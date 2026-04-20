Chính thức công bố kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường Bình Quới Tây

"Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm"
Chiều nay (20.4), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chính thức thông tin kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây.
Cụ thể, Cổng thông tin điện tử chính thức của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết: "Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập đoàn công tác theo Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 9.4.2026 phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới để điều tra, xử lý vụ việc theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế (Quyết định số 39/2006/QĐ- BYT ngày 13 tháng 12 năm 2006) để đảm bảo tính khoa học và đúng quy định của pháp luật".
Sau quá trình điều tra theo quy trình của Bộ Y tế quy định, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận: "Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây ngày 7.4.2026 là vụ ngộ độc thực phẩm", thông báo cho biết.
Thức ăn nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây là gì?
Cụ thể hơn trong thông báo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ ngộ độc thực phẩm, địa điểm xảy ra là Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, thời gian xảy ra là ngày 7.4.2026.
Tổng số 740 người ăn, có 266 người mắc, 190 người đi viện, không có ai tử vong.
Bữa ăn nguyên nhân được xác định là bữa ăn bán trú ngày 7.4.2026.
"Thức ăn nguyên nhân: Hầu hết các thức ăn đã nhiễm chéo, trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất (theo phân tích dịch tễ, thống kê). Tác nhân gây bệnh: Salmonella spp (là tác nhân chính), E. coli và Staphylococcus aureus. Cơ sở nguyên nhân: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ sản xuất vận chuyển Hữu Phước – đơn vị cung cấp suất ăn sẵn cho Trường tiểu học Bình Quới Tây", nguyên văn trong thông tin đăng tải từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM.
Toàn cảnh vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây
Ngày 8.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây ghi nhận nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu nên nhà trường và chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp xử lý. Trong tổng số 906 học sinh, có 116 em khai báo triệu chứng; qua khám sàng lọc, 41 em có biểu hiện đường tiêu hóa. 2 học sinh có dấu hiệu nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, các trường hợp còn lại được xử trí ban đầu và theo dõi. Đến chiều tối cùng ngày, nhiều học sinh đến khám tại nhiều cơ sở y tế khác.
Ngày 9.4, Trường tiểu học Bình Quới Tây tạm ngừng ăn bán trú. UBND phường Bình Quới tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, làm rõ nguyên nhân, xét nghiệm mẫu thức ăn, nước uống.
Báo cáo của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM hôm 9.4 về sơ bộ kết quả điều tra, xác minh vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, cho thấy bữa ăn nghi ngờ là ngày 7.4.2026; có 740 học sinh ăn. Thực đơn bữa ăn trưa gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào, mận; thực đơn bữa ăn xế là bánh flan.
Chiều 10.4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, TP.HCM, có thư gửi phụ huynh, có đoạn "Với cương vị là hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là việc chưa kịp thời cung cấp thông tin chính xác đến quý phụ huynh".
Sau sự cố tại Trường tiểu học Bình Quới Tây, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM tạm dừng ăn bán trú trong một số ngày, như THCS Lam Sơn, phường Gia Định; THCS Thanh Đa, phường Bình Quới; Trường THCS Bình Quới Tây, P.Bình Quới. Các trường này đều có cùng nhà cung cấp suất ăn với Trường tiểu học Bình Quới Tây.
Mới đây, văn phòng Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phát thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Lê Minh Hải tại cuộc họp thông tin sơ bộ kết quả điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học Bình Quới Tây và phương án đảm bảo bữa ăn bán trú.
Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM phát đi thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường tại cuộc họp về vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở Trường tiểu học Bình Quới Tây. Trong đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương tư vấn, hỗ trợ Trường tiểu học Bình Quới Tây và phường Bình Quới tạm chọn 1 nhà cung cấp suất ăn mới uy tín, chất lượng, đã được kiểm tra an toàn thực phẩm trong cung cấp suất ăn để phục vụ bán trú "ngay từ 13.4.2026" với chi phí tương tự nhà cung cấp cũ để cha mẹ học sinh an tâm lao động, làm việc; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ của nhà trường, địa phương...
Hôm 17.4 vừa qua, Trường tiểu học Bình Quới Tây tổ chức ăn bán trú trở lại, với hơn 600 học sinh tham gia, bữa ăn do một công ty mới cung cấp.
Danh sách 21 trường học, đơn vị còn lại tại TP.HCM nhận suất ăn từ cùng một công ty với Trường tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới, nơi xảy ra sự cố
- Trường THCS Bình Quới Tây, phường Bình Quới;
- Trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định;
- Trường THCS Thanh Đa, phường Bình Quới;
- Trường THCS Cửu Long, phường Thạnh Mỹ Tây;
- Trường THPT Trần Văn Giàu, phường Bình Lợi Trung;
- Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, phường Gia Định;
- Trường tiểu học Đống Đa, phường Thạnh Mỹ Tây;
- Trường tiểu học Trần Quang Vinh, phường Bình Thạnh;
- Trường tiểu học Yên Thế, phường Bình Lợi Trung;
- Trường tiểu học Tầm Vu, phường Bình Thạnh;
- Trường tiểu học Bình Lợi Trung, phường Bình Lợi Trung;
- Trường tiểu học Bế Văn Đàn, phường Gia Định;
- Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS1), phường Gia Định;
- Trường tiểu học Lê Đình Chinh (CS2), phường Gia Định;
- Trường tiểu học Lam Sơn, phường Gia Định;
- Trường tiểu học Phù Đổng, phường Thạnh Mỹ Tây;
- Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây, phường Thạnh Mỹ Tây;
- Trường tiểu học Phan Văn Trị, phường Bình Lợi Trung;
- Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Bình Lợi Trung;
- Trường tiểu học Ngôi Nhà Thông Thái, phường Bình Thạnh;
- Trung tâm trẻ mồ côi, 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định.
