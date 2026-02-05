Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/02/2026 17:23 GMT+7

Còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2026. Giảng đường, khuôn viên trường đại học (ĐH) đã tràn ngập sắc màu hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét, hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa... cùng nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón tết.

Những ngày này, khi lịch học cuối kỳ còn chưa kết thúc, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM bất ngờ và thích thú khi sau giờ học được dạo chơi và ''check in'' bên các tiểu cảnh xuân chào mừng Tết Nguyên đán 2026 đặt trong sân trường.

Không gian tết của trường được chia thành 3 cụm "Xuân Ước nguyện - Xuân No đầy - Xuân Vươn mình", lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 1.

Sinh viên hào hứng ''chek in'' trong không gian Tết Nguyên đán 2026 của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM

ẢNH: NHẬT HY

Ở khu "Xuân Ước nguyện", mô hình dấu chân lớn đặt giữa tiểu cảnh gợi liên tưởng đến chi tiết mẹ Thánh Gióng gặp dấu chân lạ ngoài đồng. Xung quanh là nơi sinh viên viết điều ước đầu năm treo lên dây trang trí. Tại khu "Xuân No đầy" có mô hình bánh chưng, bánh tét khổng lồ.

Trong khi ở khu vực trung tâm, mô hình Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt trong tư thế vươn mình, trở thành phông nền được nhiều sinh viên lựa chọn để lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 2.

Tết tết tết tết đến rồi

ẢNH: N.H

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 3.

Màu xanh của bánh chưng, màu vàng của hoa cúc... đủ để rộn ràng

ẢNH: N.H

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 4.

Cùng nhau viết những lời chúc bình an và may mắn đầu năm

ẢNH: N.H

Cùng trong không khí tết đến xuân về, sinh viên Trường ĐH Văn Lang cũng đã cùng nhau trang trí mô hình ngựa; nồi bánh chưng bánh tét trên bếp lửa; cây treo túi lì xì đựng lời chúc may mắn; mâm bánh, mứt, trái cây...

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 5.

Sinh viên, nhân viên các phòng ban Trường ĐH Văn Lang tự tay trang trí không gian tết

ẢNH: TRÀ MY

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 6.

Có cau trầu, dưa hấu, mứt bí, hạt dưa...

ẢNH:M T.M

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 7.

Chú ngựa biểu tượng của năm Bính Ngọ được trang trí bên nồi bánh chưng

ẢNH: T.M

Không khí xuân Bính Ngọ 2026 cũng rộn ràng tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với các thiết kế, trang trí rực rỡ và chuỗi hoạt động mừng xuân với chủ đề "Tết Việt – Mâm cơm đoàn viên" kết hợp ngày hội "Gói bánh chưng – Tết sum vầy". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Tiến sĩ Hoàng Hữu Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh hoạt động "Mâm cơm đoàn viên" hay "Gói bánh chưng – Tết sum vầy" không chỉ là sân chơi văn hóa, lan tỏa giá trị truyền thống dân tộc trong môi trường giáo dục mà còn là dịp để gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trong trường nhân dịp năm mới.

Trường còn tổ chức họp mặt cho sinh viên đón tết xa nhà năm 2026, Chủ đề: "Tết Bính Ngọ 2026 – Tết xa nhà vẫn trọn yêu thương", chương trình ''Tìm hiểu tết Việt'' cho sinh viên quốc tế, giao lưu văn nghệ mừng xuân, trò chơi dân gian, không gian ông đồ cho chữ đầu năm…

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 8.

Mâm cơm đoàn viên trong không gian tết của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ẢNH: HOÀNG NGA

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 9.

Cán bộ, giảng viên cùng check in bên hoa đào và những món ăn ngày tết

ẢNH: H.N

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 10.

Cùng quây quần gói bánh

ẢNH: H.N

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 11.

Tiến sĩ Hoàng Hữu Dũng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, tặng quà tết cho sinh viên xa nhà

ẢNH: H.N

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 12.

Tái hiện hình ảnh ông đồ

ẢNH: H.N

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng đã tổ chức chương trình “Xa nhà vui Tết”, tặng 37 suất quà tổng giá trị tiền mặt trị giá 40 triệu đồng; giao lưu với sinh viên ở lại ký túc xá với các hoạt động như Hội xuân UFM, hội thi gói và nấu bánh chưng. 

Được biết gần 500 bánh chưng từ hoạt động trên đã được trao tặng cho các cô chú lao công, người có hoàn cảnh khó khăn... Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường cũng đã trao tặng quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng...; tổ chức 12 chương trình Xuân chiến sĩ giao lưu với cán bộ, bộ đội; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội Xuân – Tết Việt nhằm giáo dục truyền thống văn hóa cho sinh viên.

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 13.

Sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing chụp hình bên không gian tết tại trường

ẢNH: KIM PHỤNG

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 14.

Gói bánh chưng tặng người có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: K.P

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 15.

Cùng đón một năm mới nhiều yêu thương và hy vọng

ẢNH: K.P

Tết Nguyên đán 2026: Sắc mai, đào, bánh chưng, bánh tét tràn ngập trường đại học- Ảnh 16.

Sinh viên và các chú bộ đội trong chương trình Xuân chiến sĩ

ẢNH: K.P

 

Tin liên quan

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bao nhiêu ngày?

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bao nhiêu ngày?

Các trường học tại TP.HCM bắt đầu thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có trường học sinh có thể nghỉ tổng cộng 16 ngày trong dịp này.

Trường ĐH chi hàng tỉ đồng tặng quà, lì xì dịp tết Nguyên đán cho sinh viên

Sinh viên quốc tế lúng túng lần đầu gói bánh tét, đón Tết Việt giữa giảng đường

Khám phá thêm chủ đề

Tết nguyên đán 2026 điều ước đầu năm giảng viên gói bánh chưng sinh viên quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận