Chuyến xe đưa sinh viên miền Trung về quê đón tết sau bão lũ

"Chuyến xe muôn màu" đưa sinh viên về quê đón tết do Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sài Gòn tổ chức, với sự tài trợ của nhãn hàng M&M's (Tập đoàn Mars, Incorporated).

Hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường như Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, Trường Dự bị đại học TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM… đã được hỗ trợ trở về các tỉnh, thành từ Khánh Hòa (bao gồm Ninh Thuận cũ) đến Thanh Hóa.

Tiến sĩ Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết chương trình năm nay tập trung hỗ trợ sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là những em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

"Những chuyến xe hôm nay không chỉ giúp các em vơi bớt khó khăn về chi phí đi lại, mà còn là sự động viên tinh thần rất kịp thời. Chúng tôi mong các em yên tâm trở về quê sum họp cùng gia đình, để có thêm năng lượng tích cực cho năm học mới", tiến sĩ Kha chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Đình Kha cho biết những chuyến xe không chỉ giúp các em giảm bớt khó khăn về chi phí đi lại, mà còn là sự động viên tinh thần rất kịp thời ẢNH: YẾN THI

Từ nỗi trăn trở tiền vé tết đến niềm vui trở về nhà

Trong dòng sinh viên chuẩn bị lên xe, Huỳnh Ngọc Ảnh, sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, không giấu được xúc động. Quê ở tỉnh Bình Định cũ, Ngọc Ảnh cho biết gia đình bạn thuộc diện khó khăn nhiều năm nay. Mẹ mất sớm, cha mắc bệnh tim nên sức khỏe yếu, không thể làm việc nặng. Mọi chi tiêu trong gia đình đều phải chắt chiu từng chút, còn bản thân Ảnh từ khi vào TP.HCM học tập đã luôn cố gắng tự lập, tranh thủ làm thêm ngoài giờ để có tiền trang trải sinh hoạt, phụ giúp cha phần nào.

Ảnh tâm sự đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc ở lại thành phố làm thêm, bởi tiền vé xe về quê những ngày cao điểm là một khoản không nhỏ so với điều kiện gia đình. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin về chương trình "Chuyến xe muôn màu", Ảnh cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.

"Nếu không có chuyến xe này, có lẽ em sẽ phải ở lại thành phố, hoặc đi làm thêm rất cận tết mới về. Chương trình không chỉ giúp em tiết kiệm chi phí đi lại, mà còn cho em cơ hội được trở về bên ba sau một năm nhiều vất vả. Em thật sự rất biết ơn nhà trường và các đơn vị đã quan tâm đến sinh viên như tụi em", Ảnh xúc động nói.

Sinh viên Huỳnh Ngọc Ảnh (đi đầu tiên) nở nụ cười thật tươi khi bước lên chuyến xe về quê đón tết ẢNH: YẾN THI

Cũng chung niềm vui ấy, Bùi Lê Ngọc Anh, sinh viên ngành ngôn ngữ Trung, Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, quê ở Phú Yên cũ, bồi hồi kể lại những thiệt hại của gia đình sau bão lũ.

"Nhà em ngập sâu, tài sản hư hỏng gần hết. Ở nhà chỉ có mẹ, chị và hai cháu nhỏ, mẹ là trụ cột kinh tế. Bình thường em mua vé xe mất gần 500.000 đồng. Được hỗ trợ chuyến xe này, em tiết kiệm được chi phí và được về sớm thăm gia đình, vì từ sau bão đến giờ em chưa có dịp về", Ngọc Anh nói.

Lần đầu được tham gia một chương trình hỗ trợ về quê đón tết, Nông Văn Hải, sinh viên Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM, quê Phú Yên cũ, cho biết rất bất ngờ và xúc động. Gia đình bạn sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp, nhưng trong đợt mưa lũ vừa qua, hoa màu và vật nuôi gần như bị cuốn trôi, thiệt hại lớn khiến cuộc sống thêm phần khó khăn.

Hải cho biết, khi đi học xa nhà, bạn luôn cố gắng tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt, hạn chế xin tiền gia đình. Dịp tết, bạn cũng lo lắng về tiền vé xe tăng cao và đã tính toán rất kỹ trước khi quyết định về quê.

"Được đi trên chuyến xe này, em vừa mừng vừa thấy ấm lòng. Em tiết kiệm được một khoản tiền để phụ ba mẹ mua sắm thêm cho gia đình, nhất là sau khi mùa màng thất bát. Quan trọng hơn, em cảm thấy luôn có thầy cô và xã hội quan tâm. Điều đó giúp em có thêm động lực cố gắng học tập để sau này có thể lo lại cho gia đình", Hải chia sẻ.

Những chiếc xe xếp hàng ngay ngắn giữa sân trường, nổ máy sẵn sàng đưa các bạn sinh viên về quê đón tết. Không chỉ là phương tiện di chuyển, mỗi chuyến xe còn là sự sẻ chia từ nhà trường, chính quyền địa phương và doanh nghiệp dành cho sinh viên đang đối mặt nhiều khó khăn sau thiên tai.



