Sơ bộ kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây

Theo thông báo mới được công bố của văn phòng Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ngày 17.4.2026, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Lê Minh Hải đã chủ trì cuộc họp về thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây và bàn phương án đảm bảo bữa ăn bán trú các trường học do Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước cung cấp suất ăn.

Tham dự cuộc họp này có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở GD-ĐT TP.HCM; UBND 5 phường: Gia Định, Bình Quới, Bình Thạnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và ban giám hiệu Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Trường tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: THÚY HẰNG

Nguyên văn trong thông báo của Văn phòng Sở An toàn thực phẩm TP.HCM như sau: "Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM và 5 phường có ý kiến phát biểu, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Lê Minh Hải thống nhất kết luận như sau: Đề nghị Sở GD-ĐT có văn bản chỉ đạo việc bảo đảm an toàn thực phẩm và các bữa ăn trong trường học trên địa bàn thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân nhân 5 phường: Sau khi Sở An toàn thực phẩm kết luận cơ sở, nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm đối với vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, do Chi nhánh Công ty Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước (địa chỉ: 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cung cấp suất ăn, đề nghị UBND các phường có trường học nhận cung cấp suất ăn của đơn vị này có phương án thay thế và cần chủ động triển khai thực hiện tổ chức ăn uống bán trú phục vụ cho học sinh trên địa bàn bảo đảm liên tục, không gián đoạn. Chủ trì, cử nhân sự có chuyên môn phối hợp đại diện Hội Phụ huynh học sinh nhà trường và Sở An toàn thực phẩm giám sát bữa ăn trong trường học. Sở An toàn thực phẩm cung cấp danh sách các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm để UBND các phường chủ động thông tin, hỗ trợ và hướng dẫn các trường lựa chọn đơn vị cung cấp thay thế phù hợp (Đính kèm danh sách)".

Toàn cảnh vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây

Ngày 8.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý. Trong tổng số 906 học sinh, có 116 em khai báo triệu chứng; qua khám sàng lọc, 41 em có biểu hiện đường tiêu hóa. 2 học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu và theo dõi. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều học sinh đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác.

Ngày 9.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây tạm ngừng ăn bán trú. UBND phường Bình Quới tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân, xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống.

Báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hôm 9.4 về sơ bộ kết quả điều tra, xác minh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, cho thấy bữa ăn nghi ngờ là ngày 7.4.2026; có 740 học sinh ăn. Thực đơn bữa ăn trưa gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; thực đơn bữa ăn xế là bánh flan.

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây ẢNH: THÚY HẰNG

Chiều 10.4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, có thư gửi phụ huynh. Trong thư, có đoạn "Với cương vị là hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là việc chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác đến quý phụ huynh".

Sau sự cố tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM tạm dừng ăn bán trú trong một số ngày, như THCS Lam Sơn, phường Gia Định; THCS Thanh Đa, phường Bình Quới; Trường THCS Bình Quới Tây, P.Bình Quới. Các trường này đều có cùng nhà cung cấp suất ăn với Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Ngày 16.4, Sở Y tế TP.HCM cập nhật cho thấy liên quan các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, tính đến sáng 16.4, tổng số có 190 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ 6 cơ sở y tế, trong đó có 131 ca điều trị ngoại trú và 59 ca điều trị nội trú. Tính đến 16.4, chỉ còn 3 ca đang điều trị nội trú.

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây ẢNH: THÚY HẰNG

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Cụ thể, ngày 12.4.2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sau khi nghe Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường có các kết luận. Trong đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường tiểu học Bình Quới Tây và phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú "ngay từ 13.4.2026" với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ của nhà trường, địa phương...

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Sở GD-ĐT phải "xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, lớp, trước cổng trường, xung quanh trường không chỉ là nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm mà cũng chính là nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo. Sở cần quan tâm sâu sát hơn, chỉ đạo các trường, phối hợp các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát không chỉ các nhà cung cấp chính (từ khâu nguyên vật liệu đầu vào đến khâu thành phẩm), mà còn đối với các hàng quán nhỏ lẻ vì đây cũng là một trong các nguồn có nguy cơ, rủi ro đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học"...

Hôm 17.4 vừa qua, Trường tiểu học Bình Quới Tây tổ chức ăn bán trú trở lại, với hơn 600 học sinh tham gia, bữa ăn do một công ty mới cung cấp.