Thêm trường thuộc Bộ Tài chính sáp nhập vào Trường ĐH Tài chính-Marketing

Một cơ sở của Trường ĐH Tài chính-Marketing tại 306 Võ Văn Hát (phường Long Trường, TP.Thủ Đức, TP.HCM) ảnh: UFM

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2773/QĐ-TTg ngày 24.12.2025 phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán.

Phó thủ tướng yêu cầu Trường ĐH Tài chính-Marketing chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Tài chính-Kế toán có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở Trường ĐH Tài chính-Kế toán.

Cả 2 trường ĐH trên đều cơ sở đào tạo ĐH công lập trực thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Trường ĐH Tài chính-Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở Trường Cán bộ vật giá Trung ương. Hiện trường có trụ sở chính tại TP.HCM, với hơn 20.000 sinh viên, học viên với khoảng 700 cán bộ, giảng viên.

Trường ĐH Tài chính-Kế toán được thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Tài chính - Kế toán. Hiện nay trường là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, pháp luật; có trụ sở tại Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trường hiện có khoảng 170 giảng viên và gần 1.500 người học.

Theo Đề án thành lập Phân hiệu Trường ĐH Tài chính-Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở tổ chức lại Trường ĐH Tài chính-Kế toán, đây sẽ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, tài chính, marketing... các ngành đào tạo ĐH và sau ĐH của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung-Tây nguyên nói chung.

Trước đó, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ có quyết định sáp nhập một trường CĐ trực thuộc Bộ Tài chính là Trường CĐ Tài chính-Hải quan vào Trường ĐH Tài chính-Marketing.