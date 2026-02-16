TP.HCM ngày 29 tết: Đi tìm bình yên sau những bộn bề, hối hả

Hôm nay (16.2), là 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, vì lịch âm năm nay không có ngày 30 tháng chạp nên ngày này được coi như "30 tết". Nhiều ngả đường của thành phố từ sáng sớm đã thông thoáng, trái ngược với hình ảnh kẹt xe những ngày giáp tết.

Những nơi đông đúc nhất của sáng hôm nay, có lẽ là những ngôi chợ truyền thống, nơi bà con bán thực phẩm tươi, hoa, trái cây tươi, các loại bánh mứt truyền thống và đồ cúng cổ truyền... tranh thủ đến hết buổi trưa, để ai nấy đều mau chóng trở về lo tết bên gia đình.

Đường Nguyễn Văn Cừ, phía trước Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, vắng vẻ vào sáng 29 tết, có người còn dựng xe máy dưới đường rồi ghé vào xem hàng hoa cúc, hoa mai còn bán ẢNH: THÚY HẰNG

Trong khi đó, cả ngày hôm qua, đường phố còn đông như mắc cửi. Trong siêu thị là những hàng dài người chờ thanh toán. Đặc biệt những chợ hoa truyền thống như chợ hoa tết Đầm Sen, chợ hoa tết Hồ Thị Kỷ, chợ hoa tết Chánh Hưng, chợ hoa tết trên bến dưới thuyền... trong đêm 27 và 28 tết đông nghịt người. Nhiều lúc người đi chợ phải đi bộ len vào nhau, để tìm cho được những chậu vạn thọ, hoa giấy, những bó hoa lay ơn, cúc, cát tường tươi thắm nhất.

Mọi thứ chợt trở về bình yên đến lạ, vào buổi sáng 29 tết - ngày được coi như 30 tết khi ngày mai bước vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Nhiều gia đình đã cúng tất niên từ buổi trưa hôm nay, nhiều gia đình chọn đến buổi tối, để cùng ăn bữa cơm đặc biệt nhất trong năm, khi đoàn tụ con cháu. Để tất cả cùng dâng hương, tưởng nhớ ông bà tổ tiên, sau đó vừa ăn cơm, hàn huyên bao chuyện đã xảy đến trong năm qua.

Cảnh chợ hoa Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM vào tối 15.2 (28 tết), dòng người chen nhau đông nghịt để mua hoa tươi chưng tết ẢNH: THÚY HẰNG

Đường phố TP.HCM nườm nượp người qua lại, mua hoa ở chợ hoa tết Bính Ngọ phường Chánh Hưng tối 28 tết ẢNH: THÚY HẰNG

Tối 28 tết, ai cũng hối hả chở tết về nhà ẢNH: THÚY HẰNG

Siêu thị đông nghịt người mua sắm chiều 28 tết ẢNH: THÚY HẰNG

Tới sáng 29 tết, đường phố TP.HCM đã thưa vắng hơn rất nhiều ẢNH: THÚY HẰNG

Chiều 29 tết luôn mang đến cho chúng tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Đường phố, sau những ngày dài lúc nào cũng đông đúc, vội vã, náo nhiệt - bước vào những ngày thảnh thơi.

Con người, sau những ngày dài vội vàng, sấp ngửa lo đủ công việc bộn bề, đã có thể ngồi lại, tìm thấy khoảng lặng của riêng mình, để nhìn lại những gì đã qua. Và được kết nối lại cùng nhau, với nhiều người thân khác, bằng bữa cơm đoàn viên. Sợi dây văn hóa truyền thống của người Việt kỳ diệu như vậy, để neo đậu mỗi con người về gốc rễ. Để dù mai này ai trong số những đứa trẻ lớn lên có bay cao, bay xa, đến những vùng trời khác nhau, làm việc ở những quốc gia khác nhau, sâu thẳm bên trong, các con vẫn giữ được cội nguồn, bản sắc Việt Nam.

Chợ Xóm Chiếu (P.Xóm Chiếu, TP.HCM) chiều 29 tết vắng lặng, trái ngược với sự nhộn nhịp, tất bật trong buổi sáng 29 và những ngày giáp tết ảnh: Nhiên An

Để nhớ về nguồn cội không chỉ có trong ngày 29 tết

Chúng tôi đưa tin ngày hội xuân, ngày hội tái hiện tết cổ truyền ở nhiều trường học tại TP.HCM, đều thấy tinh thần giữ tết - tiếp nối - phát triển rất rõ ràng từ mỗi người giữ vai trò quản lý. Dù ngôi trường ở cấp học mầm non, hay THPT, những việc làm nhỏ đều góp phần vun đắp trong mỗi đứa trẻ bản sắc văn hóa Việt, để không phải chỉ ngày 29, 30 tết, trẻ mới biết trân quý nguồn cội của mình.

Đừng nói "trẻ mầm non chẳng biết gì", việc gì phải tổ chức cho trẻ gói bánh chưng. Đừng nói tết bây giờ "nhạt" rồi, xã hội hiện đại mua gì cũng có, cần gì tái hiện phiên chợ tết, phố hàng hoa, phố ông đồ, sên bánh mứt, gói bánh tét...

Trẻ theo ông bà, cha mẹ đi tảo mộ vào trước tết, dọn dẹp mộ phần, mời tổ tiên đón tết cùng con cháu. Thường thường, từ 25 tháng chạp âm lịch, các gia đình đã mang hoa, trái cây, bánh..., sửa sang thật đẹp cho phần mộ tổ tiên với quan niệm "trần sao âm vậy". Ngôi nhà của người sống đẹp đẽ ngày tết thì "nhà" của người mất cũng cần tươm tất. Truyền thống này dạy trẻ các bài học về tinh thần uống nước nhớ nguồn, không quên nguồn cội ẢNH: THÚY HẰNG

Trẻ học được nhiều cái, dẫu chỉ là "nhìn" người lớn cùng gói bánh chưng, hàn huyên câu chuyện năm cũ, năm mới; hay giúp cha mẹ ông bà cùng lau dọn bàn thờ tổ tiên, trang trí cây mai, cây đào, nấu những món ăn ngày tết. Như nhiều thầy cô hiệu trưởng chia sẻ, sự kết nối giữa các thế hệ và giữa những người cùng thế hệ với nhau, đôi khi chỉ thông qua việc cùng được xem, cùng được gói một chiếc bánh chưng, cùng kho một nồi thịt kho, cùng làm nên bữa cơm tất niên, đón giao thừa cùng nhau.

Chiều 29 tết ở TP.HCM, ngoài phố phường, bên cạnh những người đã có thể thong dong nhìn "mùa xuân" qua những chậu mai, những tách trà, nhìn ngôi nhà được dọn dẹp tươm tất sau một năm dài bận bịu. Có những người vẫn hối hả với công việc, để tìm được "mùa xuân" đúng nghĩa của mình. Ai đó, đều cũng sẽ tìm được cho mình những khoảng lặng bình yên, sau những tất bật, lo toan. Bởi hôm nay, là ngày khép lại một năm cũ, mở ra một năm mới. Còn năm mới, sẽ còn những hy vọng...