Xem TP.HCM bình yên, đầy sức sống qua những hình ảnh đời thường

Thúy Hằng
20/05/2026 12:27 GMT+7

Những hình ảnh bình yên, đầy sức sống của TP.HCM đang được trưng bày tại thư viện một trường tiểu học tại TP.HCM gửi đến người xem nhiều cảm xúc.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác" mới được khánh thành tại thư viện Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM hôm qua (19.5). Hội nhiếp ảnh TP.HCM đã mang tới triển lãm 50 hình ảnh đẹp về thành phố, ở các lĩnh vực - tượng trưng cho dấu ấn kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ ra mắt triển lãm ảnh nghệ thuật diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, được chắp cánh bằng âm nhạc, khi có sự tham gia của đại tá, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, người thể hiện nhiều ca khúc hay viết về thành phố mang tên Bác.

Đại tá, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội nhiếp ảnh TP.HCM, cho biết ông chứng kiến nhiều đổi thay của TP.HCM trong 50 năm qua và gửi thông điệp tới các em học sinh hãy cùng cố gắng rèn luyện, học tập, để dựng xây thành phố ngày càng hiện đại, tươi đẹp hơn.

Xuôi ngược metro, tác giả Đinh Bá Phú

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Bãi biển Dinh Cô, tác giả Nguyễn Văn Khởi

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Trên bầu trời thành phố, tác giả Nguyễn Lê Tiến

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Khánh Dư cảm ơn ông Đoàn Hoài Trung (thứ 3 từ trái qua) và ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tại buổi ra mắt triển lãm

ẢNH: THÚY HẰNG

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cùng hát với các em ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", "Một vòng Việt Nam", "Nối vòng tay lớn". Nam ca sĩ cùng học sinh tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật "Tự hào thành phố mang tên Bác" và động viên các em hãy nuôi dưỡng ước mơ trong mình và biến những điều mình ấp ủ thành sự thật.

Cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Khánh Dư, cho biết triển lãm được trưng bày tại thư viện nhà trường, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 - 5.6.2026); 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

50 hình ảnh được trưng bày trong triển lãm được Hội nhiếp ảnh TP.HCM tuyển chọn, nằm trong số các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TP.HCM lần thứ XV năm 2025, có tác phẩm được trao tặng huy chương vàng, huy chương bạc, đồng, giải khuyến khích...

Cô Lê Thị Thu Hằng chia sẻ mỗi hình ảnh hy vọng sẽ kể tới một câu chuyện cho các em học sinh về thành phố trong kỷ nguyên mới, vun đắp trong các em tình yêu thành phố, khát vọng dựng xây đất nước.

Sắc màu đêm lễ hội, tác giả Trần Chí Cường

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Lễ hội áo dài, tác giả Trần Thị Thanh Hằng

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Vươn đến tầng mây, tác giả Dương Kỳ Hùng

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, tác giả Võ Văn Bông

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Giữ trọn yêu thương nơi hậu phương, tác giả Nguyễn Minh Tân

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

TP.HCM hào khí 50 năm, vang mãi khúc khải hoàn, tác giả Huỳnh Bửu Tình

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Cù lao Gò Gia (xã Thạnh An) góc nhìn từ trên cao, tác giả Hoàng Bích Nhung

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Drone mừng đại lễ A50, tác giả Nguyễn Tấn Tuấn

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Chung một niềm vui, tác giả Trần Chí Cường

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Quà của biển, tác giả Nguyễn Mạnh Hùng

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Giờ ngoại khóa của các em Trường chuyên biệt Bình Minh, tác giả Nguyễn Đào Ngọc Thảo

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Sắc màu đô thị, tác giả Nguyễn Thanh Tùng

ẢNH: THÚY HẰNG CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM

Các em học sinh tham quan triển lãm

ẢNH: THÚY HẰNG

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung giới thiệu triển lãm với ca sĩ Nguyễn Phi Hùng

ẢNH: THÚY HẰNG

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng hát cùng các em học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư

ẢNH: THÚY HẰNG

