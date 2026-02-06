Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Mang sắc xuân tình nguyện đến với biển, đảo

Hoa Nữ
Hoa Nữ
06/02/2026 07:00 GMT+7

Những phần quà và hoạt động ý nghĩa gửi đến cán bộ chiến sĩ, ngư dân và trẻ em vùng biển dịp Tết Nguyên đán thể hiện sự quan tâm, tri ân và khích lệ tinh thần vươn khơi bám biển, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong Chiến dịch Xuân tình nguyện, đội hình Xuân chiến sĩ của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Cần Giờ, TP.HCM. Đội hình đã trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc và 10 phần quà đến các hộ gia đình ngư dân bám biển; đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình ngư dân hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho các gia đình trong dịp tết đến xuân về.

Mang sắc xuân tình nguyện đến với biển, đảo- Ảnh 1.

Trao quà cho thiếu nhi xã Cần Giờ

ẢNH: CTV

Đồng thời, đội hình tổ chức các gian hàng tình nguyện gắn liền với chuyên môn đào tạo. Mỗi gian hàng do chính thầy cô và các bạn sinh viên tại trường thực hiện theo đúng chuyên môn đào tạo của từng khoa.

Trong đó, gian hàng xét nghiệm nhanh viêm gan B do các bạn Đoàn Khoa Xét nghiệm y học thực hiện. Tại đây, các bạn sẽ xét nghiệm nhanh viêm gan B bằng dụng cụ kit test trong vòng 5 phút có kết quả. Bên cạnh đó, các bạn còn tư vấn cho bà con về cách ăn uống, sinh hoạt để phòng tránh bệnh viêm gan B.

Đội hình "Phục hồi chức năng cộng đồng" do Đoàn Khoa Kỹ thuật phục hồi chức năng thực hiện với nội dung tư vấn và thực hiện một số liệu trình cơ bản về các bệnh cơ xương khớp, cổ vai gáy, đồng thời hướng dẫn một số bài tập cơ bản cho bà con để phòng các bệnh về cơ, xương khớp và cổ, vai gáy.

Mang sắc xuân tình nguyện đến với biển, đảo- Ảnh 2.

Đội hình tình nguyện hướng dẫn một số bài tập cơ bản cho người dân để phòng các bệnh về cơ, xương khớp và cổ, vai gáy

ẢNH: CTV

Tập huấn sơ cấp cứu do Đoàn Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh hướng dẫn cho các em thiếu nhi về cách sơ cứu khi gặp người đuối nước và các cách xử lý hô hấp đường thở, bị nghẹt đường thở và các loại đường băng bó cơ bản.

Đoàn Khoa Dược và Đoàn Khoa Răng - Hàm - Mặt phối hợp thực hiện gian hàng tư vấn đo huyết áp, tư vấn các biện pháp phòng bệnh về huyết áp và chăm sóc răng miệng cho người dân và các em thiếu nhi.

Đồng thời, Đoàn, Hội Sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng còn tổ chức gian hàng "Siêu thị 0 đồng". Mỗi người dân sau khi khám tại các gian hàng sức khỏe sẽ nhận được phiếu chọn 6 mặt hàng nhu yếu phẩm thiết thực theo nhu cầu của mình. Tổng giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng/người. 

