Ngày cuối năm đến trường, học sinh tập làm cảnh sát giao thông, giáo viên, phóng viên

Ngày cuối năm, Trường tiểu học Trần Văn Tám, phường Tân Mỹ, tổ chức ngày hội hướng nghiệp chủ đề "Khám phá nghề nghiệp - Nuôi dưỡng ước mơ". Sự kiện diễn ra vào sáng 11.2 (24 tháng chạp âm lịch), dịp quan trọng trước Tết Nguyên đán 2026 mang đến cho học sinh cơ hội tìm hiểu về các nghề nghiệp tương lai.

Điểm đặc biệt của ngày hội là nhà trường mời các phụ huynh, khách mời, cũng như chính giáo viên trong trường, cùng chia sẻ với các em về nghề nghiệp, công việc thực tế của mọi người, để các em học sinh có thêm kiến thức, sự tò mò với ngành nghề trong tương lai.

Trong buổi sáng nay, thiếu tá Trần Lý Vinh Hạnh, cán bộ tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, chia sẻ về công việc thực tế của những chiến sĩ cảnh sát giao thông, những vất vả, hy sinh thầm lặng, cùng những thông điệp, lời nhắc nhở các em và người thân của mình luôn tham gia giao thông an toàn, đúng luật.

Thiếu tá Trần Lý Vinh Hạnh đặt câu hỏi, giao lưu cùng các em học sinh

Cùng với những phần chia sẻ về nghề nghiệp, thiếu tá Trần Lý Vinh Hạnh mang tới những thông điệp, lời nhắn nhủ ý nghĩa cho các em học sinh

Các em học sinh có thêm những kiến thức thực tế về nghề nghiệp, từ phần trình bày sinh động của thiếu tá Trần Lý Vinh Hạnh

Trong khi đó, cô Văn Thị Hương, phụ huynh của em Nguyễn Gia Hưng, lớp 2/5, chia sẻ về nghề của mình - nhân viên bán hàng, với mặt hàng là xe hơi. Trong tiếng reo hò của hàng trăm em học sinh, cô Hương chia sẻ lời nhắn nhủ tới các em, để trở thành một nhân viên bán hàng giỏi, các học sinh cần chăm chỉ, học tập tốt, ví dụ như giỏi môn tiếng Việt - luyện được năng lực thuyết phục; giỏi toán - để rèn luyện tư duy; giỏi tiếng Anh, để có thể bán hàng được cả cho khách người nước ngoài, đồng thời không thể thiếu sự chăm chỉ, kiên nhẫn, học hỏi...

Cũng trong phần giao lưu sáng nay, có phần chia sẻ về nghề giáo viên của cô Trần Duy Thị Bảo Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám. Vừa là một phụ huynh của trường, phóng viên của Báo Thanh Niên cũng được mời góp mặt trong phần chia sẻ với các em học sinh về nghề phóng viên, người làm tin tức.

Cô Văn Thị Hương, phụ huynh của em Gia Hưng, chia sẻ với các học sinh về nghề nhân viên bán hàng

Chia sẻ ngày cuối năm: 'Nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng'

Bên cạnh hoạt động giao lưu, các em học sinh còn được tham gia các trạm tìm hiểu về nghề. Như tại trạm "Em là chiến sĩ giao thông nhỏ tuổi", học sinh được chơi trò chơi "Rung chuông vàng", từ đó được nhận biết, phân biệt một số biển báo giao thông đường bộ phổ biến; trả lời về các hành vi tham gia giao thông an toàn, đúng luật khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trên xe máy với người lớn...



Đặc biệt, các em nhỏ còn được mặc thử trang phục, "hóa thân" vào vai chiến sĩ cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại ngã tư mô phòng; người tham gia giao thông chấp hành hiệu lệnh và biển báo...

Những kiến thức về an toàn giao thông được trình bày thật dễ hiểu với các em

Học sinh tiểu học được 'làm' cảnh sát giao thông trong ngày hội hướng nghiệp

Tại trạm "Em làm phóng viên nhí", học sinh thích thú khi được thực hành vào vai phóng viên khi phỏng vấn bạn của mình theo đề tài được bốc thăm; phỏng vấn ngẫu nhiên với khách mời, giáo viên hoặc các phụ huynh để học cách thu thập thông tin, chia sẻ lại những thông tin em đã thu thập được...

Các trạm "Em tập làm giáo viên" cho học sinh được trải nghiệm làm thầy cô giáo tiểu học; hay trạm "Em là người bán hàng" giúp các em được thực hành mua bán tại quầy hàng giả định; thanh toán bằng phiếu mua hàng; rèn luyện cách giao tiếp lịch sự, trang trọng, trung thực...

Học sinh thử vào vai phóng viên, các em nêu câu hỏi với đề tài được bốc thăm

Bùi Trần Gia Khang (áo dài đỏ) tự tin đặt câu hỏi cho các bạn học sinh khác

Tự mình đặt nhiều câu hỏi cho các bạn học sinh khác và các khách mời ở trạm "Em làm phóng viên nhí", Bùi Trần Gia Khang, học sinh lớp 5/2, nói rất đĩnh đạc: "Con thấy nghề làm phóng viên thú vị, đây cũng là một nghề con quan tâm. Ba mẹ con là nhân viên tư vấn khách hàng, trong quá trình làm việc được gặp gỡ, tiếp xúc rất nhiều người. Con thấy rằng nghề nghiệp nào cũng đáng quý, đáng trân trọng nếu mình làm việc với sự nghiêm túc, chăm chỉ".

Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, cho biết ngày hội hướng nghiệp nhằm sớm trang bị cho học sinh tiểu học những kiến thức, kỹ năng trong việc tiếp cận, khám phá nghề nghiệp phù hợp với sở thích.

"Các hoạt động giao lưu với các khách mời, phụ huynh làm công việc này thực tế, trải nghiệm từ các trạm, giúp học sinh thêm hun đúc tình yêu từ nhỏ đối với nghề nghiệp của những người thân trong gia đình mình. Được xây dựng phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học, có sự phối hợp với cha mẹ học sinh của trường, các khách mời ngoài nhà trường, sự kiện góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và các năng lực đặc thù cho các em học sinh", cô Trần Tiểu Quỳnh chia sẻ.

Học sinh trả lời câu hỏi về những ngành nghề

Ngày hội hướng nghiệp diễn ra trong không khí tưng bừng của mùa xuân, chào đón Tết Nguyên đán 2026

Những gian hàng ở ngày hội xuân tại trường

Ngày cuối năm tràn đầy niềm vui của học sinh




