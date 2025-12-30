Sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt Trường ĐH Văn Lang bắt đầu học kỳ tại tòa soạn Báo Thanh Niên

Đây là khóa học thứ 2 của sinh viên khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông của Trường ĐH Văn Lang được thực hiện tại Báo Thanh Niên. Trước đó vào tháng 4.2025, sinh viên khóa đầu tiên lớp thẩm định tin tức và lớp nhiếp ảnh đã hoàn thành sau 10 tuần học tập, thực hành và được nhận giấy chứng nhận của báo.

Được biết, học phần lần này có hơn 70 sinh viên khóa 18 chương trình đào tạo đặc biệt ngành quan hệ công chúng của Trường ĐH Văn Lang tham gia học tập, được chia làm 2 lớp. Mỗi lớp có 3 giảng viên hướng dẫn, gồm thạc sĩ Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Truyền thông; thạc sĩ Nguyễn Ngọc Mai, Phó trưởng ban Quốc tế; nhà báo Trần Duy, Thư ký tòa soạn và nhà báo Đặng Sinh, biên tập viên Ban Chính trị xã hội.

Sinh viên hào hứng trong buổi học đầu tiên ẢNH: MỸ QUYÊN

Sinh viên ngành quan hệ công chúng Trường ĐH Văn Lang chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô nhà báo ẢNH: MỸ QUYÊN

Chia sẻ tại lễ khai giảng, nhà báo Trọng Phước, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, cho biết: "Báo Thanh Niên đã thiết kế chương trình học trên cơ sở đề cương của trường nhưng nhắm đến mục tiêu giúp các em có thể cọ sát với công việc làm báo thực tế ngay tại tòa soạn. Nghĩa là Báo Thanh Niên đang sản xuất nội dung ra sao, đang thẩm định tin tức thế nào, những khó khăn gì, quan điểm còn tranh cải thế nào... các em sẽ được trải nghiệm quy trình và thực hành các sản phẩm thực sự...".

Ngoài ra, theo nhà báo Trọng Phước, sinh viên không chỉ đến tòa soạn để học tập mà còn có thể đóng vai trò là "người giám sát" các sản phẩm báo chí đã được đăng tải bằng những kiến thức đã học được.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Linh, Phụ trách chương trình đào tạo đặc biệt Khoa Quan hệ công chúng – Truyền thông Trường ĐH Văn Lang, nhận định: "Học phần học tập tại Báo Thanh Niên là cơ hội quý để sinh viên được trải nghiệm thực tế, được các giảng viên là những nhà báo giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Việc này giúp cho khoảng cách giữa lý thuyết trên giảng đường với công việc trong thực tế ngắn lại. Sau một thời gian học tại báo, biết đâu sau này các em lại trở thành phóng viên, biên tập viên của báo".

Thử làm MC-BTV thực hiện bản tin truyền hình ẢNH: MỸ QUYÊN

Tìm hiểu hoạt động tại studio của Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Buổi học đầu tiên tại Trung tâm đào tạo của Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sinh viên học buổi đầu tiên với nhà báo, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Mai ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngay sau lễ khai giảng, sinh viên đã tham quan các phòng, ban của tòa soạn để tìm hiểu quy trình sản xuất báo chí và tham gia buổi học đầu tiên.

Trong 10 tuần, lớp học sẽ cung cấp kiến thức về khái niệm thông tin, tin tức, tin giả, tin xuyên tạc, tin sai; các phân khúc thông tin (tin tức báo chí, thông tin giải trí, thông tin PR/quảng cáo, thông tin tuyên truyền, thông tin thô/thông tin mạng xã hội); vấn đề tin giả ở Việt Nam và thế giới; cách nhận diện các chi tiết giả; phương pháp, công cụ thẩm định tin tức… đặc biệt có các chuyên đề về trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong kiểm định tin tức.



