Cô hiệu trưởng ở TP.HCM mặc trang phục H'Mông, vui tết cùng học trò

Hôm nay (10.2), âm lịch là ngày 23 tháng chạp, Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM tưng bừng tổ chức Hội chợ xuân năm học 2025 - 2026 với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Việt", chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.



Điểm ấn tượng của hội chợ xuân năm nay là phần trình diễn thời trang "Nét đẹp truyền thống" của học sinh 5 khối lớp.

Học sinh mang đến phần trình diễn thời trang truyền thống của các dân tộc ở các vùng miền trên đất nước ẢNH: THÚY HẰNG

Từ những kiến thức đã được học trong sách giáo khoa lịch sử - địa lý, hôm nay các em có cơ hội được mặc trang phục truyền thống của nhiều dân tộc trong tổng số 54 dân tộc anh em ẢNH: THÚY HẰNG

Trong tiếng nhạc và những phần thuyết trình giới thiệu về trang phục, văn hóa, các em trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Việt Nam ở các vùng miền: Trung du và miền núi phía bắc (học sinh khối 2), Đồng bằng sông Hồng (học sinh khối 1), Bắc Trung bộ (học sinh khối 5), Nam Trung bộ và Tây nguyên (học sinh khối 4); Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (học sinh khối 3).

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, gây ấn tượng mạnh với đông đảo học sinh cùng các phụ huynh khi xuất hiện với trang phục truyền thống dân tộc H'Mông. Cô Thoa cùng nhảy sạp, làm đồ chơi lá dừa, chia bánh truyền thống và chơi nhiều trò chơi dân gian cùng các em học sinh. Tại các góc sân trường tổ chức các trò chơi như nhảy sạp, ném còn, ô ăn quan, nặn tò he, làm bánh in, thử tài khéo léo, làm vòng tay, gánh bánh qua cầu, móc khóa yêu thương..., học sinh thích thú trải nghiệm.

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, gây ấn tượng với trang phục truyền thống dân tộc H'Mông ẢNH: THÚY HẰNG

Cô hiệu trưởng chia sẻ từ trước đến nay chỉ được nhìn, xem trang phục truyền thống H'Mông trên phim, cô luôn ấn tượng với bộ trang phục đẹp, nay đã có cơ hội được mặc thử trong ngày hội xuân ẢNH: T.K

ẢNH: THÚY HẰNG

Trong trang phục truyền thống dân tộc H'Mông, cô hiệu trưởng cùng tham gia nhiều hoạt động vui tết cùng học trò tại ngày hội như nhảy sạp, nhảy bao bố đập trống... ẢNH: THÚY HẰNG

Khoảnh khắc đẹp ngày xuân của cô và trò ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Thoa cho hay bên cạnh những nội dung cốt lõi, mỗi năm nhà trường sẽ có những đổi mới, sáng tạo trong tổ chức hội chợ xuân.

Năm nay, lần đầu tiên trường lấy chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Việt", tổ chức cho các em trình diễn trang phục truyền thống của 29 trong tổng số 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, như: Mường, Tày, Kinh, Thái, H'Mông, Nùng, Dao, Chăm, Khmer, Hoa, Tày, Ba na, Ê Đê, Sán Dìu, Khơ Mú... Nhà trường cũng khuyến khích các thầy cô giáo, phụ huynh, khách mời tới ngày hội cùng mặc trang phục truyền thống dân tộc của các vùng miền.

"Ngày hội tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi chào đón tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh được trải nghiệm - khám phá - thực hành các giá trị văn hóa truyền thống thông qua ẩm thực, trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm. Ngày hội là một cách để giáo dục học sinh ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội,", cô Thoa cho hay.

Toàn bộ phần trình diễn thời trang mới được học sinh các khối lớp tập luyện từ 3 ngày nay, song các em đều rất tự tin trên sân khấu ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt động ý nghĩa để học sinh hiểu thêm về văn hóa truyền thống dân tộc Việt và chung tay gìn giữ ẢNH: THÚY HẰNG

Toàn bộ phần trang phục truyền thống các dân tộc anh em được nhà trường thuê cho học sinh, để các em cùng biểu diễn, vui trong ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG

Tết là kết nối yêu thương

Cô Lâm Gia Mẫn, Tổng phụ trách Đội, cho biết với những kiến thức các em được học từ môn lịch sử và địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, tài liệu giáo dục địa phương, những hoạt động trong ngày hội như trình diễn thời trang truyền thống dân tộc Việt, vui trò chơi dân gian, là cách sống động để học sinh được thực hành, có trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, trong Hội chợ xuân Trường tiểu học Thuận Kiều còn có phần "Kết nối yêu thương", lan tỏa tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và kết nối sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là của các nhà hảo tâm dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường.

Tổng cộng các nhà hảo tâm đã trao học bổng và quà tết với tổng giá trị 122.500.000 đồng cho các em học sinh khó khăn, vươn lên học tốt, trong ngày hội xuân năm nay. Nhà trường cũng có những cặp bánh chưng, bánh tét, gửi tặng các em vui đón tết đoàn viên cùng gia đình.

Đông nghịt học sinh cùng xếp hàng, để ăn thử các món bánh dân gian ẢNH: THÚY HẰNG

Cào cào lá dừa, tuổi thơ của các phụ huynh có lẽ ai cũng đã từng gắn bó ẢNH: THUẬN KIỀU

Trò chơi dân gian "ô ăn quan" vắng bóng đã lâu, nay xuất hiện trên sân trường ẢNH: THÚY HẰNG

Các em lần đầu tiên được chơi "ném còn" đầy ắp tiếng cười ẢNH: THÚY HẰNG

Hay các em được trải nghiệm làm bánh in - món ăn truyền thống ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày xuân chia sẻ yêu thương, nhà trường tặng các cặp bánh chưng, bánh tét để học sinh vui ăn tết đoàn viên ẢNH: THÚY HẰNG