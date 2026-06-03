Chuyện tử tế: Hơn 30 năm chữa bệnh miễn phí

Người dân địa phương quen gọi lương y Nguyễn Văn Phúc một cách thân thương là ông Ba Phúc. Với suy nghĩ "chẳng ai khổ hơn người nghèo mắc bệnh", ông đã duy trì phòng khám 0 đồng suốt hơn 30 năm qua. Ngoài các tỉnh thành miền Tây còn có nhiều người từ miền Trung, miền Bắc tìm đến đây chữa bệnh.

Ở tuổi 85, lương y Ba Phúc vẫn miệt mài với công việc khám chữa bệnh từ thiện ẢNH: DUY TÂN





Một trong những trường hợp đang điều trị là ông Phan Văn Thanh (50 tuổi). Ông Thanh bị tai biến, gia đình khó khăn. Hơn 1 tháng qua, ông đều đặn đến phòng khám điều trị. Bên cạnh việc khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí, ông còn được nhận 50.000 đồng mỗi ngày để lo ăn uống, đi lại. Đến nay, sức khỏe của ông chuyển biến tích cực, khả năng vận động dần cải thiện.

Cuộc đời của lương y Ba Phúc trải qua không ít gian truân. Ông kể vợ sớm qua đời khi các con còn nhỏ, ông một mình nuôi 9 người con khôn lớn. Chính những tháng ngày cơ cực đã giúp ông thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của người bệnh nghèo. Mỗi lần bốc thuốc, ông luôn đặt mình vào hoàn cảnh bệnh nhân, coi nỗi đau của họ như chính nỗi đau của mình. Dù tuổi cao, ông vẫn không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu y học từ cổ truyền đến hiện đại, đồng thời tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn.

Lương y Ba Phúc bắt mạch cho người bệnh ẢNH: DUY TÂN

Theo lương y Ba Phúc, để đạt hiệu quả điều trị cao nhất cần kết hợp phương pháp chẩn đoán của y học hiện đại với cách chữa trị truyền thống. Một trong những phương pháp đặc trưng được ông áp dụng là châm trực dược, tức kỹ thuật châm cứu kết hợp thuốc nam. Sau khi xác định chính xác vị trí bệnh, ông dùng dụng cụ chuyên biệt châm trực tiếp vào vùng tổn thương nhằm kích thích phục hồi. Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều bệnh lý như tai biến mạch máu não, đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống, viêm xoang… và ghi nhận nhiều trường hợp cải thiện tích cực, đặc biệt là với bệnh nhân sau tai biến.

Tình nguyện viên ở phòng khám bốc thuốc cho người bệnh ẢNH: DUY TÂN

Phòng khám hiện có khoảng 20 người tham gia, tất cả đều làm thiện nguyện. Trong đó, ông Lê Thành Lộc (55 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gắn bó với phòng khám hơn 10 năm. Công việc chính của ông là đi sưu tầm dược liệu nhằm đảm bảo nguồn thuốc nam phục vụ điều trị. Dù vất vả, thường xuyên phải đi xa, ông Lộc vẫn kiên trì đồng hành với phòng khám.

Ngoài ra, bà Nguyễn Hồng Ngọc, con gái ông Ba Phúc, hỗ trợ ghi chép, quản lý hồ sơ; con trai ông là ông Nguyễn Thành Nhân (60 tuổi, cũng là y sĩ đông y), trực tiếp tham gia điều trị bằng phương pháp châm trực dược.

Công việc tại phòng khám được phân chia rõ ràng: người tìm kiếm dược liệu, người sơ chế, người bốc thuốc, người châm cứu. Trung bình mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận từ 40 - 60 bệnh nhân. Không khí tại phòng khám luôn nhộn nhịp. Ngoài hiên, các cụ già tỉ mỉ sơ chế dược liệu. Bên trong, lương y Ba Phúc tận tình thăm khám, kê đơn cho người bệnh.

"Đa số bệnh nhân đều có chuyển biến tốt. Tôi chỉ mong mỗi người đến đây khi ra về đều có thể nở nụ cười. Như vậy là lòng tôi thanh thản rồi", lương y Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.