Nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây xuất viện

Còn 3 học sinh đang điều trị nội trú

Chiều nay (16.4), lúc 14 giờ 57, Sở Y tế TP.HCM tiếp tục cập nhật tình hình các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến sáng16.4, tổng số có 190 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm được ghi nhận từ 6 cơ sở y tế, trong đó có 131 ca điều trị ngoại trú và 59 ca điều trị nội trú. Trong đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 53 ca: Nhập viện 39 ca, hiện tất cả đã xuất viện.

Các em học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây đi học trở lại khi sức khỏe đã ổn định, hình ảnh chụp hôm 13.4 ẢNH: THÚY HẰNG

Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 44 ca: Nhập viện 16 ca, đã xuất viện 13 ca, 3 ca còn đang điều trị nội trú, hiện tình trạng ổn định.

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 74 ca, trong đó có 2 ca điều trị nội trú đã xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Tân Định ghi nhận 1 ca điều trị nội trú đã xuất viện.

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn ghi nhận 1 ca điều trị nội trú đã xuất viện.

Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 17 ca, tất cả đều được điều trị ngoại trú.

Như vậy, trong tổng số 59 ca bệnh là học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nghi ngộ độc thực phẩm điều trị nội trú, 56 ca đã xuất viện, hiện còn 3 ca đang điều trị nội trú, tình trạng ổn định.

Sở Y tế TP.HCM cho biết kết quả phân tích cho thấy 22/23 mẫu phân của người bệnh dương tính với vi khuẩn Salmonella (12 mẫu từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 8 mẫu từ Bệnh viện Nhi đồng 2 và 2 mẫu từ Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh). Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Bao giờ Trường tiểu học Bình Quới Tây tổ chức bán trú trở lại?

Văn phòng UBND TP.HCM đã phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Kết luận được ký hôm 13.4.2026. Cụ thể, ngày 12.4.2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sau khi nghe Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường có các kết luận, chỉ đạo.

Trong đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường tiểu học Bình Quới Tây và phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú "ngay từ 13.4.2026" với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ của nhà trường, địa phương...

Ngày 13.4.2026, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có văn bản báo cáo tiến độ về kết quả điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (cập nhật ngày 13.4). Trong đó, Sở này nêu các biện pháp tiếp theo là tiếp tục theo dõi, điều trị và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe học sinh; hoàn tất xét nghiệm, phân tích dịch tễ để xác định nguyên nhân; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại đơn vị cung cấp suất ăn và các cơ sở liên quan. Đồng thời, sở này cho biết sẽ "phối hợp nhà trường tổ chức lại hoạt động bán trú từ ngày 15.4.2026, bảo đảm các điều kiện an toàn thực phẩm, có giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng".

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây trong giờ ra chơi ẢNH: THÚY HẰNG

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, ngày 15.4 và hôm nay (16.4), nhà trường chưa tổ chức ăn bán trú trở lại cho học sinh. Chiều 15.4, có cuộc họp giữa ban giám hiệu nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh.., lắng nghe ý kiến của các phụ huynh về việc tổ chức bán trú lại cho học sinh. Ban giám hiệu và phụ huynh nêu các vấn đề tìm hiểu và chọn lựa đơn vị nào cung cấp suất ăn cho các học sinh, công ty cung cấp suất ăn cần đảm bảo các điều kiện an toàn gì, phụ huynh được đồng hành giám sát suất ăn ra sao, nếu những học sinh nào chưa ăn bán trú lại ngay thì có được mang theo cơm vào trường và nghỉ trưa tại trường hay không...

Dự kiến, trường tiểu học này sẽ sớm tổ chức ăn bán trú trở lại, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng để phụ huynh an tâm công tác. Học sinh nghỉ học cũng được nhà trường, giáo viên kèm cặp, bổ sung lại những kiến thức trong những ngày vừa qua.