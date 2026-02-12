Những 'nhiệm vụ ngày tết' dễ thương cô giáo giao học sinh

Sau chuỗi hoạt động về chủ đề con ngựa như vẽ ngựa, trang trí ngựa, nhạc ngựa, đua ngựa, gói bánh chưng... đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ hôm nay (12.2), các trẻ Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM bắt đầu nghỉ tết.

Ngày hội bé tập gói bánh chưng tại Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, đón Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: DIỄM KIỀU

Những ngày qua, cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, nhắc nhở các trẻ và truyền thông tới phụ huynh cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong những ngày các con ở nhà, không đến trường. Việc trẻ được ăn uống đúng bữa, khoa học, ngủ nghỉ điều độ, vui chơi an toàn, ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết giúp ông bà, cha mẹ những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi là những "nhiệm vụ tết" hoàn hảo, mà thầy cô nào cũng mong.

"Tết đến, xuân về, Trường mầm non 19/5 xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các con và quý phụ huynh. Cảm ơn ba mẹ đã luôn tin tưởng, yêu thương và đồng hành cùng nhà trường. Kính chúc mỗi gia đình năm mới an khang, hạnh phúc; chúc các con luôn là những mầm non khỏe mạnh, đáng yêu và tiếng cười luôn trên môi. Mong rằng mỗi nụ cười của các con sẽ là niềm vui hạnh phúc của gia đình và nhà trường trong suốt năm mới yêu thương này", cô Lý Minh Hà nói.

Trẻ mầm non học lau lá để gói bánh chưng ẢNH: DIỄM KIỀU

Các bé cùng tham gia gói chiếc bánh chưng tết ẢNH: DIỄM KIỀU

Mỗi nhiệm vụ ngày tết là một bài học hay

Tại Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, các em học sinh mỗi khối được phát phiếu nhiệm vụ ngày tết chủ đề "Tết đến việc hay - Cả nhà sum vầy". Tùy theo khối lớp mà nhiệm vụ trong phiếu sẽ khác nhau.

Mỗi lần làm được một việc, học sinh sẽ tích vào một ô tương ứng. Các em ghi thêm những điều cảm nhận sau khi trải nghiệm. Cha mẹ có thể cùng chụp hình, quay lại video những lần các bạn học sinh cùng tham gia được những công việc ý nghĩa ngày tết ở gia đình.

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, mặc trang phục dân tộc Mông, vui tết truyền thống cùng các em học sinh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Với học sinh lớp 1, các nhiệm vụ như: Con chào ông bà/cha mẹ/người lớn khi gặp; Con cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi; Con bỏ rác đúng nơi khi đi chơi tết; Con nhận lì xì bằng 2 tay và nói "con cảm ơn"; Con ăn thêm rau, trái cây ngày tết; Con làm việc nhà và trang trí ngày tết như lau bàn, bày bánh mứt...

Với học sinh khối 2, nhiệm vụ tết như: Em biết nói lời chúc mừng năm mới một cách lễ phép; Em biết làm việc nhà vừa sức như lau bàn, dọn bánh mứt; Em xem ti vi, điện thoại tối đa 2 tiếng/ngày, mỗi lần tối đa 20 phút; Em bỏ rác đúng nơi quy định khi đi tham quan tết ở nơi công cộng; Em vận động, tập thể dục ít nhất 20 phút mỗi ngày.

Học sinh cùng nặn tò he, vui tết dân gian ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phiếu "nhiệm vụ ngày tết" dễ thương của học sinh khối lớp 5, Trường tiểu học Thuận Kiều ẢNH: T.K

"Nhiệm vụ ngày tết" của các em học sinh khối 4 ẢNH: T.K

Với học sinh khối 4, nhiệm vụ tết còn có: Em đọc sách ít nhất 20 phút mỗi ngày; Em dọn góc học tập gọn gàng; Em biết mời bánh mứt, mời nước với khách đến chơi nhà; Em gọi điện hoặc nhắn tin để gửi lời chúc tết đến bà con ở xa/thầy cô/bạn bè...

Với học sinh khối 5, thầy cô gợi ý các nhiệm vụ tết như: Em tham gia cùng gia đình nấu một món ăn tết; Em biết mời bánh mứt, mời nước với khách đến chơi nhà...

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, cho biết mong muốn học sinh được thực hành, vận dụng những gì đã học được trong các môn học, trong những giờ lên lớp với các thầy cô vào thực tế cuộc sống, khi được đón tết bên gia đình. Tết là những ngày cả gia đình đoàn tụ, sum vầy, cô Thoa mong học sinh biết trân trọng những khoảnh khắc này, cùng nhau làm nên một cái tết ý nghĩa, đáng nhớ.