Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phó chủ tịch TP.HCM kết luận vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây

Bích Thanh - Thúy Hằng
15/04/2026 16:20 GMT+7

Văn phòng UBND TP.HCM mới phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây.

Kết luận được ký hôm 13.4.2026. Cụ thể, ngày 12.4.2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Sau khi nghe Sở An toàn thực phẩm, các sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường có các kết luận.

Công tác phối hợp nhiệm vụ chưa nhịp nhàng, thiếu cơ quan làm đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

"Qua báo cáo của các đơn vị, địa phương, sau khi xảy xa vụ việc, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Sở GD-ĐT đã cùng UBND phường Bình Quới, Trường tiểu học Bình Quới Tây và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tuy nhiên, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, thông tin báo cáo của các ngành, địa phương thiếu tính hệ thống, phân tán, chưa nhịp nhàng, nhất là thiếu cơ quan làm đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; công tác chăm lo cho học sinh bị triệu chứng, nhập viện và công tác hậu cần phục vụ bán trú,... sau khi vụ việc xảy ra chưa được quan tâm chu đáo. Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường kết luận.

Trường tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ việc

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhằm thực hiện tốt công tác ứng phó, xử lý tình huống ngộ độc tập thể và chấn chỉnh việc cung cấp thông tin đối với những vụ việc tương tự có khả năng phát sinh trong tương lai, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ngành địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung.

Giao Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kịch bản xử lý, ứng phó khi có vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm phát sinh trên địa bàn thành phố (nghiên cứu biên tập thành những quyển cẩm nang bỏ túi để bất kỳ đơn vị, địa phương nào, cán bộ, công chức, viên chức nào dù là mới tiếp cận cũng có thể xử lý vụ việc một cách nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định).

Trong đó, lãnh đạo TP.HCM cho biết cần lưu ý một số điểm, như giao Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là cơ quan chủ trì, giữ vai trò điều phối, tổng tham mưu trong xử lý, giải quyết vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và công bố thông tin (có thể giao một đơn vị, cá nhân thuộc sở là cơ quan, đầu mối phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí định kỳ, thường xuyên, đột xuất một cách chủ động và khách quan).

Nhiều trường dừng suất ăn bán trú: phụ huynh gác việc, đội nắng đưa con về giữa trưa

"Các đơn vị liên quan như: Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao, địa phương, đơn vị nơi xảy ra vụ việc ... chủ động thông tin, báo cáo đến cơ quan báo chí trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nhưng phải đảm bảo thống nhất số liệu, thông tin với Sở An toàn thực phẩm, phải phù hợp với tình hình, hoàn cảnh thực tế và đúng các mốc thời gian báo cáo, công khai, công bố thông tin theo quy định", Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Đồng thời, lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu: "Tuân thủ quy trình điều tra, xử lý vụ việc ngộ độc thực phẩm đảm bảo cẩn trọng, chặt chẽ, đúng quy định. Tuy nhiên, đối với những vụ việc nhạy cảm, quy mô lớn cần có phương thức, cách làm chủ động hơn, nhanh hơn, thông tin kịp thời hơn, tần suất cao hơn để tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng, đồng thời hạn chế các thông tin sai lệch, xuyên tạc gây ảnh hưởng đến tổ chức và cá nhân".

Học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây trong giờ ra chơi

ẢNH: THÚY HẰNG

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cần khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường tiểu học Bình Quới Tây và Phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín

Cũng theo thông báo kết luận, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, địa bàn các phường xã, đặc khu có diện tích lớn hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn so trước đây nên việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho UBND phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở "Kinh doanh dịch vụ ăn uống" là phù hợp và cần thiết.

Do đó, đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương thực hiện một cách thận trọng, thấu đáo,đảm bảo tính thống nhất, có tính đến năng lực của các địa phương, có biện pháp hỗ trợ, bồi dưỡng nghiệp vụ, thậm chí điều động, biệt phái nhân sự hỗ trợ các địa phương có khó khăn trong thời gian đầu. Cần thiết phát hành “bộ cẩm nang” trong xử lý hàng ngày, giải quyết thủ tục hành chính và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khi có vướng mắc, khó khăn (tương tự như mô hình hội chẩn, điều trị bệnh từ xa ngành y tế đang thực hiện).

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường tiểu học Bình Quới Tây và phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú "ngay từ 13.4.2026" với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ của nhà trường, địa phương...

Phụ huynh Trường tiểu học Bình Quới Tây đón con về buổi trưa do trường chưa tổ chức được ăn bán trú trở lại

ẢNH: P.CHÂN

Các nhiệm vụ thành phố giao Sở  Y tế TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Y tế TP.HCM theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập viện, điều trị tại các cơ sở y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế quan tâm, chăm sóc tốt hơn, để các em học sinh sớm hồi phục và trở lại trường học, nhất là các học sinh cuối cấp học. Phối hợp Sở An toàn thực phẩm định kỳ cung cấp thông tin điều trị làm cơ sở để điều tra nguyên nhân gây ngộ độc được khách quan và kịp thời.

Giao Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ đạo hỗ trợ nhà trường trong công tác nghiệp vụ của ngành; đồng hành cùng hiệu trưởng, ban giám hiệu trường, các giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô và đội ngũ nhân viên ổn định tư tưởng, đoàn kết, gắn bó, cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh quan tâm đúng mức đến các trường hợp bị ngộ độc. Đặc biệt, rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh tiếp tục học tập, phát triển; bằng mọi nguồn lực huy động xã hội hóa,... để hỗ trợ chi trả các khoản chi phí điều trị có liên quan; hướng dẫn trường triển khai các buổi học phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh phải nghỉ học vì vụ việc, đảm bảo theo kịp chương trình.

Đồng thời, Sở GD-ĐT phải "xác định việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường, lớp, trước cổng trường, xung quanh trường không chỉ là nhiệm vụ của Sở An toàn thực phẩm mà cũng chính là nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo. Sở cần quan tâm sâu sát hơn, chỉ đạo các trường, phối hợp các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát không chỉ các nhà cung cấp chính (từ khâu nguyên vật liệu đầu vào đến khâu thành phẩm), mà còn đối với các hàng quán nhỏ lẻ vì đây cũng là một trong các nguồn có nguy cơ, rủi ro đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học".

Các hiệu trưởng, ban giám hiệu các trường xem vụ việc tại Trường Bình Quới Tây là bài học kinh nghiệm

Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao phải "phối hợp Sở An toàn thực phẩm cung cấp, công bố thông tin báo chí theo đúng quy định; xử lý sự cố thông tin và tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý các nguồn tin xấu, lợi dụng vụ việc để chống phá; kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, chưa phù hợp".

UBND phường Bình Quới phải "chủ trì, phối hợp cấp ủy nhà trường, ban giám hiệu, tập thể giáo viên, nhân viên trường thăm hỏi, động viên tất cả gia đình các học sinh bị ngộ độc, đảm bảo “không để ai ở lại phía sau”; đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, động viên để tạo tập thể Trường đoàn kết, gắn bó, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức hiện tại. Tăng cường quan tâm về mọi mặt của các trường, lớp trên địa bàn quản lý, nhất là về an toàn thực phẩm. Quán triệt các hiệu trưởng, ban giám hiệu các trường xem đây là bài học kinh nghiệm để không ngừng củng cố, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát chặt chẽ đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị".

Tin liên quan

Lỗ hổng nào trong kiểm soát bữa ăn bán trú?

Vấn đề bữa ăn bán trú lâu lâu lại ầm ĩ, cơ quan chức năng lại kiểm tra, chấn chỉnh, rồi sau đó lại tiếp tục có vụ việc xảy ra. Thực tế trong quy trình bếp ăn trường học và cơ sở cung cấp bữa ăn bán trú đang còn những lỗ hổng nào?

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận