Chuyện tử tế: Người thương binh hơn 50 năm chăm sóc đền thờ Bác Hồ

Người thương binh đó là ông Nguyễn Văn Khoa (tên thường gọi Bảy Khoa, 76 tuổi, ngụ ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, Cà Mau). Nhà cách đền thờ Bác khoảng 6 km, mỗi sáng sớm, mặt trời vừa ló dạng, ông Khoa được người cháu đưa đến ngôi đền để lo hương khói, quét dọn, chăm sóc cây xanh. Công việc tưởng chừng giản đơn nhưng kỳ thực chất chứa biết bao sự hy sinh thầm lặng.

Người hướng dẫn viên đặc biệt

Đến nay, ông Bảy Khoa có hơn 50 năm chăm sóc, giữ gìn đền thờ Bác Hồ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông Khoa kể, năm 1969, sau khi Bác mất, Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (cũ) mượn ngôi nhà của người dân để tổ chức lễ truy điệu, sau đó ngôi nhà trở thành nhà tưởng niệm Bác. Cuối tháng 4.1972, Huyện ủy Vĩnh Lợi phát động xây dựng đền thờ Bác. Sau 24 ngày đêm thi công trong tiếng bom đạn của địch, ngày 19.5.1972, lễ khánh thành đền thờ Bác được tổ chức trong niềm hân hoan và xúc động của nhân dân xã Châu Thới. Cũng chính ngày này, xã thành lập đội bảo vệ đền thờ Bác Hồ gồm 7 thanh niên, do ông Bảy Khoa làm đội trưởng. Khi ấy ông mới 22 tuổi, và ông bị thương do vấp phải mìn khi thực hiện nhiệm vụ này.

Hơn 50 năm qua, bất kể nắng mưa, ông Khoa vẫn lặng lẽ quét dọn, tỉ mỉ, cẩn thận lau chùi bàn thờ, chăm sóc từng cây xanh tại đền thờ Bác. Ông chỉ mong sao đền thờ luôn sáng đèn, ấm áp để người dân và khách thập phương có chỗ đến dâng hương, tưởng niệm. Ông cũng là người thuyết minh đặc biệt cho bao thế hệ học sinh, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, sự nghiệp và tấm lòng của Bác Hồ đối với miền Nam ruột thịt. Mỗi khi có đoàn khách đến viếng, ông ân cần hướng dẫn, giới thiệu từng hiện vật, từng câu chuyện gắn với ngôi đền. Với ngần ấy thời gian, từng tư liệu, hình ảnh về Bác được trưng bày, lưu giữ trong đền thờ ông đều nhớ rõ để giới thiệu, người nghe cảm nhận được niềm kính yêu sâu nặng ông dành cho Bác.

Mỗi khi có đoàn khách đến viếng Bác, ông Khoa hướng dẫn, giới thiệu từng hiện vật, câu chuyện gắn với ngôi đền ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau nhiều lần trùng tu, mở rộng, hiện nay đền thờ Bác rất khang trang, được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ lâu, nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và người dân đối với Bác. Ở đền thờ Bác, ngoài ông Khoa túc trực chăm nom, giữ gìn còn có 2 câu lạc bộ cựu chiến binh thắp nhang. Hai câu lạc bộ có hơn 70 thành viên, được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ thắp nhang 3 ngày.

Ông Khoa cho biết kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời ông là vào những năm chiến tranh ác liệt, khi đền thờ Bác liên tục bị địch dòm ngó, đánh phá. Dù bom đạn hiểm nguy, người dân địa phương vẫn thay nhau canh giữ ngôi đền suốt ngày đêm. Có những đêm mưa gió, nước ngập đến đầu gối, ông cùng bà con vẫn lặng lẽ thắp nhang cho Bác, lau dọn bàn thờ, giữ cho di ảnh và những kỷ vật không bị hư hỏng. "Mỗi khi ngôi đền bị hư hại do bom đạn, bà con trong vùng lại tự nguyện góp công, góp lá, góp cây để dựng lại. Người có tiền góp tiền, người không có thì góp sức. Có nhiều thanh niên thức trắng đêm canh gác để bảo vệ nơi thờ Bác", ông Khoa kể.

Hằng ngày, ông Khoa chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đền thờ Bác Hồ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Việc làm bình dị nhưng ý nghĩa

Ông Nguyễn Văn Hôn (62 tuổi), thành viên câu lạc bộ cựu chiến binh thắp nhang đền thờ Bác, cho biết ông Khoa là người nhiều năm lặng thầm gìn giữ sự trang nghiêm, sạch đẹp cho ngôi đền. Điều đáng quý nhất ở ông Khoa không chỉ là sự cần mẫn, tận tụy trong công việc hằng ngày, mà còn là tấm lòng dành cho Bác Hồ kính yêu. Dù nắng gắt hay mưa dầm, ông vẫn đều đặn quét dọn khuôn viên, chăm sóc cây xanh, lau dọn bàn thờ, chuẩn bị nhang đèn chu đáo để người dân và du khách đến viếng có được không gian trang nghiêm, ấm cúng.

Theo ông Nguyễn Văn Son, Phó chủ tịch UBND xã Châu Thới, mỗi lần đến đền thờ Bác, nhìn cảnh quang sạch sẽ, khang trang, ai cũng cảm nhận được công sức và tấm lòng của ông Khoa. Ông làm việc bằng tất cả sự kính trọng đối với Bác, xem việc chăm sóc đền thờ như trách nhiệm thiêng liêng của chính mình. Không chỉ tận tâm với công việc, ông Khoa còn luôn niềm nở, gần gũi với khách đến viếng Bác. Ông thường ân cần hướng dẫn, kể lại những câu chuyện về quá trình hình thành đền thờ, về tình cảm sâu nặng của người dân miền Nam đối với Bác Hồ. Chính sự chân thành ấy đã để lại nhiều tình cảm đẹp trong lòng người dân và các đoàn khách thập phương.

Toàn cảnh khu đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, Cà Mau ẢNH: PHAN THANH CƯỜNG

Đối với các cựu chiến binh ở xã Châu Thới, hình ảnh ông Khoa lặng lẽ chăm sóc đền thờ Bác là biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm, lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã góp phần giữ gìn nét đẹp văn hóa, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và đạo lý sống cao đẹp.

Sự tận tụy của ông Khoa đã được chính quyền và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Ông được Ban Tuyên giáo T.Ư (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) tuyên dương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen bảo vệ đền thờ Bác...