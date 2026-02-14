Tết ấm áp ở phương Nam: Món quà nhỏ, nghĩa tình to

"Kết nối yêu thương"

Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã dành riêng một phần buổi sáng trong ngày hội xuân hôm 10.2, để phụ huynh của trường - những nhà hảo tâm - tận tay trao những suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều em học sinh theo cha mẹ vào miền Nam lập nghiệp, công việc của cha mẹ gặp nhiều khó khăn, có em lại ở cùng ông bà, mỗi em là một hoàn cảnh riêng.

Nhà trường gọi đây là phần "Kết nối yêu thương", trao gửi nghĩa tình, không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về. Đặc biệt, nhà trường chỉ là người kết nối, còn lại phụ huynh có tấm lòng sẽ trao trực tiếp cho các em học sinh trên sân khấu. Một phụ huynh trao cho 1 hay 10 em học sinh cũng được mời lên, để các phụ huynh trao tận tay học bổng cho các em. Tổng cộng các nhà hảo tâm đã trao học bổng và quà tết với tổng giá trị 122.500.000 đồng cho các em trong ngày hội xuân năm nay. Tất cả những nhà hảo tâm đều được nhận thư cảm ơn từ trường, vì đang cùng nhà trường chung tay cho truyền thống hiếu học.

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thuận Kiều, bộc bạch: "Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tấm lòng của tất cả mọi người dành cho các em học sinh, để tất cả cùng đón một cái tết an vui. Niềm vui, nụ cười của các em là món quà dành tặng các thầy cô cùng các bậc phụ huynh, làm cho mùa xuân thêm trọn vẹn".

Trường tổ chức hội gói bánh chưng, bánh tét, dành tặng một cặp bánh cho các bạn nhỏ, nhằm động viên các em, đón tết đoàn viên ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh là những nhà hảo tâm, lên sân khấu trao trực tiếp từng phần học bổng mà phụ huynh muốn ủng hộ cho các em ảnh: Thúy Hằng

Quà tết ý nghĩa từ con cháu của người được đặt tên cho ngôi trường

Trong không khí rộn ràng đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa khắp nơi, ngày 6.2 vừa qua, tập thể thầy cô giáo Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, xã Hưng Long, TP.HCM cùng ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức Hội xuân gây quỹ nhằm chăm lo tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chương trình nhận được sự quan tâm và đóng góp của ông Nguyễn Thành Mộng - đại diện con cháu ông Nguyễn Văn Trân (ông Bảy Trân, nhà hoạt động cách mạng của Việt Nam, tên của ông được đặt tên cho ngôi trường này).

Các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân nhận quà tết ẢNH: HỒNG THU

Những công trình nhân văn mùa tết ẢNH: HỒNG THU

Buổi trao quà tết có sự tham dự của ông Trương Hữu Hiệp, đại diện phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Hưng Long, TP.HCM; ông Võ Đức Tài, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm vì học sinh, chương trình đã trao tặng 70 suất quà tết với tổng trị giá 21.000.000 đồng. Chúng tôi xúc động khi nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà hảo tâm, các quý phụ huynh khi chăm lo tết cho các học trò. Đây sẽ là câu chuyện giáo dục cụ thể, giáo dục cho các em về tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng", cô Võ Thị Hồng Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Trân, nói.

Xúc động nhận quà tết từ giám đốc bệnh viện

Ngày 7.2, ngày hội Xuân gắn kết, tết yêu thương diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Bệnh viện đa khoa Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, TP.HCM. Trong không gian được trang trí thành các gian hàng tết, nhiều gian hàng 0 đồng được tổ chức cho bệnh nhân.

Tập thể các bác sĩ, nhân viên y tế cùng tự tay gói bánh chưng bánh tét, số bánh này dành tặng cho những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân nằm điều trị nội trú ở bệnh viện trong những ngày tết, không được về nhà.

Bệnh nhi được bác sĩ chuyên khoa II Phan Nhật Khánh, Giám đốc bệnh viện đa khoa Chánh Hưng (bìa trái), và bác sĩ chuyên khoa II Phan Thị Thanh Hà, Trưởng khoa Nhi - Nhiễm của bệnh viện, tặng quà tết ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Tết là san sẻ yêu thương ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Tết ấm áp của các em học sinh là bệnh nhi ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Những túi quà tết san sẻ khó khăn với những bệnh nhân nghèo ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bác sĩ chuyên khoa II Phan Nhật Khánh, Giám đốc bệnh viện đa khoa Chánh Hưng, cho biết trong ngày hội xuân, bệnh viện cũng trao 100 phần quà, gồm gạo, đường, nước tương, dầu ăn, lạp xưởng... (các túi quà tết với sữa, bao lì xì nếu là bệnh nhi) cho các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân khoa nội lão, phải điều trị nội trú, đón tết trong bệnh viện.

Đón nhận những phần quà tết yêu thương từ đội ngũ các bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh nhi, bệnh nhân nghèo cảm thấy ấm lòng hơn, giảm bớt phần nào những lo lắng, muộn phiền vì bệnh tật, tất cả cùng gửi mong ước một năm mới khỏe mạnh, an khang.

Bệnh nhi, bệnh nhân cao tuổi, rưng rưng nhận được những túi quà tết, bao lì xì từ giám đốc bệnh viện ẢNH: PHƯƠNG HÀ