấm thực sự, nơi có những người mẹ luôn sát cánh, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy các con nề nếp sinh hoạt. Bên cạnh đó, bé Mèo còn tâm tình với các anh chị đoàn viên về chuyện học hành, sở thích. Các bạn trẻ cũng không quên động viên các em cố gắng học tập, nghe lời các mẹ trong làng và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.

Ông Long bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà bạn đọc và Báo Thanh Niên dành cho các em nhỏ. Theo ông, những phần quà mang ý nghĩa thiết thực trong dịp tết, nhưng giá trị lớn hơn là sự động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được vòng tay của xã hội trong những ngày xuân cận kề.

Tiếp thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật

Còn tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2), những phần quà tết như tiếp thêm động lực để các bệnh nhi và người nhà tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Sau những tháng ngày điều trị, viện phí trở thành gánh nặng đè lên vai không ít gia đình. Có người phải nghỉ việc, có người vay mượn khắp nơi, có người quen dần với việc đón tết trong bệnh viện. Vì vậy, khi nhận được khoản hỗ trợ đúng vào thời điểm cận tết, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.

Những suất quà tết và phần hỗ trợ viện phí 3 triệu đồng/bệnh nhi là động lực để các em và gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tết với nhiều người là trở về, là sum họp. Nhưng với mẹ con chị Nguyễn Thị Thiết (39 tuổi, quê Thanh Hóa), đó lại là những ngày túc trực tại bệnh viện. Chị là mẹ của bé Yến Vi (11 tuổi), đang điều trị ung thư tại bệnh viện. Chi phí điều trị mỗi tháng hơn 30 triệu đồng, may mắn có bảo hiểm chi trả khoảng 80%, nhưng phần còn lại vẫn là con số không nhỏ với gia đình. Từ ngày con bệnh, chị phải xin nghỉ việc để chăm con.

"Bây giờ vừa không đi làm được, vừa phải lo thêm viện phí cho con nên kinh tế rất chật vật. Số tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên và bạn đọc lúc này quý lắm, giúp gia đình tôi trang trải thêm chi phí điều trị cho bé", chị Thiết chia sẻ.

Không chỉ chị Thiết, nhiều người mẹ khác cũng đang mang trên vai những cuộc chiến thầm lặng. Trong đó có chị Nguyễn Thị Hồng (quê Đồng Nai, trước đây là Bình Phước). Cầm số tiền nhận được từ Báo Thanh Niên, chị Hồng xúc động chia sẻ: "Số tiền này như động lực để mẹ con tôi tiếp tục cố gắng chống chọi với bệnh tật".

Người phụ nữ gầy gò, thấp bé này đã mất chồng vì ung thư cách đây 6 năm. Nghiệt ngã hơn, trong ba người con của chị, có hai em đang mắc bệnh. Chị kể, cậu con trai lớn bị u hạch ở giai đoạn đầu, còn bé 14 tuổi đang điều trị ở giai đoạn cuối. Gia đình thuộc diện cận nghèo, khó khăn chồng chất khó khăn.

Mẹ con chị Huỳnh Thị Nhãn (44 tuổi, quê Đồng Tháp, trước đây là Tiền Giang) cũng đã gắn bó với bệnh viện suốt 2 năm nay. "Hôm nay nhận được hỗ trợ của Báo Thanh Niên, tôi mừng lắm vì sắp tới hạn đóng viện phí cho con, mà tết cũng gần rồi. Tôi tính mua thêm sữa cho con, rồi mua vé xe cho hai mẹ con về quê", chị Nhãn nói và không quên gửi lời cảm ơn.

Tổng số tiền, quà Báo Thanh Niên trao tặng bệnh nhi, người già neo đơn và các em nhỏ ở Làng SOS là 196.265.000 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp.