Sinh viên hạnh phúc lên chuyến xe miễn phí về quê đón tết

"Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" năm nay đã đưa các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rời thành phố với bao niềm háo hức. Những lo toan của một năm bộn bề tạm thời khép lại, các bạn đã được về quê đón tết cùng ba mẹ, người thân.

Ngay từ sáng sớm 7.2, tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, nhiều bạn sinh viên đã tập trung với lỉnh kỉnh hành lý, vali chuẩn bị về quê đón tết. "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp với Báo Thanh Niên và các đơn vị tổ chức.

Sinh viên lên “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” về quê đón tết ẢNH: THANH BÌNH

Lên chuyến xe mùa xuân về quê, hành lý các bạn mang theo không chỉ chứa đựng quần áo, mà còn cả những câu chuyện mưu sinh và những nỗi lòng phía sau. Không ít sinh viên có mặt ở đây đã từng phải đắn đo rất lâu trước mỗi mùa tết, bởi một tấm vé xe về quê đắt đỏ luôn vượt quá khả năng của các bạn.

Hồ Minh Tuân Quí, sinh viên năm 3 Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ba mẹ ở quê (Nghệ An) chỉ làm nông, mỗi ngày đều "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Học ở thành phố, dù Quí tranh thủ thời gian đi làm thêm với mong muốn tích góp tiền để mua vé về quê, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải sinh hoạt và tiền trọ hằng tháng. Vì thế mỗi dịp tết đến, vé xe về quê là gánh nặng không nhỏ đối với Quí và gia đình.

Chuyến xe đã giúp cho rất nhiều sinh viên và người lao động khó khăn về quê đón tết

Khi biết mình được xét duyệt tham gia "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy", Quí vô cùng hạnh phúc. "Nếu không có tấm vé này, có khi mình sẽ không được về quê ăn tết. Mình đã từng nghĩ có thể tết này sẽ ở lại thành phố để đi làm thêm kiếm tiền trang trải, không thể đón được cái tết ấm cúng cùng gia đình", Quí bày tỏ.

Không riêng Quí, rất nhiều sinh viên có mặt trên chuyến xe hôm nay đều từng mang trong mình những nỗi lo tương tự. Giữa chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ ở TP.HCM, việc dành dụm đủ tiền để mua một tấm vé về quê dịp tết trở thành điều không hề dễ dàng. Có bạn phải đi làm thêm đến khuya, có bạn chấp nhận ở lại thành phố nhiều năm liền chỉ vì không đủ tiền mua vé về nhà.

Phạm Đình Quân, sinh viên Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM, quê nhà ở Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khiến gia đình gặp nhiều khó khăn tài chính. Quân phải vừa đi học vừa làm thêm để có thể phụ giúp gia đình. Dù vậy, thu nhập từ công việc làm thêm chỉ đủ cho Quân trang trải tiền trọ và ăn uống hằng ngày, gần như không còn dư để dành cho một tấm vé về quê dịp tết. "Nhà em vừa trải qua bão năm rồi, ba mẹ còn phải lo sửa lại nhà cửa nên em không dám xin thêm tiền mua vé xe", Quân chia sẻ.

Được tham gia chuyến xe miễn phí về quê trở thành niềm an ủi lớn với Quân. "Tấm vé không chỉ giúp em tiết kiệm một khoản chi phí, mà còn giúp em được trở về thăm gia đình sau những tháng ngày đầy lo toan. Em chỉ mong được về nhà, phụ ba mẹ dọn dẹp, cùng ăn một bữa cơm. Em rất là nhớ bữa cơm gia đình với ba mẹ", Quân nói.

Với mỗi sinh viên trên chuyến xe miễn phí, hành trình hôm nay không chỉ khép lại một năm nhiều lo toan mà còn mở ra một cái tết ấm áp, nơi các bạn được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình. Từ những tấm vé nghĩa tình ấy, mùa xuân dường như đến gần hơn với những sinh viên xa quê.