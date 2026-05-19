Giáo dục

Học sinh trồng cây, dâng hoa sen mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thúy Hằng
19/05/2026 13:15 GMT+7

Mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5, học sinh nhiều ngôi trường ở TP.HCM - thành phố mang tên Bác - có nhiều hoạt động ý nghĩa như trồng cây xanh, dâng hoa sen tưởng nhớ Người.

Những đóa hoa dâng Bác

Sáng nay (19.5), kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026). Tại ngôi trường mang tên ngày sinh của Người - Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, TP.HCM, trẻ em, các thầy cô giáo, các phụ huynh cùng dâng lên những đóa hoa sen, tưởng nhớ Người.

Đây là hoạt động truyền thống của trường mầm non này vào mỗi dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ.

Những đóa hoa sen dâng Bác của trẻ Trường mầm non 19/5 Thành Phố

ẢNH: M.Y.H

Trẻ em và các cô giáo dâng hoa kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: M.Y.H

Cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Thành Phố, cho biết hoạt động dâng hoa sen nhằm thể hiện lòng kính yêu sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh của các trẻ em, các thầy cô, quý cha mẹ trẻ. Từ đây giáo dục tới trẻ những bài học về lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc.

Tại Trường mầm non Bé Ngoan, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, sáng nay cũng diễn ra lễ Dâng hoa lên Bác. Mỗi bé đến trường đều mang theo một cành hoa đã được cha mẹ chuẩn bị, giáo viên hướng dẫn để các con cùng dâng hoa, tưởng nhớ Bác.

Mỗi trẻ em Trường mầm non Bé Ngoan đến trường mang theo cành hoa dâng lên Bác, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Bác Hồ

ẢNH: THANH THÙY

Trồng cây xanh, nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều thế hệ học sinh còn nhớ câu thơ của Bác "Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

Sáng qua (18.5), Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, tổ chức hoạt động "tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường, phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao nhiệm vụ đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trường.

Tổng cộng gần 100 cây xanh các loại gồm bằng lăng, phú quý, lộc vừng, giáng hương, cẩm tú mai và nhiều cây hoa như sao nhái, hoa mười giờ, hoa hồng, cúc... đã được các thầy cô giáo và các em học sinh trồng, chăm sóc trong không gian trường học trong dịp này.

"Mỗi mầm cây được vun trồng hôm nay không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan trường học mà còn giáo dục học sinh ý thức yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và xây dựng thói quen sống xanh ngay từ nhỏ. Ngày hội trồng cây còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về trách nhiệm bảo vệ môi trường đến toàn thể học sinh, phụ huynh và cộng đồng", cô Lê Thị Thoa chia sẻ.

Các em học sinh trồng cây, ghi nhớ lời dặn của Bác

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bác Hồ viết 'Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân'. Học sinh Trường tiểu học Thuận Kiều trồng cây, kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Cô Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường, cùng trồng cây với học trò

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Mỗi mầm cây không chỉ làm đẹp cảnh quan hôm nay, lâu dài còn giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tới các em

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: PHƯƠNG HÀ


Đạo diễn, nhà văn 97 tuổi Xuân Phượng - người đã nhiều lần được gặp Bác Hồ và có nhiều tác phẩm giá trị về Bác Hồ, gửi tới các em học sinh Trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM những câu chuyện ý nghĩa.

