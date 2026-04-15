Phó chủ tịch TP.HCM kết luận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây

Kết luận được ký hôm 13.4.2026. Cụ thể, ngày 12.4.2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sau khi nghe Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường có các kết luận.

Công tác phối hợp nhiệm vụ chưa nhịp nhàng, thiếu cơ quan làm đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

"Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, sau khi xảy xa vụ việc, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở GD-ĐT đã cùng UBND phường Bình Quới, Trường tiểu học Bình Quới Tây và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thông tin báo cáo của các ngành, địa phương thiếu tính hệ thống, phân tán, chưa nhịp nhàng, nhất là thiếu cơ quan làm đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; công tác chăm lo cho học sinh bị triệu chứng, nhập viện và công tác hậu cần phục vụ bán trú,... sau khi vụ việc xảy ra chưa được quan tâm chu đáo. Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kết luận.

Trường tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ việc ẢNH: THÚY HẰNG