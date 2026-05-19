Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, nhìn lại những tựa sách 'vạn bản' về Bác

Những cuốn sách viết về Bác khiến học sinh xúc động

Một ngày tháng 5.2026, trên sân Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, giữa những tiếng hò reo của học trò trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh chăm chú bên góc đọc sách.

Các em học sinh dồn sự tập trung của mình bên những cuốn sách về Bác Hồ. Một em say sưa đọc cuốn "Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế" (tác giả Nguyễn Đắc Xuân). Từ những bài giảng của các thầy cô giáo về tấm gương của Bác, các em học sinh bồi hồi lần theo những con chữ, để hiểu hơn về cuộc đời, tuổi ấu thơ, thời niên thiếu của Bác...

Các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM đọc sách viết về Bác ẢNH: THÚY HẰNG

Góc đọc sách ngoài vườn trường của Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM cũng là địa điểm học trò thường ghé tới sau giờ ăn cơm trưa. Trên những kệ sách báo được các thầy cô giáo sắp xếp, học trò thoải mái đọc theo sở thích.

Với chủ điểm tháng 5 với ngày sinh nhật Bác, nhiều em nhỏ tìm đọc những cuốn sách, bài báo viết về Bác Hồ.

Đọc sách về Bác, không chỉ là cách để thế hệ thiếu nhi hôm nay hiểu hơn về cuộc đời vĩ đại của Người, đó còn là một cách mỗi em tự soi chiếu lại bản thân, để hiểu rằng hành trình học tập, rèn luyện cần bền bỉ, kiên trì, nỗ lực hơn nữa để gặt hái thành công.

Học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM trong góc đọc sách ngoài vườn trường ẢNH: THÚY HẰNG

Những cuốn sách vạn bản về Bác Hồ

Ngày 19.5, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, bà Đào Mai Ly, Trưởng phòng truyền thông Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, cho biết, bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" được NXB Trẻ bắt đầu thực hiện từ năm 1999, tới nay đã hơn 25 năm, với hơn 70 đầu sách giấy, audio book, ebook, bản đồ. Bộ sách bao gồm sách do Bác Hồ viết và sách của nhiều tác giả khác viết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Đặc trưng của bộ sách là tính ứng dụng cao, sách mỏng nhẹ, nội dung mỗi cuốn đi sâu vào một khía cạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới đối tượng cụ thể. Vì vậy, theo bà Đào Mai Ly, bộ sách không chỉ được các cơ quan, thư viện, trường học mua trang bị cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà còn có đông đảo bạn đọc cá nhân mua để tham khảo, học tập và làm theo lời Bác. Sự đón nhận của bạn đọc đối với bộ sách thể hiện phần nào qua số lần tái bản: Gần 90% sách trong bộ đều từng được tái bản, trong đó có hơn 10 tựa vượt mốc vạn bản in.

Bộ sách 'Di sản Hồ Chí Minh' của NXB Trẻ ẢNH: MAI LY

Cụ thể như tựa sách "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã hơn 24 lần in, tương đương hơn 20.000 bản (hơn 2 vạn bản) đã phát hành. Sách "Con đường vạn dặm của Hồ Chí Minh" (tác giả Mai Văn Bộ) đã được 16 lần in, với hơn 1,5 vạn bản đã phát hành. Sách "Hỏi & đáp về cuộc đời & sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tác giả Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM) có 15 lần in.

Sách "Diễn ca lịch sử nước ta" với 18 lần in, gồm cả phiên bản khổ lớn và khổ nhỏ với hơn 2 vạn bản đã in. Sách "Sửa đổi lối làm việc" qua 16 lần in, hơn 1,5 vạn bản in. Sách "Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế" (tác giả Nguyễn Đắc Xuân) qua 9 lần in và nhiều tựa sách khác được sự đón nhận lớn từ độc giả.

Trong đó, bà Đào Mai Ly nhắc tới tựa sách "Di chúc của Bác Hồ: Một giáo trình tiếng Việt độc đáo" (tác giả Dương Thành Truyền) đã được 9 lần in, tương đương hơn 1 vạn bản in.

Sách 'Di chúc của Bác Hồ: Một giáo trình tiếng Việt độc đáo"' (tác giả Dương Thành Truyền) đã được 9 lần in, tương đương hơn 1 vạn bản in ẢNH: MAI LY

"Căn cứ trên 3 lần viết và sửa chữa Di chúc của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các năm 1965, 1968 và lần cuối vào ngày 10.5.1969, tác giả - nhà báo Dương Thành Truyền đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc "Vì sao Bác Hồ sửa chữa ngôn từ như thế?". Quá trình đó làm phát lộ nhiều chi tiết thú vị thuộc về phong cách ngôn ngữ và lối dụng ngữ của Hồ Chủ tịch. Tác phẩm được trao giải B Giải thưởng về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) tổ chức", bà Đào Mai Ly chia sẻ.