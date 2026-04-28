Nhiều học sinh, bảo mẫu Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm

Sở Y tế TP.HCM cho biết, theo báo cáo nhanh của một số cơ sở y tế, từ ngày 25.4 đến trưa ngày 27.4.2026, 4 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận loạt ca bệnh nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM.

Cổng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM trưa nay ẢNH: TÂM

25 ca là học sinh, bảo mẫu Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Ghi nhận tổng số 25 trường hợp có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt…, trong đó có 23 ca học sinh và 2 ca người lớn: Bệnh viện Nguyễn Thị Thập: 13 ca học sinh; Bệnh viện Nhi đồng 2: 9 ca học sinh, Bệnh viện Khánh Hội: 1 ca học sinh; và Bệnh viện Nhân dân Gia Định: 2 ca người lớn (là bảo mẫu).

"Có 1 trẻ khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 2 có dấu hiệu sốt cao, mất nước nặng có sốc, co gồng co giật, toan nặng; sau 1 ngày điều trị tích cực (chống sốc, vận mạch cao, thở máy), trẻ đã tỉnh táo, giảm sốt, giảm tiêu lỏng, ngưng vận mạch và cai thở máy. Hiện các trường hợp có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp)", báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Sở Y tế TP.HCM cập nhật: "Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế rà soát công tác tiếp nhận điều trị người bệnh có liên quan yếu tố dịch tễ trên, đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được Sở Y tế ban hành, trong trường hợp xuất hiện ca bệnh nặng cần tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện lên tuyến cao hơn; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị. Sở Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn tiến bất thường".

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm chuyển sang học trực tiếp và trực tuyến, không ăn bán trú hôm nay và ngày mai

Trưa nay (28.4), anh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi), phụ huynh bé lớp 1, Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM cho biết chiều thứ sáu tuần trước (ngày 24.4), trước kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, con anh đi học về bị mệt, sốt, gia đình nghĩ là con bị mệt thông thường. Về sau, khi phụ huynh trao đổi, nói chuyện với nhau trong nhóm phụ huynh thì mới biết nhiều bé trong lớp bị sốt, ói, mệt, đau bụng, nhiều bé phải nhập viện.

Phụ huynh tới đón con về trưa nay, tại cổng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm ẢNH: TÂM

"Bé nhà tôi không bị nhập viện. Nhưng theo tôi tìm hiểu từ phụ huynh có 4, 5 bé phải nhập viện. Bé nhà tôi kể là trưa thứ sáu, ở trường có món trứng hấp, cá chiên là món mặn. Bé không thích trứng hấp nên chỉ ăn cá chiên, còn một số bạn thì ăn cả trứng hấp và cá chiên", anh Tâm kể.

Trưa nay, anh Tâm và các phụ huynh khác phải lên trường đón con về buổi trưa, do trường chỉ học trực tiếp vào buổi sáng, chiều nay sẽ học trực tuyến, trường không tổ chức ăn bán trú hôm nay. Lúc 11 giờ hơn, cổng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm đông nghịt phụ huynh tới đón con ra về.

Anh Tâm cũng cho biết vào hôm qua (27.4), nhà trường có gửi một thông báo cho phụ huynh, về nội dung "Tổ chức dạy và học ngày 28-29.4.2026". Trong đó cho biết "Qua tổng hợp kết quả khảo sát ngày 27.4.2026 nhà trường đã thu thập được trên 80% ý kiến cha mẹ học sinh đồng ý với phương án tổ chức học tập trực tiếp 1 buổi sáng và không bán trú. Đồng thời, đa số phụ huynh cho biết học sinh có đủ điều kiện tham gia ôn luyện thêm các nội dung dạy học trực tuyến tại nhà theo kế hoạch dạy học của giáo viên".

Cũng theo thông báo, lịch dạy và học trong 2 ngày 28-29.4.2026, áp dụng ở cả 2 cơ sở của trường, là buổi sáng thực hiện dạy và học (5 tiết): tất cả giáo viên dạy học các môn học/hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo thời khóa biểu dạy học trực tiếp. Buổi chiều, giáo viên nhiều môn và giáo viên tiếng Anh dạy bồi dưỡng, phụ đạo, ôn luyện cho học sinh qua hình thức trực tuyến. Nhà trường không tổ chức bán trú. Phụ huynh đón con về buổi trưa (từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 20 phút, theo từng khối).

Song, thông báo không nêu lý do vì sao đột ngột chuyển từ học 2 buổi/ngày trực tiếp ở trường, sang học trực tiếp 1 buổi kết hợp trực tuyến và lý do tạm dừng ăn bán trú trong 2 ngày.

Thực đơn bữa ăn bán trú từ ngày 20.4 đến 24.4.2026 đăng tải trên trang web chính thức Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Phụ huynh muốn minh bạch thông tin

Trưa 28.4, phóng viên Báo Thanh Niên liên hệ bà Lê Thị Ngọc Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, bà Nga cho biết "đang tiếp công an, nên xin phép từ chối cuộc gọi này".

Thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm cho biết thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24.4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống probi; tráng miệng là bánh gạo.

Suất ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm do một công ty cung cấp.

Phụ huynh mong muốn nhà trường minh bạch các thông tin liên quan vụ việc để phụ huynh nắm được tình hình, vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe trẻ em.

Thời gian qua có nhiều vụ lùm xùm liên quan thực phẩm, an toàn bữa ăn bán trú của học sinh. Mới đây, hôm 20.4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chính thức thông tin kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM. Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm. Tổng số 740 người ăn, có 266 người mắc, 190 người đi viện, không có ai tử vong. Bữa ăn nguyên nhân được xác định là bữa ăn bán trú ngày 7.4.2026.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân khi có các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm thì không tự ý mua thuốc, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định. Cần đến cơ sở y tế sớm, khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục. Đồng thời, phải tuân thủ điều trị, việc đáp ứng tốt với bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng hồi phục.