Ngư dân Quảng Ngãi rộn ràng phiên biển cuối năm: 'Mệt mấy cũng vui'

Ngày 28.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ tờ mờ sáng đến chiều muộn, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi như: Sa Kỳ, Tịnh Hòa (xã Đông Sơn), Tịnh Kỳ (xã Tịnh Khê), Mỹ Á (P.Trà Câu), tàu cá ra vào liên tục. Trên bến, thương lái túc trực sẵn, xe tải xếp hàng dài chờ thu mua. Mỗi khi tàu vừa cập mạn, những mẻ cá tươi rói được chuyền tay nhau lên bờ, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cân cá, ghi sổ hòa cùng không khí khẩn trương, rộn ràng đặc trưng của những ngày giáp Tết.

Cảng cá Tịnh Hòa (Quảng Ngãi) nhộn nhịp những ngày cuối năm ẢNH: HẢI PHONG

Sau gần nửa tháng bám ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg-98370 TS của ngư dân Ngô Cường (P.Trà Câu) cập cảng Tịnh Hòa trong niềm phấn khởi của 9 thuyền viên. Khoang tàu chật kín gần 8 tấn cá các loại, trong đó có gần 20 con cá ngừ đại dương, tổng trọng lượng gần 1 tấn.

"Với giá bán hiện nay, toàn bộ sản lượng có thể thu về hơn 320 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, đá lạnh, lương thực và hậu cần, mỗi thuyền viên được chia khoảng 10 triệu đồng. Chuyến biển cuối năm mà được vậy là mừng lắm, anh em có tiền lo cho gia đình, sắm sửa Tết", ông Cường chia sẻ. Theo ông, sau khi bán cá, tàu sẽ tiếp nhiên liệu để vươn khơi thêm một chuyến nữa rồi khoảng 25 tháng Chạp mới trở về nghỉ Tết.

Cá ngừ sọc dưa được ngư dân đánh bắt bán cho thương lái tại cảng cá Tịnh Hòa ẢNH: HẢI PHONG

Không riêng tàu của ông Cường, nhiều tàu cá khác cũng cập bến trong niềm vui trúng đậm. Tàu của ngư dân Nguyễn Thưởng sau gần một tháng đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đã mang về hơn 30 tấn cá ngừ sọc dưa. Với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg, chuyến biển này ước thu trên 650 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên được chia trên dưới 12 triệu đồng. "Cuối năm mà trúng đậm vậy, mệt mấy cũng thấy vui. Có thêm động lực để tiếp tục ra khơi", ông Thưởng nói.

Theo các thương lái tại cảng, giá hải sản những ngày cận Tết khá ổn định, một số loại còn tăng nhẹ. Hiện cá ngừ đại dương, cá thu có giá khoảng 80.000 đồng/kg, cá mú 100.000 đồng/kg, cá ngừ sọc dưa khoảng 35.000 đồng/kg. Được mùa, được giá, nên niềm vui của ngư dân như được nhân đôi.

Cá thu được thương lái thu mua 80.000 đồng/kg ẢNH: HẢI PHONG

"Tàu ra thì gặp luồng cá, đi hơn 10 ngày mà về mỗi người được chia hơn 10 triệu đồng. Có tiền lo cho vợ con sắm Tết là mừng lắm", ngư dân Phạm Mẹo, thuyền viên tàu QNg-98370 TS, bộc bạch.

Không khí rộn ràng cuối năm không chỉ đến từ các tàu đánh bắt xa bờ. Tại cảng cá Tịnh Kỳ, hàng chục tàu công suất nhỏ khai thác gần bờ cũng tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng chuyến. Chỉ sau một đêm ra khơi, nhiều tàu trở về với khoang đầy cá cơm, mang lại nguồn thu khá.

Theo các ngư dân, tàu đánh bắt cá cơm thường xuất bến từ khoảng 14 giờ hôm trước, đánh bắt xuyên đêm và trở về lúc rạng sáng hôm sau, khu vực khai thác cách bờ từ 15 - 25 hải lý. Mỗi chuyến biển, mỗi tàu thu từ 5 - 7 tấn cá, giá bán dao động 10.000 - 15.000 đồng/kg, tùy chất lượng.

Ngư dân vận chuyển cá cơm từ thuyền lên cảng cá Tịnh Kỳ ẢNH: HẢI PHONG

Ngư dân Nguyễn Hiệp (xã Đông Sơn) cho biết, sau một đêm ra khơi, tàu của anh cùng 8 thuyền viên khai thác được 6 tấn cá cơm, bán được khoảng 70 triệu đồng. "Trừ chi phí, mỗi người được chia gần 3 triệu đồng. Cá cơm đang vào mùa nên dù làm việc xuyên đêm vất vả, ai cũng phấn khởi", anh Hiệp nói.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hoàng Minh Phú, Phụ trách cảng cá Tịnh Hòa, cho biết những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng tàu cá cập cảng và sản lượng hải sản qua cảng tăng rõ rệt. Theo thống kê, sản lượng khai thác qua cảng cá Tịnh Hòa ước đạt khoảng 394 tấn hải sản các loại. Trong đó, nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ mang về sản lượng cá ngừ, cá câu tăng dần theo từng ngày. So với cùng kỳ những năm trước, sản lượng qua cảng năm nay ghi nhận mức tăng khá.

Thương lái thu mua cá câu tại cảng cá Tịnh Hòa ẢNH: HẢI PHONG

Ông Phú cho biết thêm, nhờ thời tiết thuận lợi và nguồn lợi hải sản ổn định, hoạt động khai thác của ngư dân diễn ra sôi động. Đáng chú ý, hiện đã có một số chủ tàu đăng ký tiếp tục vươn khơi, duy trì hoạt động khai thác xuyên Tết Nguyên đán 2026 nhằm tranh thủ ngư trường đang vào mùa và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao dịp đầu năm.

Một số hình ảnh được PV Thanh Niên ghi nhận tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026:

Cá ngừ đại dương được ngư dân đánh bắt đem vào bán cho thương lái tại cảng cá Tịnh Hòa ẢNH: HẢI PHONG

Cá cờ khủng được xe nâng đưa lên xe đông lạnh ẢNH: HẢI PHONG

Cá mú đỏ được bán với giá hơn 100.000 đồng/kg ẢNH: HẢI PHONG

Cá ngừ sọc dưa được bán với giá 35.000 đồng/kg ẢNH: HẢI PHONG

Ngư dân phấn khởi khi được mùa ẢNH: HẢI PHONG



