Ngôi trường mang tên ngày sinh Bác Hồ làm điều ý nghĩa

Hôm nay (19.5), kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ (19.5.1890 - 19.5.2026). Trường mầm non 19.5, phường Tân Thuận, TP.HCM, tổ chức lễ dâng hoa lên Bác, đồng thời dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ nằm trên địa bàn phường Tân Thuận.

Lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ tại Trường mầm non 19.5, phường Tân Thuận, TP.HCM ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Buổi lễ hôm nay còn là dịp để giáo viên, các trẻ em cùng thể hiện những ca khúc về Bác Hồ nổi tiếng như như "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" (sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã), các em nhỏ kể chuyện "Bác Hồ đến thăm Trường thiếu nhi miền Nam"...

Cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Người từng căn dặn "Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan".

"Trong không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, hoạt động giáo dục tại ngôi trường mang tên ngày sinh của Bác nhằm giáo dục cho các trẻ lòng kính yêu Bác Hồ, biết chăm ngoan, lễ phép và học tập tốt, là dịp để các bé được tìm hiểu thêm về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - người luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho thiếu nhi", cô Vương Thanh Phương Thủy chia sẻ.

Lễ dâng hoa sen lên Bác tại ngôi trường mang tên ngày sinh của Người ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trẻ em được đọc thơ, hát, kể chuyện Bác Hồ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các em được thăm bảo tàng, không gian tưởng niệm Bác Hồ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô và trẻ Trường mầm non 19.5, phường Tân Thuận dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Báo tường của cô và trẻ khối chồi mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đáng chú ý, trong chương trình kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, thầy trò Trường mầm non 19.5, phường Tân Thuận cũng tổ chức thu hoạch heo đất khuyến học sau một năm phát động. Trong một năm qua, các thầy cô giáo, các em nhỏ trong mỗi lớp đều thực hành tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, mọi người cùng làm việc có mục tiêu, chi tiêu có kế hoạch.

Khoản tiền tiết kiệm trong mỗi chú heo đất ở từng lớp được "thu hoạch", bổ sung vào quỹ khuyến học của trường dành cho chăm lo các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong nhà trường như tặng học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng cho các bé đạt thành tích cao trong các hội thi; đóng góp quỹ khuyến học của Chi hội khuyến học phường Tân Thuận...

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô và trẻ cùng thu hoạch heo đất khuyến học ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Vương Thanh Phương Thủy chia sẻ: "Hoạt động nuôi heo đất dạy trẻ bài học về sự tiết kiệm, đồng thời lan tỏa tình yêu thương, lối sống nhân ái, đùm bọc cho trẻ từ những năm tháng đầu đời. Trẻ hiểu được ý nghĩa của việc giúp đỡ bạn vượt khó, chia sẻ với những tấm gương hiếu học. Đây cũng là hoạt động thiết thực mà Trường mầm non 19.5 xây dựng xã hội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".