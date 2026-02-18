Tết Việt ở Anh, Mỹ, cộng đồng trí thức giữ lửa quê nhà

Khi ngày hội tết Việt còn là cuộc đối thoại về tương lai

Đại hội thường niên và tiệc tết của Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland (VIS - Vietnamese Intellectual Society in the UK & Ireland) diễn ra tại ĐH Cambridge vừa diễn ra cách đây ít ngày.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Đỗ Minh Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, cùng đông đảo giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học ở Anh và Ireland. Bên cạnh đó là các doanh nhân Việt đang hoạt động trong môi trường quốc tế. Sự kiện cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều học giả từng nhận các học bổng danh giá như Chevening. Những học giả Chevening và nhà nghiên cứu Việt tại Anh không chỉ đại diện cho thành tựu cá nhân, mà còn là cầu nối tri thức giữa hai quốc gia.

Buổi sáng của sự kiện là phần đại hội và các phiên thảo luận được tổ chức tại trường kinh doanh Cambridge Judge Business School, tập trung vào chủ đề trí tuệ nhân tạo. Các trao đổi xoay quanh xu hướng công nghệ mới, những thách thức về quản trị và đạo đức, cũng như cơ hội thị trường trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế tri thức.

Buổi chiều, tại một trong những trường thành viên của Cambridge là Westminster College, không gian tết Việt đã ngập tràn. Hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét, những mâm cỗ được bày biện cẩn thận và những tà áo dài xuất hiện giữa không gian cổ kính của Cambridge tạo nên một lát cắt văn hóa vừa quen thuộc vừa đặc biệt. Mọi người cùng trao cho nhau những lời chúc đầu năm may mắn.

Ông Lê Hoàng Phong, học giả Chevening, đang học thạc sĩ lãnh đạo giáo dục tại Viện Giáo dục (Institute of Education), trực thuộc ĐH College London (UCL), Vương quốc Anh, chia sẻ niềm vui mới được kết nạp vào hội VIS trong sự kiện đáng nhớ này. Ông Phong cho biết điều ông thấy giá trị sâu sắc nhất của sự kiện, đó là "cảm giác thuộc về".

"Buổi sáng mọi người cùng bàn về trí tuệ nhân tạo, buổi chiều tất cả cùng nâng niu cành đào và mâm bánh chưng. Hai không gian ấy không đối lập. Chúng cho thấy một cộng đồng có thể hội nhập sâu vào thế giới hiện đại mà không đánh mất bản sắc văn hóa. Tết ở quê nhà diễn ra tự nhiên. Tết ở xứ người được giữ gìn bằng lựa chọn. Giữa một trung tâm học thuật biểu tượng của phương Tây, mùa xuân Việt được tái hiện lặng lẽ nhưng ấm áp. Và chính trong sự lặng lẽ ấy, tinh thần "tết" hiện lên rõ ràng nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để nhắc rằng cộng đồng, ký ức và giá trị chung luôn là nền tảng bền vững nhất của những người con xa xứ", ông Lê Hoàng Phong bộc bạch.

Học sinh vui tết Việt ở Mỹ, tham gia nhiều trò chơi dân gian

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Trường Van Houston Academy, tại Houston, Texas, Mỹ, đều tổ chức cho các em học sinh tái hiện không khí tết Việt trong khuôn viên trường.

Thầy Vỹ Văn, Hiệu trưởng Trường Van Houston Academy, thạc sĩ sư phạm ĐH Stanford, CA, cho biết đây là ngôi trường đầu tiên do người Việt thành lập tại Houston, Texas, dạy từ bậc mầm non đến lớp 12 theo chương trình học và tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Mỹ. Nhà trường luôn xem trọng việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong xuyên suốt các hoạt động giáo dục của mình.

"Các hoạt động mừng tết Việt thường được tổ chức vào mùng 1 tết âm lịch hằng năm - như lịch của bà con người Việt - thời điểm học sinh được nghỉ tết (holiday) theo lịch của nhà trường để tham gia sinh hoạt truyền thống và ôn lại những giá trị văn hóa cội nguồn của quê hương mình. Năm nay, vui Tết Bính Ngọ 2026, trường tổ chức chương trình vào thứ 6 tuần này (mùng 4 tết)", thầy Vỹ Văn cho biết.

"Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tôi luôn cảm thấy tự hào khi chứng kiến các em học sinh của mình cùng nhau tái hiện không khí tết Việt ngay trong khuôn viên trường. Từ những trò chơi dân gian như nhảy dây, nhảy bao bố, kéo co đến các tiết mục múa lân rộn ràng và nghi thức lì xì đầu năm, tất cả các em học sinh, tập thể thầy cô giáo đều thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự tự tin của tất cả các em học sinh", thầy Vỹ Văn bộc bạch.