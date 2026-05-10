TP.HCM cấp tập phòng chống đuối nước cho học sinh

Mới đây, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em thời gian này cũng như xuyên suốt lúc học sinh TP.HCM nghỉ hè.

Một lớp học bơi cho trẻ em ngày hè tại TP.HCM ẢNH: TẠ QUAN MINH

Văn bản được gửi tới hiệu trưởng các trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các đơn vị rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM về phòng chống đuối nước học sinh, về hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh; xây dựng môi trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, "phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp thiết".

Các đơn vị phải chủ động xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch phòng chống đuối nước của đơn vị trong năm 2026, bảo đảm rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Sở GD-ĐT nếu để xảy ra tình trạng triển khai hình thức, chậm trễ, thiếu hiệu quả.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước

Trước khi học sinh nghỉ hè, ngành GD-ĐT TP.HCM đề nghị các các đơn vị trường học phải tổ chức đợt truyền thông cao điểm, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ mất an toàn tại ao, hồ, sông, kênh, rạch, hồ bơi, công trình chứa nước, khu vực ngập nước, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên đường đi học, tại nơi cư trú và nơi vui chơi.

Việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cần được lồng ghép nội dung trong các môn học, hoạt động giáo dục, giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm. Thầy cô giáo chú trọng giáo dục các em kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng xử lý tình huống, biết gọi hỗ trợ, sơ cấp cứu ban đầu phù hợp lứa tuổi.

Việc dạy bơi an toàn cần đảm bảo tiêu chí gì? Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các đơn vị trường học "chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức dạy bơi an toàn theo điều kiện thực tế của đơn vị theo các phương án: tổ chức tại bể bơi của trường hoặc cụm trường; liên kết với cơ sở bể bơi cộng đồng; phối hợp với cha mẹ học sinh và cơ sở dạy bơi đủ điều kiện để tổ chức cho học sinh tham gia học bơi ngoài nhà trường, đồng thời có cơ chế kiểm tra, đánh giá, công nhận kết quả theo tiêu chí thống nhất".

Trẻ em học bơi an toàn ngày hè tại một hồ bơi khu chung cư, TP.HCM ẢNH: TẠ QUAN MINH

Ngày hè, đặc biệt quan tâm, quản lý học sinh ở các thời điểm mưa lớn, khu vực nhiều ao hồ

Về đội ngũ, ngành GD-ĐT thành phố rà soát, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục thể chất, nhân viên y tế trường học, tổng phụ trách Đội và các lực lượng liên quan tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước, phương pháp dạy bơi an toàn, cứu hộ... Thành phố khuyến khích mỗi đơn vị từng bước bảo đảm có đội ngũ giáo viên đủ năng lực để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, có lực lượng hỗ trợ tại chỗ để xử lý bước đầu khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết để đảm bảo việc phòng chống đuối nước cho học sinh, không thể thiếu sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý học sinh. Việc quan tâm quản lý học sinh cần phải đặc biệt chú ý trong các ngày học sinh nghỉ hè, thời điểm mưa lớn, triều cường, ngập nước và tại các khu vực có nhiều ao, hồ, sông, kênh, rạch, công trình chứa nước...

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em trong độ tuổi 5-14 tuổi đuối nước. Tại TP.HCM, mới hôm 19.4, một bé trai khoảng 6 tuổi được người thân đưa đến hồ bơi tại hẻm đường Tây Lân, phường Bình Tân, TP.HCM để tắm. Bé trai sau đó được phát hiện đuối nước tử vong. Trước đó, hồi tháng 7.2025, 2 bé trai ở xã Đông Thạnh, TP.HCM (13 tuổi và 14 tuổi) đuối nước khi cùng bạn ra bờ sông chơi.

