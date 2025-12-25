Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thêm trường thuộc Bộ Tài chính sáp nhập vào Trường ĐH Tài chính-Marketing

Hà Ánh
Hà Ánh
25/12/2025 08:10 GMT+7

Trường ĐH Tài chính-Marketing sẽ có phân hiệu tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Trường ĐH Tài chính-Kế toán.

- Ảnh 1.

Một cơ sở của Trường ĐH Tài chính-Marketing tại 306 Võ Văn Hát (phường Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM)

ảnh: UFM

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2773/QĐ-TTg ngày 24.12.2025 phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán.

Phó thủ tướng yêu cầu Trường ĐH Tài chính-Marketing chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Tài chính-Kế toán có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán.

Cả 2 trường ĐH trên đều cơ sở đào tạo ĐH công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Trường ĐH Tài chính-Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở Trường Cán bộ vật giá Trung ương. Hiện trường có trụ sở chính tại TP.HCM, với hơn 20.000 sinh viên, học viên với khoảng 700 cán bộ, giảng viên.

Trường ĐH Tài chính-Kế toán được thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tài chính - Kế toán. Hiện nay trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, pháp luật; có trụ sở tại Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trường hiện có khoảng 170 giảng viên và gần 1.500 người học.

Theo Đề án thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Trường ĐH Tài chính-Kế toán, đây sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, marketing... các ngành đào tạo ĐH và sau ĐH của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung-Tây nguyên nói chung.

Trước đó, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ có quyết định sáp nhập một trường CĐ trực thuộc Bộ Tài chính là Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing.

Tin liên quan

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing

Sáp nhập Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định sáp nhập Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing trực thuộc Bộ Tài chính.

Khám phá thêm chủ đề

sáp nhập ĐH Tài chính - Marketing Bộ Tài chính Trường ĐH Tài chính - Kế toán Phân hiệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận